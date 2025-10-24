október 24., péntek

Újabb késésekre lehet számítani a vasúton, ismét egy hevesi vonal az érintett

Pénteken már másodjára akadályozza a vasúti közlekedés kidőlt fa.

Péntek délelőtt fakidőlés miatt a Kál-Kápolna - Kisújszállás vonalon 40-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - írja a Mávcsoport.

Nem ez az első fennakadás pénteken a vasúton, hiszen korábban megírtuk, hogy fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok 30–60 perces késéssel közlekednek.

 

 

