Újabb kígyózó kocsisorra lehet számítani az M3-ason
Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel az M3-ason. A forgalmat most egy baleset is lassítja a sztrádán.
Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel 11 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő, azaz a 44-es és a 32-es kilométerszelvény között. – Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométerszelvénynél a külső és a leálló sávot lezárták. 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor - olvasható az Útinfrom honlapján.
Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte a portálunkkal, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés a baleset ügyében.
