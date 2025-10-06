október 6., hétfő

Baleset

30 perce

Újabb kígyózó kocsisorra lehet számítani az M3-ason

Címkék#M3-as#torlódás#baleset

Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel az M3-ason. A forgalmat most egy baleset is lassítja a sztrádán.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel 11 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő, azaz a 44-es és a 32-es kilométerszelvény között.  –  Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométerszelvénynél a külső és a leálló sávot lezárták. 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor - olvasható az Útinfrom honlapján.

Forrás: Szon.hu

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte a portálunkkal, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés a baleset ügyében.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
