Újabb kígyózó kocsisorra lehet számítani az M3-ason

Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel 11 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő, azaz a 44-es és a 32-es kilométerszelvény között. – Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométerszelvénynél a külső és a leálló sávot lezárták. 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor - olvasható az Útinfrom honlapján.

A forgalmat most egy baleset is lassítja a sztrádán.

Forrás: Szon.hu

