Eu-s források

Uniós pályázati lehetőségekre hívták fel a figyelmet az egri városházán

Címkék#Vágner Ákos#tájékoztatás#uniós pályázat

Az egri városházán tartott tájékoztatón a közvetlenül elérhető európai uniós források nyújtotta lehetőségekről hallhattak a megjelent intézmények és gazdasági szereplők képviselői.

A közvetlenül elérhető európai uniós források nyújtotta lehetőségekről hallhattak tájékoztatást az egri városháza üvegtermében csütörtökön délelőtt a megjelent intézmények gazdasági szereplők képviselői. Vágner Ákos polgármester kifejtette, keresik a külső forrásokat a városi fejlesztések érdekében. Csontos Szabolcs, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. tanácsadója elmondta, a közvetlen források kiemelkedő finanszírozási lehetőséget jelentenek, hiszen a 2021-2027. évi uniós költségvetés mintegy egyharmadát, azaz 350 milliárd eurót tesznek ki és számos területet fednek le.

Sokan hallgatták a prezentációt Fotó: beküldött

Több példát is hozott, felvillantott pár példát, melyben Eger is pályázhatna. Ilyen például a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése, jó gyakorlatok megosztás más városokkal, különböző civil szervezetek, kulturális szereplők támogatása. Kifejtette, a 2021-2027-es uniós ciklusban a városok és települések fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapott.
– Az European Urban Initiative is célzottan önkormányzati szereplőkre fókuszál és számos lehetőséget biztosít a fejlesztésre. A Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) kimondottan önkormányzati együttműködésékre is kiír pályázatokat még 2026-ban is – hívta fel a figyelmet.

 

 

