Űrkísérletek a tenki iskolában – így váltak a diákok egy napra asztronautává
A tenki diákoknak lehetőségük nyílt kilépni a hétköznapi fizikaórák kereteiből, és testközelből megtapasztalni az űrkutatás izgalmait. A gyerekek az UNIverZOOM programban földi körülmények között próbálhatták ki, hogyan működnek a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletek.
A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola bekerült azon 300 kiválasztott közép-. illetve általános iskola körébe, melyek részt vehettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hungarian to Orbit (HUNOR) űrprogram „UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” projektjében - derül ki a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola közleményéből.
A rendhagyó fizikaórákon a tenki iskola 23, a természettudományok iránt leginkább érdeklődő tanulója vehetett részt, s ez egyúttal korábbi munkájuk elismerését is jelentette. Az ismeretterjesztő eseménysorozat Kapu Tibor 2025. június 25-én kezdődő űrmissziójával indult, amikor az Axiom Mission 4 küldetés legénységének tagjaként a Nemzetközi Űrállomásra utazott. A magyar kutatóűrhajós az ISS fedélzetén Härtlein Károly, a BME mesteroktatója és Vincze Miklós, az ELTE fizikusa által összeállított űrkutatási eszközöket is tesztelte - részletezik.
Az UNIverZOOM program keretében augusztus 28-án az intézmény tanulói háromfős csoportokban dolgozva, földi körülmények között kipróbálhatták az űrállomáson végzett mikrogravitációs kísérleteket:
- Először egy „mágneses gravitáció detektor” segítségével vizsgálták a nehézségi - és a mágneses kölcsönhatásból származó erő közös eredményét.
- Nagyon tetszett a tanulóknak a különböző helyzetekbe hozott slinky rugó és a rajta keletkező hullámok megfigyelése.
- Egy ping-pong labda és egy pohár víz segítségével vizsgálták a diákok a felhajtóerő, illetve a felületi feszültség hatásait.
- A Dzsanyibekov-effektus egy különleges, forgási jelenség, amit egy szovjet űrhajós fedezett fel az 1980-as években. Erről a gyerekeknek a mobiltelefonjaik segítségével lassított felvételt kellett készíteniük.
- Különleges élmény volt a vízből álló szóró-, illetve gyűjtőlencse létrehozása, hiszen a zseniális kísérlet ügyességet, precizitást igényelt.
Végül kipróbálhatták a „Fridge rover”-t, vagyis azt a kisautót, ami képes felfelé haladni a mágneses táblán. A gyerekeknek minden kísérlet elvégzését követően meg kellett jósolniuk, hogy a súlytalanság állapotában hogyan működik az adott eszköz és a vizsgált jelenség.
Tapasztalataink szerint tanítványaink amellett, hogy remek, tudományos ismeretekre tettek szert, nagyszerűen szórakoztak a szünet utolsó előtti napján.
- fogalmaznak.
Folytatásként a programba bevont diákok szeptember 1-én együtt követhették Magyarország második űrhajósának fizikai kísérleteit egy célzottan nekik szóló videófelvételen keresztül. A gyerekek összehasonlították a gravitáció és a súlytalanság hatásait, hiszen a teremben elvégzett tanulókísérleteket a világűrben Kapu Tibor is végrehajtotta.
Szeptember 26-án egy élő, online előadáson találkozhattak a diákok az asztronautával. A „Kapu Tibor a BME-n” című program keretében ismét megtekinthették a már jól ismert kísérleteket, de sok-sok érdekes kiegészítést és személyes élményt hallhattak Kapu Tibortól. Az ismeretterjesztő projekt kiválóan igazolta, hogy a tudomány érdekes, és a tanulás szórakoztató is lehet.
Meggyőződésünk, hogy a tenki diákok nem csupán motivációt kaptak az idei tanévhez, hanem életre szóló élményeket is szereztek.
- fogalmazott Kis Tamás, projektfelelős.
