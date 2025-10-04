Űrkísérletek a tenki iskolában – így váltak a diákok egy napra asztronautává

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola bekerült azon 300 kiválasztott közép-. illetve általános iskola körébe, melyek részt vehettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hungarian to Orbit (HUNOR) űrprogram „UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” projektjében - derül ki a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola közleményéből.

A gyerekek az UNIverZOOM programban földi körülmények között próbálhatták ki, hogyan működnek a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletek.

A rendhagyó fizikaórákon a tenki iskola 23, a természettudományok iránt leginkább érdeklődő tanulója vehetett részt, s ez egyúttal korábbi munkájuk elismerését is jelentette. Az ismeretterjesztő eseménysorozat Kapu Tibor 2025. június 25-én kezdődő űrmissziójával indult, amikor az Axiom Mission 4 küldetés legénységének tagjaként a Nemzetközi Űrállomásra utazott. A magyar kutatóűrhajós az ISS fedélzetén Härtlein Károly, a BME mesteroktatója és Vincze Miklós, az ELTE fizikusa által összeállított űrkutatási eszközöket is tesztelte - részletezik.

Az UNIverZOOM program keretében augusztus 28-án az intézmény tanulói háromfős csoportokban dolgozva, földi körülmények között kipróbálhatták az űrállomáson végzett mikrogravitációs kísérleteket:

Először egy „mágneses gravitáció detektor” segítségével vizsgálták a nehézségi - és a mágneses kölcsönhatásból származó erő közös eredményét.

Nagyon tetszett a tanulóknak a különböző helyzetekbe hozott slinky rugó és a rajta keletkező hullámok megfigyelése.

Egy ping-pong labda és egy pohár víz segítségével vizsgálták a diákok a felhajtóerő, illetve a felületi feszültség hatásait.

A Dzsanyibekov-effektus egy különleges, forgási jelenség, amit egy szovjet űrhajós fedezett fel az 1980-as években. Erről a gyerekeknek a mobiltelefonjaik segítségével lassított felvételt kellett készíteniük.

Különleges élmény volt a vízből álló szóró-, illetve gyűjtőlencse létrehozása, hiszen a zseniális kísérlet ügyességet, precizitást igényelt.

Végül kipróbálhatták a „Fridge rover”-t, vagyis azt a kisautót, ami képes felfelé haladni a mágneses táblán. A gyerekeknek minden kísérlet elvégzését követően meg kellett jósolniuk, hogy a súlytalanság állapotában hogyan működik az adott eszköz és a vizsgált jelenség.

Tapasztalataink szerint tanítványaink amellett, hogy remek, tudományos ismeretekre tettek szert, nagyszerűen szórakoztak a szünet utolsó előtti napján.

