1 órája
Lezárult a fejlesztési projekt Szűcsiben
A település egyik legforgalmasabb útja újult meg Szűcsiben, hozzájárulva a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedéshez. A projekt a magyar kormány támogatásának köszönhetően készülhetett el.
– Újabb útszakasz újult meg Szűcsiben, ezzel is hozzájárulva a település biztonságosabb és élhetőbb környezetéhez – írta Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője hivatalos Facebook-oldalán.
Hozzátette, hogy a beruházás célja az volt, hogy könnyebbé és biztonságosabbá tegyék a közlekedést az itt élők számára.
– Nagy rossz út volt, ez Szűcsinek az egyik központi útja, rengetegen közlekednek rajta, hála az égnek sikerült felújítanunk. Hét utat adunk át a mai napon, az utolsó 3-4 utca van még, amit még szeretnénk megújítani. Szűcsi rengeteget gazdagodott, fejlődött, együtt dolgozunk, együttműködünk, és köszönjük szépen a magyar kormány által adott lehetőséget, hiszen az útfelújítás a területi operatív program magyar falvakra, kis településekre vonatkozó fejlesztési csomagjából valósult meg – hangsúlyozta bejegyzésében Szabó Zsolt.
