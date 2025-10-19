október 19., vasárnap

Nándor névnap

1 órája

Lezárult a fejlesztési projekt Szűcsiben

Címkék#kormány#Szabó Zsolt#útszakasz#útfelújítás#útfelújítási program

A település egyik legforgalmasabb útja újult meg Szűcsiben, hozzájárulva a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedéshez. A projekt a magyar kormány támogatásának köszönhetően készülhetett el.

Heol.hu

– Újabb útszakasz újult meg Szűcsiben, ezzel is hozzájárulva a település biztonságosabb és élhetőbb környezetéhez – írta Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője hivatalos Facebook-oldalán.

Útfelújítás Szűcsiben.
Útfelújítás Szűcsiben.
Forrás: Szabó Zsolt/Facebook

Hozzátette, hogy a beruházás célja az volt, hogy könnyebbé és biztonságosabbá tegyék a közlekedést az itt élők számára.

– Nagy rossz út volt, ez Szűcsinek az egyik központi útja, rengetegen közlekednek rajta, hála az égnek sikerült felújítanunk. Hét utat adunk át a mai napon, az utolsó 3-4 utca van még, amit még szeretnénk megújítani. Szűcsi rengeteget gazdagodott, fejlődött, együtt dolgozunk, együttműködünk, és köszönjük szépen a magyar kormány által adott lehetőséget, hiszen az útfelújítás a területi operatív program magyar falvakra, kis településekre vonatkozó fejlesztési csomagjából valósult meg – hangsúlyozta bejegyzésében Szabó Zsolt. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szabó Zsolt hathatós lobbitevékenységének köszönhetően közösségformáló épület épült Kerekharaszton:

 

