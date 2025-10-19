Lezárult a fejlesztési projekt Szűcsiben

– Újabb útszakasz újult meg Szűcsiben, ezzel is hozzájárulva a település biztonságosabb és élhetőbb környezetéhez – írta Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője hivatalos Facebook-oldalán.

Útfelújítás Szűcsiben.

Forrás: Szabó Zsolt/Facebook

Hozzátette, hogy a beruházás célja az volt, hogy könnyebbé és biztonságosabbá tegyék a közlekedést az itt élők számára.

– Nagy rossz út volt, ez Szűcsinek az egyik központi útja, rengetegen közlekednek rajta, hála az égnek sikerült felújítanunk. Hét utat adunk át a mai napon, az utolsó 3-4 utca van még, amit még szeretnénk megújítani. Szűcsi rengeteget gazdagodott, fejlődött, együtt dolgozunk, együttműködünk, és köszönjük szépen a magyar kormány által adott lehetőséget, hiszen az útfelújítás a területi operatív program magyar falvakra, kis településekre vonatkozó fejlesztési csomagjából valósult meg – hangsúlyozta bejegyzésében Szabó Zsolt.

