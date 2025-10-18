Újabb fordulat a benzinkutakon, mutatjuk, mikor és hol érdemes tankolni Hevesben!

október 18., szombat

Ismét alacsonyabb árakra számíthatunk a kutakon. Szombattól olcsóbb az üzemanyag.

Heol.hu

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökkent bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változott – írja legfrissebb közleményében a holtankoljak.hu. Cikkünkben megnéztük a mai átlagárakat, és összegyűjtöttük, hol találhatók Heves vármegyében a legolcsóbb benzinkutak.

Szombattól olcsóbb az üzemanyag
Forrás: Takács József/Észak-Magyarország

Ma (10.18.) a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter 
  • Gázolaj: 584 Ft/liter

Melyik kutakon a legolcsóbb az üzemanyag?

Eger

Diesel: 560 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt. 

Benzin: 560 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt. 

Gyöngyös

Diesel: 585 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Benzin: 578 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Hatvan

Diesel: 582 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

Benzin: 577 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

 

