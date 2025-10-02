1 órája
Na ne, eddig rosszul vezettem? Kijózanító tippek az egri oktatótól a spórolós autózáshoz
Az autózás mindennapjaink része, de nem mindegy, hogyan használjuk a járművet. Az üzemanyag-fogyasztás jelentősen csökkenthető tudatos vezetési szokásokkal, megfelelő gumiabroncs-nyomással és a motor optimális használatával.
Az autózás a mindennapjaink része, azonban a gyors haladás és a városi dugók egyaránt megnövelhetik az üzemanyag-fogyasztást. Egy Heves vármegyei autóvezető-oktató szerint a takarékos vezetés nemcsak pénztárcakímélő, hanem a környezetet is óvja. A kulcs az, hogy tudatosan alakítsuk a vezetési szokásainkat, és figyeljünk azokra a tényezőkre, amelyek a legnagyobb hatással vannak a fogyasztásra.
Az egyik legegyszerűbb módja a spórolásnak, ha rövid távokon nem is használjuk az autót. Azonban sokunk számára az autó továbbra is az elsődleges közlekedési eszköz, mivel gyors, kényelmes, kiszámítható, és többen utazva költséghatékony is. Éppen ezért érdemes megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a fogyasztás csökkenthető.
Egy példa jól szemlélteti, hogyan változik a fogyasztás a sebességgel.
– Egy átlagos benzines autó 80 kilométer per órás tempónál négy liter üzemanyagot fogyaszt száz kilométerenként. Ha a sebességet fokozatosan emeljük, a fogyasztás növekedése nem lineáris. Száz kilométer per órára gyorsítva körülbelül egy literrel nő a fogyasztás, míg 120 kilométer per óránál már másfél literrel. A 140 kilométer per órát elérve a többlet akár két liter is lehet, és a 160 kilométer per órás tempónál három liter körüli növekedés sem ritka. A tapasztalatok szerint az autókban elérhető pillanatnyi fogyasztásmérő rendkívül hasznos: folyamatosan nyomon követhetjük, milyen hatással van a gyorsítás, az emelkedő vagy az állandó tempó a fogyasztásra – mondta.
Az üzemanyag-felhasználásra nemcsak a sebesség hat. A gumik állapota és a légnyomás is lényeges tényező.
Havonta legalább egyszer érdemes ellenőrizni a gumik nyomását, és beállítani a gyártó által javasolt értékre. Az alulfújt gumi növeli a gördülési ellenállást, így a motor több energiát igényel. Különösen városi forgalomban lehet érezhető a hatás, akár fél liter üzemanyagot is megtakaríthatunk ezzel. Magasabb nyomás esetén az autó kevésbé ringatózik, ugyanakkor könnyebben gördül, ami a hosszabb utak során jelenthet előnyt.
A vezetési stílus szintén nagyban befolyásolja a fogyasztást. Célszerű kerülni a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket. Síkon a motor optimális fordulatszámon, körülbelül 2000 és 2500 percenkénti fordulat között, váltva a legkedvezőbb a fogyasztás szempontjából. A motornak nem tesz jót, ha alacsony fordulaton nagy gázzal próbáljuk mozgatni. Emelkedőkön vagy erősebb gyorsításnál rövid ideig nyugodtan hagyhatjuk magasabb fordulaton pörögni, például 2400-2800 percenként, majd visszatérhetünk a takarékos tartományba. Minél egyenletesebben haladunk, annál alacsonyabb lesz az átlagfogyasztás, így a városi araszolás helyett érdemes a tempót stabilan tartani.
Sok mai autó rendelkezik start-stop rendszerrel, amely automatikusan leállítja a motort a várakozás idejére. Ezt a rendszert csak akkor célszerű használni, ha a motor már üzemi hőmérsékletű. A bemelegedési szakaszban nem ajánlott, mert a motor újraindítása ilyenkor többletfogyasztást okozhat. Általában legalább húsz másodpercnyi várakozásnál kezd megtérülni a motor leállítása, a rövidebb megállásoknál az újraindítás energiája meghaladja a megtakarítást.
– A takarékos autózás alapja a tudatosság. Rövid utaknál válasszuk a gyaloglást vagy a kerékpárt, tervezzük meg az útvonalakat, tartsuk megfelelően karban a gumikat, vezessünk nyugodtan és egyenletesen, használjuk okosan a fordulatszámot, és a motor leállítását csak indokolt esetben alkalmazzuk. Ezekkel a módszerekkel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem hozzájárulhatunk a környezet védelméhez, és hosszú távon az autónk is kevesebb terhelésnek lesz kitéve. Egy tudatos vezető így egyszerre spórolhat, kímélheti a járművet és csökkentheti a károsanyag-kibocsátást is, miközben az utazás biztonságos és kiszámítható marad – összegzett.
