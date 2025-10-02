Na ne, eddig rosszul vezettem? Kijózanító tippek az egri oktatótól a spórolós autózáshoz

A vezetési stílus szintén nagyban befolyásolja a fogyasztást. Célszerű kerülni a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket. Síkon a motor optimális fordulatszámon, körülbelül 2000 és 2500 percenkénti fordulat között, váltva a legkedvezőbb a fogyasztás szempontjából. A motornak nem tesz jót, ha alacsony fordulaton nagy gázzal próbáljuk mozgatni. Emelkedőkön vagy erősebb gyorsításnál rövid ideig nyugodtan hagyhatjuk magasabb fordulaton pörögni, például 2400-2800 percenként, majd visszatérhetünk a takarékos tartományba. Minél egyenletesebben haladunk, annál alacsonyabb lesz az átlagfogyasztás, így a városi araszolás helyett érdemes a tempót stabilan tartani.

Üzemanyag-fogyasztás mérséklése: Érdemes figyelembe venni, mikor állítsuk le a motort

Sok mai autó rendelkezik start-stop rendszerrel, amely automatikusan leállítja a motort a várakozás idejére. Ezt a rendszert csak akkor célszerű használni, ha a motor már üzemi hőmérsékletű. A bemelegedési szakaszban nem ajánlott, mert a motor újraindítása ilyenkor többletfogyasztást okozhat. Általában legalább húsz másodpercnyi várakozásnál kezd megtérülni a motor leállítása, a rövidebb megállásoknál az újraindítás energiája meghaladja a megtakarítást.

– A takarékos autózás alapja a tudatosság. Rövid utaknál válasszuk a gyaloglást vagy a kerékpárt, tervezzük meg az útvonalakat, tartsuk megfelelően karban a gumikat, vezessünk nyugodtan és egyenletesen, használjuk okosan a fordulatszámot, és a motor leállítását csak indokolt esetben alkalmazzuk. Ezekkel a módszerekkel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem hozzájárulhatunk a környezet védelméhez, és hosszú távon az autónk is kevesebb terhelésnek lesz kitéve. Egy tudatos vezető így egyszerre spórolhat, kímélheti a járművet és csökkentheti a károsanyag-kibocsátást is, miközben az utazás biztonságos és kiszámítható marad – összegzett.