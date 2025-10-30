október 30., csütörtök

Na, most jöhet a halottak napja előtti roham! Sajnos ez várható péntektől a kutakon

Címkék#gázolaj liter#üzemanyag#benzin#átlagár#gázolaj

Ismét magasabb árakra számíthatunk a kutakon. Péntektől drágább lesz a gázolaj.

Heol.hu

Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, a szerdai 8 forintos drágulás után újabb 3 forinttal emelkedik a dízel ára. A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg (leginkább a gázolajnál) – számolt be a gázolaj ár változásáról a holtankoljak.hu.

Ismét emelkedik a gázolaj ára – ilyen üzemanyagárakra számíthatsz a kutakon.
Forrás: Komka Péter/duol.hu

A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter 

Itt találhatsz még csütörtökön olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

  • 550/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 565/liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

  • 565/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 574/liter  - Rákóczi út - Orlen

Gyöngyös

95-ös benzin

  • 569.9/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

  • 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

  • 578/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj

  • 588/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
