2 órája
Na, most jöhet a halottak napja előtti roham! Sajnos ez várható péntektől a kutakon
Ismét magasabb árakra számíthatunk a kutakon. Péntektől drágább lesz a gázolaj.
Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, a szerdai 8 forintos drágulás után újabb 3 forinttal emelkedik a dízel ára. A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg (leginkább a gázolajnál) – számolt be a gázolaj ár változásáról a holtankoljak.hu.
A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:
95-ös benzin: 580 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Itt találhatsz még csütörtökön olcsón üzemanyagot Hevesben
Eger
95-ös benzin
- 550/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 565/liter - Rákóczi út - Orlen
Gázolaj
- 565/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 574/liter - Rákóczi út - Orlen
Gyöngyös
95-ös benzin
- 569.9/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Gázolaj
- 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Hatvan
95-ös benzin
- 578/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Gázolaj
- 588/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Sportpisztollyal végeztek áldozatukkal Gyöngyösön, a holttestet már nem tudták eltüntetni
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott