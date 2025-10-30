Na, most jöhet a halottak napja előtti roham! Sajnos ez várható péntektől a kutakon

Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, a szerdai 8 forintos drágulás után újabb 3 forinttal emelkedik a dízel ára. A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg (leginkább a gázolajnál) – számolt be a gázolaj ár változásáról a holtankoljak.hu.

Ismét emelkedik a gázolaj ára – ilyen üzemanyagárakra számíthatsz a kutakon.

Forrás: Komka Péter/duol.hu

A 2025.10.30-ai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

Itt találhatsz még csütörtökön olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

550/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

565/liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

565/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

574/liter - Rákóczi út - Orlen

Gyöngyös

95-ös benzin

569.9/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

578/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj