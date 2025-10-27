október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

2 órája

Óriásit drágulás következik a benzinkutakon – mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben

Címkék#benzin#üzemanyagár#tankolás#gázolaj

Egyre több autós figyeli, hol tankolhat olcsóbban, hiszen a kutak árai között nagy különbségek lehetnek. Keddtől jelentősen drágul a benzin és a gázolaj ára, ezért megnéztük, hol a legkedvezőbb most tankolni Egerben és környékén.

Heol.hu

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban - olvasható a Holtaknkoljak.hu oldalán.

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében
Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében
Forrás: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

A fenti áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még az alábbi átlagárakon tankolhatunk. Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

  • 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 558/liter - Rákóczi út - Orlen
  • 560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100 - Shell

Gázolaj

  • 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 561/liter  - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
  • 561/liter - Eger, Rákóczi út 95. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

  • 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

  • 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

  • 571/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj

  • 576/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu