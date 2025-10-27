2 órája
Óriásit drágulás következik a benzinkutakon – mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben
Egyre több autós figyeli, hol tankolhat olcsóbban, hiszen a kutak árai között nagy különbségek lehetnek. Keddtől jelentősen drágul a benzin és a gázolaj ára, ezért megnéztük, hol a legkedvezőbb most tankolni Egerben és környékén.
Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban - olvasható a Holtaknkoljak.hu oldalán.
A fenti áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még az alábbi átlagárakon tankolhatunk. Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.
Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben
Eger
95-ös benzin
- 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 558/liter - Rákóczi út - Orlen
- 560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100 - Shell
Gázolaj
- 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 561/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
- 561/liter - Eger, Rákóczi út 95. - Shell
Gyöngyös
95-ös benzin
- 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Gázolaj
- 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Hatvan
95-ös benzin
- 571/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Gázolaj
- 576/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
