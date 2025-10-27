Óriásit drágulás következik a benzinkutakon – mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban - olvasható a Holtaknkoljak.hu oldalán.

Forrás: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

A fenti áremelés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még az alábbi átlagárakon tankolhatunk. Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

558/liter - Rákóczi út - Orlen

560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100 - Shell

Gázolaj

554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

561/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

561/liter - Eger, Rákóczi út 95. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

571/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj