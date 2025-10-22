1 órája
Fordulat jön a benzinkutakon, jól gondolja meg, mikor megy tankolni
Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős különbségek lehetnek, és néhány tíz forint is sokat számít. Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban tankolni.
Csütörtöktől változnak az üzemanyagárak, a benzin, valamint a gázolaj ára két forinttal emelkedik - írja a Holtankoljak.hu.
Október 23-án a kutakon átlagosan 576 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 579 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.
Itt találhat még szerdán olcsón üzemanyagot Hevesben
Eger
95-ös benzin
- 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 560/liter - Rákóczi út - Orlen
- 560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
Gázolaj
- 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 562/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
- 562/liter - Rákóczi út 95. - Shell
Gyöngyös
95-ös benzin
- 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Gázolaj
- 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Hatvan
95-ös benzin
- 573/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Gázolaj
- 577/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
