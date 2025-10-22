október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

1 órája

Fordulat jön a benzinkutakon, jól gondolja meg, mikor megy tankolni

Címkék#üzemanyagárak#benzin#gázolaj

Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős különbségek lehetnek, és néhány tíz forint is sokat számít. Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban tankolni.

Heol.hu

Csütörtöktől változnak az üzemanyagárak, a benzin, valamint a gázolaj ára két forinttal emelkedik - írja a Holtankoljak.hu.

Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak
Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak
Forrás: Szendi Péter/Vas Népe

Október 23-án a kutakon átlagosan 576 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 579 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Itt találhat még szerdán olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

  • 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 560/liter - Rákóczi út - Orlen
  • 560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gázolaj

  • 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 562/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell 
  • 562/liter  - Rákóczi út 95. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

  • 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

  • 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

  • 573/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj

  • 577/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu