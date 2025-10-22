Fordulat jön a benzinkutakon, jól gondolja meg, mikor megy tankolni

Csütörtöktől változnak az üzemanyagárak, a benzin, valamint a gázolaj ára két forinttal emelkedik - írja a Holtankoljak.hu.

Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak

Forrás: Szendi Péter/Vas Népe

Október 23-án a kutakon átlagosan 576 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 579 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még szerdán olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

560/liter - Rákóczi út - Orlen

560/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gázolaj

554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

562/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

562/liter - Rákóczi út 95. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

573/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj