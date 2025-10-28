Kilőnek az árak a kutakon! Ma tankold meg temetőzés előtt a kocsit, holnaptól már jobban fog fájni!

Szerdán változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is jócskán emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig nyolc forinttal növekszik - olvasható a Holtankolhjak.hu oldalán.

Forrás: Shutterstock

Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban még kedden.

Itt találhat még kedden olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

563/liter - Rákóczi út - Orlen

563/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gázolaj

554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

570/liter - Rákóczi út - Orlen

571/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

576/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj