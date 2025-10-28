Tankolás
1 órája
Kilőnek az árak a kutakon! Ma tankold meg temetőzés előtt a kocsit, holnaptól már jobban fog fájni!
Egyre több autós keresi, hol tankolhat a legolcsóbban, hiszen a kutak között nagy árkülönbségek lehetnek. Az üzemanyagárak szerdától ismét emelkednek, ezért utánajártunk, hol a legkedvezőbb most tankolni Egerben és környékén.
Szerdán változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is jócskán emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig nyolc forinttal növekszik - olvasható a Holtankolhjak.hu oldalán.
Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban még kedden.
Itt találhat még kedden olcsón üzemanyagot Hevesben
Eger
95-ös benzin
- 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 563/liter - Rákóczi út - Orlen
- 563/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
Gázolaj
- 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 570/liter - Rákóczi út - Orlen
- 571/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
Gyöngyös
95-ös benzin
- 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Gázolaj
- 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Hatvan
95-ös benzin
- 576/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Gázolaj
- 584/liter - Radnóti tér 20. - Shell
