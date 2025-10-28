október 28., kedd

1 órája

Kilőnek az árak a kutakon! Ma tankold meg temetőzés előtt a kocsit, holnaptól már jobban fog fájni!

Címkék#benzin#üzemanyagár#tankolás#gázolaj

Egyre több autós keresi, hol tankolhat a legolcsóbban, hiszen a kutak között nagy árkülönbségek lehetnek. Az üzemanyagárak szerdától ismét emelkednek, ezért utánajártunk, hol a legkedvezőbb most tankolni Egerben és környékén.

Heol.hu

Szerdán változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is jócskán emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig nyolc forinttal növekszik - olvasható a Holtankolhjak.hu oldalán. 

Forrás: Shutterstock

Utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban még kedden.

Itt találhat még kedden olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

  • 556/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 563/liter - Rákóczi út - Orlen
  • 563/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gázolaj

  • 554/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 570/liter  - Rákóczi út - Orlen
  • 571/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

  • 569/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

  • 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

  • 576/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj

  • 584/liter - Radnóti tér 20. - Shell

 

 

 

 

