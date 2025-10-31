3 órája
Bármikor fegyverdörgés verheti fel a hevesi kisközség nyugalmát
Kisnána belterületén kárt okozó vad elejtésére adott engedélyt a rendőrség. A vad kilövésére rendkívül szigorú szabályok szerint, vadászlőfegyverrel kerülhet csak sor.
November 3-tól 17-ig kárt okozó vad kilövésére adott engedélyt Kisnána belterületén a Gyöngyösi Rendőrkapitányság, tájékoztatott Varga Zoltán polgármester. Közlésre szerint minderre a község belterületén megjelent szarvasok miatt van szükség.
– A Kisnána belterületén megjelent szarvasok miatt, különös tekintettel a lakosságnak a vadak által okozott károkra és kellemetlenségekre, kárt okozó vad elejtésének engedélyezése iránti kérelemmel fordultunk a Gyöngyösi Rendőrkapitánysághoz. A kapitányság november a november 3-tól 17-ig terjedő időszakra engedélyezte Kisnána lakott területén a kárt okozó vadak elejtését. Az elejtés lehetséges helyei a Széchenyi, a Kossuth Lajos és a Szabadság utcák által határolt területek. A kártékony vad elejtésének irányítója és kizárólagos végrehajtója Szabad József vadász. Kérünk minden érintett lakost, hogy segítse a kilövés sikerességét, és amennyiben információja van az érinett területen lévő vadak hollétéről, értesítse Szabad Józsefet a 70 4576553-as telefonszámon. Az elejtés irányítója – elsődleges figyelemmel az emberi életre, és különös tekintettel az anyagi javakra – alapos mérlegelést követően dönthet a vadkilövés mellett. A kárt okozó vad elejtése kizárólag vadászlőfegyverrel történhet, ezért az esetleges zavaró hanghatások miatt szíves elnézésüket és türelmüket kérjük – közölte Varga Zoltán a község lakosságával az önkormányzat közösségi oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Sok helyen kilövik a faluba tévedt vadat a MátrábanA Mátra környékén egyre gyakoribb az erdei vadak, főleg szarvasok megjelenése a belterületeken, ahol károkat is okoznak. A rendőrség több helyen a lakott területen történő kilövésükre adott engedélyt.
Vad kilövésére szigorú szabályok alapján kerülhet sor
Portálunkon számos alkalommal beszámoltunk már arról, hogy Heves vármegye több településének belterületén okoztak kárt a közelmúltban vadon élő állatok, főleg szarvasok. A kilövés körülményeiről a vécsi Aszó Völgye Vadásztársaság már korábban tájékoztatta portálunkat. Elmondásuk szerint a belterületi kilövés szabályai ugyanazok, mint a külterületié. A helyzet azért különleges, mert a lakosságra való tekintettel kell megválasztani a lőirányt, az elhelyezkedési helyet, illetve a helybelieket értesíteni kell. A településen a jegyzővel és a polgármesterrel együtt meghatározzák azokat a helyeket, ahol az esti órákban szarvasok jelennek meg. A vadász a rendőrségtől kapott felhatalmazás alapján az engedélyezett időben a meghatározott helyeken tartózkodhat, és amennyiben ott szarvast lát, akkor azt kilőheti, ha az elejtés körülményei a vadászat szabályainak megfelelnek.
Bármikor fegyver dördülhet el a Heves vármegyei községben
Belterületi vadkilövés: alapszabály a biztonság
Az Aszó Völgye Vadásztársaság arról is tájékoztatta korábban portálunkat, hogy a kilövésnél alapszabály a biztonság. A vad elejtésénél a legalapvetőbb szabály, hogy lássa, felismerje az ember azt, amire a lövést leadja. Meg kell győződni arról, hogy a lövés elengedése után a lőszer nem megy olyan irányba, ahol személyi sérülést, anyagi kárt okozhat. A háttér biztosított, úgynevezett golyófogó háttér legyen, hogy véletlenül se kerüljön a lőszer a belátható környezeten kívülre. Nem fordulhat elő, hogy a fák közé csak úgy, belő valaki, mert mögöttük lakott ház is lehet, ahová a lövedék adott esetben becsapódhat. A belterületi kilövésnél fokozott körültekintés szükséges. Ilyenkor kiértesítik a lakosságot hangosbemondón és levélben, hogy felkészülhessenek az eseményre, például a hangos fegyverdörrenésre, s a megjelölt időben lehetőleg ne tartózkodjanak az érintett területen, foglalta össze korábban portálunknak az Aszó Völgye Vadásztársaság.
Belterületi vadkilövés: ismét fegyverdörgés verheti fel Vécs nyugalmát
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz