Bármikor fegyverdörgés verheti fel a hevesi kisközség nyugalmát

November 3-tól 17-ig kárt okozó vad kilövésére adott engedélyt Kisnána belterületén a Gyöngyösi Rendőrkapitányság, tájékoztatott Varga Zoltán polgármester. Közlésre szerint minderre a község belterületén megjelent szarvasok miatt van szükség.

Vad kilövésére az alapszabály a biztonság

Forrás: MTI

– A Kisnána belterületén megjelent szarvasok miatt, különös tekintettel a lakosságnak a vadak által okozott károkra és kellemetlenségekre, kárt okozó vad elejtésének engedélyezése iránti kérelemmel fordultunk a Gyöngyösi Rendőrkapitánysághoz. A kapitányság november a november 3-tól 17-ig terjedő időszakra engedélyezte Kisnána lakott területén a kárt okozó vadak elejtését. Az elejtés lehetséges helyei a Széchenyi, a Kossuth Lajos és a Szabadság utcák által határolt területek. A kártékony vad elejtésének irányítója és kizárólagos végrehajtója Szabad József vadász. Kérünk minden érintett lakost, hogy segítse a kilövés sikerességét, és amennyiben információja van az érinett területen lévő vadak hollétéről, értesítse Szabad Józsefet a 70 4576553-as telefonszámon. Az elejtés irányítója – elsődleges figyelemmel az emberi életre, és különös tekintettel az anyagi javakra – alapos mérlegelést követően dönthet a vadkilövés mellett. A kárt okozó vad elejtése kizárólag vadászlőfegyverrel történhet, ezért az esetleges zavaró hanghatások miatt szíves elnézésüket és türelmüket kérjük – közölte Varga Zoltán a község lakosságával az önkormányzat közösségi oldalán.

