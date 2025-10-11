14 perce
Három ország kórusai léptek a régi lelkesedéssel színpadra a hevesi községben + fotók és videó
Szombaton rendezték a 12. Virág János Énekkari Találkozó nemzetközi gáláját. A Vámos Települések Szövetségének célja a magyar kulturális értékek megőrzése és továbbadása határon innen és túl.
Szombaton nagy hagyományokkal bíró nemzetközi találkozót rendezett Vámosgyörkön a Vámos Települések Szövetsége (VTSZ). Immár 12. alkalommal került sor a Virág János Énekkari Találkozóra, amelyhez idén 10. ízben csatlakozott vers- és mesemondó verseny. A VTSZ 2007-ben alakult meg Vámosgyörkön a vámos elő- vagy utótagból álló nevű településekből. A szövetségnek magyarországi, szlovákiai és romániai községi önkormányzatok a tagjai. Az egykori vámosgyörki zenepedagógusról elnevezett találkozót 2009 óta rendezik meg.
Az esemény szombaton is a VTSZ zászlajának, és az összetartozás gyertyájának érkezésével kezdődött a szövetség vezetői és a tagtelepülések képviselőinek kíséretében. Köszöntőjében Hám László, a VTSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy amikor megalakult a szövetség, 19 település csatlakozott a nemzetközi szervezethez azzal a céllal, hogy megismerjék egymás múltját, jelenét, történetét és kultúráját.
A Vámos Települések Szövetsége már a megalakulása 20. évfordulójára is gondol
– Akik itt vannak ma is, valóban a szívükön viselik ezt a nemes rendezvényt és a szövetségünket de sokan hiányoznak a majd' 20 évvel ezelőtti sokaságból. A távolmaradásoknak számos oka van. Bár a települési polgármesterek töretlenül elkötelezettek a VTSZ mellett, ám több településen is annyira lecsökkent az kórusok létszáma az elhalálozások, illetve a tagok túl időssé válása miatt az elmúlt két évtizedben, hogy utánpótlás hiányában már nem tudnak énekkart kiállítani. Sajnos, olyan tagtelepülésünk is van, ahol mára csupán 360-an élnek, nincsenek fiatalok a községben. A tagtelepülési polgármesterek azonban évente két alkalommal találkozót tartanak, mindig más ad otthon ezeknek az eszmecseréknek. És ez a lényege a szövetségünknek, a személyes kapcsolattartás – fogalmazott Hám László.
Jubileumi találkozón jártak a vámosgyörkiek
"Tavaly újra éreztem, hogy friss lendületet kap a szövetség"
Gedei Zoltán, Vámosgyörk polgármestere emlékeztetett arra, hogy a kezdetektől egy évtizeden át szépen ívelt felfelé a VTSZ rendezvényeinek, így a Virág János Énekkari Találkozónak is a népszerűsége.
– Mindezt, sajnos, megtörte a Covid-járvány. A pandémia idején találkozó sem volt természetesen. A járványhelyzet enyhülésével online seregszemlével próbálkoztunk, de abból épp a lényeg, a személyes találkozások hiányoztak. 2024-ben éreztem először újra azt, hogy friss lendületet kap a szövetség, a 2000-es évek végi lelkesedés megjelent a rendezvényeken is. Nagyon boldog vagyok emiatt, és nagyon bízom a további sikeres folytatásban – emelte ki Gedei Zoltán.
Három ország települési kórusai érkeztek Vámosgyörkre
Szombaton a házigazda vámosgyörkiek mellett Vámospércs, Vámosatya, Vámosújfalu, Somogyvámos, a szlovákiai Felsővámos és a romániai Vámosgálfalva énekesei, muzsikusai, szavalói és mesemondói léptek a vámosgyörki művelődési ház színpadára. A zsűri – dr. Balaska Andrea pü. ezredes, főosztályvezető, a zsűri elnöke, dr. Virág Gábor bíró, Virág János fia, továbbá Féja Géza pü. alezredes, karmester, valamint Nagy Gábor, a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ ügyvezető igazgatója, kántor, karnagy, illetve Kovácsné Medve Mária, vámosgyörki nyugalmazott magyartanár – természetesen értékelte az elhangzott produkciókat, de a találkozó hangsúlyozottan nem verseny volt, hanem testvéri gálaműsor.
A program végeztével a helyi Mindenszentek templomba sétáltak át a találkozó résztvevői. A Pénzügyőr Zenekar Kamaraegyüttesének délutáni koncertjén Szécsi Dániel közreműködött, Kapi-Horváth Ferenc karnagy vezényelt.
