Három ország kórusai léptek a régi lelkesedéssel színpadra a hevesi községben + fotók és videó

Szombaton nagy hagyományokkal bíró nemzetközi találkozót rendezett Vámosgyörkön a Vámos Települések Szövetsége (VTSZ). Immár 12. alkalommal került sor a Virág János Énekkari Találkozóra, amelyhez idén 10. ízben csatlakozott vers- és mesemondó verseny. A VTSZ 2007-ben alakult meg Vámosgyörkön a vámos elő- vagy utótagból álló nevű településekből. A szövetségnek magyarországi, szlovákiai és romániai községi önkormányzatok a tagjai. Az egykori vámosgyörki zenepedagógusról elnevezett találkozót 2009 óta rendezik meg.

A vámos települések ismét nemzetközi kórustalálkozóra gyűltek össze

Az esemény szombaton is a VTSZ zászlajának, és az összetartozás gyertyájának érkezésével kezdődött a szövetség vezetői és a tagtelepülések képviselőinek kíséretében. Köszöntőjében Hám László, a VTSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy amikor megalakult a szövetség, 19 település csatlakozott a nemzetközi szervezethez azzal a céllal, hogy megismerjék egymás múltját, jelenét, történetét és kultúráját.

A Vámos Települések Szövetsége már a megalakulása 20. évfordulójára is gondol

– Akik itt vannak ma is, valóban a szívükön viselik ezt a nemes rendezvényt és a szövetségünket de sokan hiányoznak a majd' 20 évvel ezelőtti sokaságból. A távolmaradásoknak számos oka van. Bár a települési polgármesterek töretlenül elkötelezettek a VTSZ mellett, ám több településen is annyira lecsökkent az kórusok létszáma az elhalálozások, illetve a tagok túl időssé válása miatt az elmúlt két évtizedben, hogy utánpótlás hiányában már nem tudnak énekkart kiállítani. Sajnos, olyan tagtelepülésünk is van, ahol mára csupán 360-an élnek, nincsenek fiatalok a községben. A tagtelepülési polgármesterek azonban évente két alkalommal találkozót tartanak, mindig más ad otthon ezeknek az eszmecseréknek. És ez a lényege a szövetségünknek, a személyes kapcsolattartás – fogalmazott Hám László.

