Hálával és tisztelettel: megszépültek az egri hősök sírhelyei

A nemzeti ünnep és a közelgő Mindenszentek, illetve halottak napja alkalmából megkezdődtek a városi hősök emlékhelyeinek rendbetételi munkái. Eger önkormányzatának közbiztonsági és honvédelmi referense a hét elején egyeztetett a Városgondozás Eger Kft. vezetésével, valamint az Egerben diszlokáló területvédelmi zászlóalj parancsnokságával a feladatok összehangolásáról - írja Eger Város Hivatalos Oldala.

Rendbe tették a városi hősök sírhelyeit Egerben

Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala / Facebook

Mint írták, a katonák és kadétok aktívan közreműködtek a Hősök temetője és a Rác templom melletti Hősök emlékparkjának takarításában, lombgyűjtésében és rendbetételében. A Városgondozás Eger Kft. a fűnyírást és a keletkezett zöldhulladék elszállítását végzi el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Kisasszony temető melletti Hősök temetőjében a munkálatok már befejeződtek, a Hősök emlékparkjában pedig a héten folytatódnak a rendezési feladatok.

Eger városa így gondoskodik arról, hogy Mindenszentekre és halottak napjára a katonatemetők méltó állapotban fogadják a megemlékezőket.