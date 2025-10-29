17 perce
Hálával és tisztelettel: megszépültek az egri hősök sírhelyei
Katonák és kadétok közreműködésével tették rendbe az egri hősök sírhelyeit. A Kisasszony temető melletti Hősök temetőjében már befejeződtek a munkálatok, de még így is maradt.
A nemzeti ünnep és a közelgő Mindenszentek, illetve halottak napja alkalmából megkezdődtek a városi hősök emlékhelyeinek rendbetételi munkái. Eger önkormányzatának közbiztonsági és honvédelmi referense a hét elején egyeztetett a Városgondozás Eger Kft. vezetésével, valamint az Egerben diszlokáló területvédelmi zászlóalj parancsnokságával a feladatok összehangolásáról - írja Eger Város Hivatalos Oldala.
Mint írták, a katonák és kadétok aktívan közreműködtek a Hősök temetője és a Rác templom melletti Hősök emlékparkjának takarításában, lombgyűjtésében és rendbetételében. A Városgondozás Eger Kft. a fűnyírást és a keletkezett zöldhulladék elszállítását végzi el.
A Kisasszony temető melletti Hősök temetőjében a munkálatok már befejeződtek, a Hősök emlékparkjában pedig a héten folytatódnak a rendezési feladatok.
Eger városa így gondoskodik arról, hogy Mindenszentekre és halottak napjára a katonatemetők méltó állapotban fogadják a megemlékezőket.
