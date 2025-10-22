október 22., szerda

Emlékezés

Pont 4 éve halt meg az egri csillagok kedvence, akit sokáig nem helyeztek végső nyugalomra

Október 22-én emlékezünk arra a színésznőre, aki örökre beírta nevét a magyar kultúrába. Venczel Vera munkássága és alakításai ma is felejthetetlen nyomot hagynak a színház és a film világában.

Az Egri csillagok Vicuskája, Venczel Vera a Vígszínház ikonikus alakja, megannyi felejthetetlen szinkronszerep megformálója már négy éve nincs közöttünk. A madárcsontú színésznő pályafutását és minden reakcióját a tisztesség és alázat lengte be, nem csoda, hogy mindenkinek, aki távolról vagy közelről ismerte, csak jó emlékeket őriz róla a szívében. 

Venczel Vera és Kovács István az Egri Csillagok c. film forgatásának 50. évfordulóján Mohorán, a Tolnay Klári Emlékházban. 
Venczel Vera – a Vígszínház csillaga, aki generációkat varázsolt el tehetségével

Venczel Vera 1946. március 10-én született Budapesten. A Jászai-díjas színművésznő, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, gyermekkora óta tudatosan a készült a színészi pályára. A családi háttér, a szülői indíttatás mellett nagyszerű pedagógusok, művészek készítették fel a színészet mesterségére. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára elsőre felvették, osztályfőnöke az a Pártos Géza lett aki nemcsak kiváló rendező, de remek pedagógus is volt, de tanára volt a kiváló énekmester Ónody Márta is - olvasható a Őseink és unokáik nevű Facebook csoportban. 

Pártos a Madách Színház rendezője volt, tanítványait szívesen látta volna saját anyaszínházában. Azonban Várkonyi Zoltán, akinek talán már a főiskolai felvételin feltűnt, másodév végén szerepet adott neki a Vígszínházban. Ettől kezdve nemcsak a főiskola Ódry színpadán, hanem a Vígszínházban (Heltai: A néma levente, 1966, valamint Weingarten: A nyár, 1967) is megmutatta tehetségét, rátermettségét. A kritika ígéretes tehetségnek tartotta, s a Vígszínházban és a filmekben még többet tanult az akkori színészóriásoktól - írják.

 Együtt dolgozhattam a kor szinte minden jelentős magyar rendezőjével Makktól-Fábriig, Várkonyitól-Keleti Mártonig, együtt játszhattam olyan kolosszális művészekkel, mint Kiss Manyi, Pécsi Sándor, Latinovits.

A főiskola harmadik-negyedik évében már rendszeresen játszott a Vígben, forgatott a filmgyárban, és egymás után kapta a szerepeket a televízióban. A mozi tette országosan ismertté olyan filmekkel, mint a Kárpáthy Zoltán, az Egy szerelem három éjszakája, a Tanulmány a nőkről, az Egri csillagok.  

A felejthetetlen Egri csillagokban is kiváló alakítást nyújtott

Az Egri csillagok 1968-ban bemutatott magyar–bolgár történelmi kalandfilm, amely Gárdonyi Géza azonos című regényéből készült. Az élőszereplős játékfilm rendezője Várkonyi Zoltán, producere Németh András. A forgatókönyvet Nemeskürty István írta. A főszerepekben Venczel Vera mellett, Kovács István, és Sinkovits Imre láthatóak. A zenéjét Farkas Ferenc szerezte - írja a Wikipédia. 

Az Egri csillagok című film egyik képkocája
Isten hozta, őrnagy úr! – kultikus film Szarvaskőn újra életre kelt

Nem maradhat ki a sorból az Isten hozta, őrnagy úr! című film sem, amelyet Fábri Zoltán rendezett, és 1969-ben került a mozikba. A filmben Sinkovits Imre alakította Tóth Lajost, a tűzoltóparancsnokot, filmbéli feleségét, Mariskát pedig Fónay Márta formálta meg, míg lányukat, Ágikát Venczel Vera játszotta el. Érdekesség, hogy Sinkovits felesége, Sinkovitsné Jónás Irma is feltűnik a filmben. A kultikus alkotás emlékét Szarvaskő lakosai is őrzik: februárban, egy álarcos bálon meglepetésként a helyiek egy kis csoportja a film szereplőinek bőrébe bújva elevenítették fel a történetet.

Az Isten hozta, őrnagy úr! című film egyik képkocája
Venczel Vera pályafutása a színpadtól a díjazott tévés szerepekig

A színészdiplomát 1968-ban vette át. A színházban és a filmekben nyújtott színvonalas alakításainak köszönhetően Várkonyi azonnal leszerződtette a Vígszínházhoz. Kezdetben naiva szerepek egész sorát osztották rá a rendezők (Csehov: Ványa bácsi 1970, Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő 1971), megjelenése, törékeny alkata ilyen szerepekre predesztinálta. Későbbi évadokban még mindig a tiszta női, lírai alakok találták meg, de szerepjátéka sokkal mélyebbé, drámaibbá vált (Tersánszky: Viszontlátásra, drága! 1972, Garcia Lorca: Bernarda Alba háza 1976) - olvasható a Őseink és unokáik nevű Facebook csoportban.  

A színház mellett a televízió aknázta ki igazából a romantikus naiva alakokból kinövő művész lehetőségeit. Kivételes érzékenységgel és átéléssel megformált alakjait (Pillangó 1970, A fekete város 1971) több tévés fesztiválon díjazták, ismerték el. A Pillangó című Móricz tévéadaptáció női főszerepének megformálásáért Monte-Carlóban átvehette az Arany Nimfa-díjat. A televízió sorra adta a jobbnál jobb feladatokat. 1970 és 1980 között 36 televíziós alkotásban kapott többnyire főszerepet. Ebben az időszakban, 1975-ben kapta pályájának első állami kitüntetését, a fiatal, kiemelkedően teljesítő színművészeknek járó Jászai Mari-díjat - fogalmaznak.

Mikor lépett utoljára színpadra?

A színház és a tévé mellett rádiójátékokban (A vihar, Fekete gyémántok), mesejátékokban (Marie, a kis hajó, Pipi néni, csipcsirip...!) is gyakran hallhatta a közönség. 2018-ban a Moldovai Katalin rendezte, számos nemzetközi fesztivál versenyprogramjában szereplő Ahogy eddig című rövidfilm főszerepében láthattuk. Utoljára a Pesti Színházban a 2018. március 2-án bemutatott A félkegyelmű című előadásban lépett színpadra, majd egy elhúzódó betegség miatt lemondta szerepeit. Később férje betegségére hivatkozva nem tért már vissza a színpadra. Élete utolsó szakaszában súlyos tüdőbetegségben szenvedett. 2021. október 22-én pesthidegkúti otthonában, szerettei körében tért örök nyugalomra - részletezik.

Venczel Vera művészi munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül íme néhány fontosabb: 1975-ben vehette át a Jászai Mari-díjat, 2003-ban Ruttkai Éva-emlékgyűrűt, 2005-ben Páger-gyűrűt kapott. 2008-ban a közönség szavazatai alapján a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett, ugyanabban az évben portréfilm készült róla. 2010-ben érdemes művész, 2016-ban kiváló művész címmel ismerték el, 2011-ben ismét átvehette a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt. 2015 januárjában elsőként tüntették ki a Szepes Mária-díjjal, 2016-ban Tolnay Klári-díjat kapott, 2018-ban Prima díjas lett. 2019-ben életműdíjat vehetett az 5. Magyar Filmhéten.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Port.hu)

 

 

