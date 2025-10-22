Pont 4 éve halt meg az egri csillagok kedvence, akit sokáig nem helyeztek végső nyugalomra

Az Egri csillagok Vicuskája, Venczel Vera a Vígszínház ikonikus alakja, megannyi felejthetetlen szinkronszerep megformálója már négy éve nincs közöttünk. A madárcsontú színésznő pályafutását és minden reakcióját a tisztesség és alázat lengte be, nem csoda, hogy mindenkinek, aki távolról vagy közelről ismerte, csak jó emlékeket őriz róla a szívében.

Venczel Vera és Kovács István az Egri Csillagok c. film forgatásának 50. évfordulóján Mohorán, a Tolnay Klári Emlékházban

Forrás: Komka Péter

Venczel Vera – a Vígszínház csillaga, aki generációkat varázsolt el tehetségével

Venczel Vera 1946. március 10-én született Budapesten. A Jászai-díjas színművésznő, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, gyermekkora óta tudatosan a készült a színészi pályára. A családi háttér, a szülői indíttatás mellett nagyszerű pedagógusok, művészek készítették fel a színészet mesterségére. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára elsőre felvették, osztályfőnöke az a Pártos Géza lett aki nemcsak kiváló rendező, de remek pedagógus is volt, de tanára volt a kiváló énekmester Ónody Márta is - olvasható a Őseink és unokáik nevű Facebook csoportban.