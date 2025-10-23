október 23., csütörtök

Bajban

2 órája

Óriási veszélybe került egy hevesi lakás – az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportot azonnal riasztották

Egy nem mindennapi esethez vonultak az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei. Váratlan fordulatot hozott a beavatkozás.

Heol.hu

Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei ezúttal nem szokványos beavatkozáshoz lettek riasztva: a vármegyei katasztrófavédelem szolgálati lakásába állítólagosan beköltözött veszélyes darazsak eltávolítására irányult a segélykérés - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Veszélyes darazsak lepték el a Heves vármegyei katasztrófavédelem szolgálati lakását, azonban váratlan fordulatot hozott a beavatkozás. 
Forrás: Egri KVK

Az önkéntesek a szokásos protokoll alapján megkezdték a vonulást, a helyszínre kiérkezve azonban nemvárt meglepetés érte őket. Ugyanis az egyesület megalakulásának huszadik jubileumi évfordulója alkalmából az eddigi sikeres együttműködést méltatva a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Gombás Gábor tűzoltó alezredes, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő emlékplakett elismerésben részesítette a mentőszervezetet, melyet Kovács József az önkéntesek elnöke vett át. Ezen különleges alkalomhoz kapcsolódóan az Igazgatóság az egyik kolléganő által készített tortával is kedveskedett az önkénteseknek - fogalmaznak.

Az átadáskor ajándéktárgy elismerésben részesült Turi Ferenc is, aki évekre visszamenőleg jelentős segítséget nyújt az Igazgatóság tűzoltósági szakterületének. 

Legutóbb arról számoltunk be, hogy a nemzeti ünnep alkalmából tanácsosi címet és előléptetést adományoztak a hevesi tűzoltóknak, ezzel is díjazva hosszú évek kiemelkedő munkáját.

 

 

