2 órája
Olyat büntetett a karma, hogy beleremegett az M3-as! Videón, ahogy benézi a vészvillogós leállósávhuszár
Hatalmas a felfordulás a sztrádán. Egy korábban történt baleset miatt óriási a torlódás, volt azonban egy türelmetlen sofőr, aki vészvillogóval suhant a leállósávban, azonban a rendőr azonnal utána iramodott.
Korábban megírtuk, hogy két autó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 55-ös kilométerszelvénynél pénteken délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr azonnal utána eredt.
Az Útinfrom legfrisseb információi szerint, a torlódás több mint 10 kilométeres. Aki teheti, válasszon másik útvonalat!
Korábban megírtuk, hogy péntek délután az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött.
