október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

Olyat büntetett a karma, hogy beleremegett az M3-as! Videón, ahogy benézi a vészvillogós leállósávhuszár

Címkék#M3-as#torlódás#baleset

Hatalmas a felfordulás a sztrádán. Egy korábban történt baleset miatt óriási a torlódás, volt azonban egy türelmetlen sofőr, aki vészvillogóval suhant a leállósávban, azonban a rendőr azonnal utána iramodott.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy két autó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 55-ös kilométerszelvénynél pénteken délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr azonnal utána eredt. 

Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr nem hagyta ennyiben
Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr nem hagyta ennyiben
Forrás: Szanyi István/Facebook

 Az Útinfrom legfrisseb információi szerint, a torlódás több mint 10 kilométeres. Aki teheti, válasszon másik útvonalat! 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Korábban megírtuk, hogy péntek délután az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu