Olyat büntetett a karma, hogy beleremegett az M3-as! Videón, ahogy benézi a vészvillogós leállósávhuszár

Korábban megírtuk, hogy két autó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében, az 55-ös kilométerszelvénynél pénteken délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr azonnal utána eredt.

Vészvillogóval suhant a leállósávban egy autó sofőrje, ám a rendőr nem hagyta ennyiben

Forrás: Szanyi István/Facebook

Az Útinfrom legfrisseb információi szerint, a torlódás több mint 10 kilométeres. Aki teheti, válasszon másik útvonalat!