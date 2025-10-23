Csak a zuhanyvíz folyjon el, ne a pénzünk! - A szakember szerint ezen múlik a hatalmas villanyszámla

A villanybojler az egyik legnagyobb energiafogyasztó készülék egy háztartásban. A meleg vízre egész évben szükségünk van otthonunkban, nem mindegy, mekkora költség terheli a családi kasszát. Kellő odafigyeléssel nem vékonyodik a szükségesnél jobban a pénztárcánk, ami a fűtési szezon beköszöntével különösen nem mindegy. A háztartási gépek értékesítésével és javításával foglalkozó káli Batki István egyéni vállalkozó beszélt portálunk érdeklődésére a legfontosabb villanyszámla csökkentő tényezőkről a villanybojler esetében.

A villanybojler rendszeres karbantartás nélkül megnöveli a villanyszámlát - a vízkőmentesítés fontos az energiatakarékos működéshez

Forrás: bojler.hu

A káli szakember elmondta, hogy az emberek általában tudják, hogy a vízkövesedés és a hőfok nem megfelelő beállítása magasabb áramfogyasztást eredményez. Azt tartja azonban talán a legfontosabbnak a takarékosság szempontjából, hogyan tápláljuk árammal a villanybojlert: direkt, úgymond konnektoros üzemmóddal, vagy az áramszolgáltató által biztosított frekvenciás vezérlővel.

A villanybojler nagyfogyasztó a háztartásban, de kellő gondossággal csökken a villanyszámlánk

– A frekvenciás vezérlő révén érjük el a legkevesebb fogyasztást, de sokaknál nincs kiépítve. A frekvenciavezérelt rendszer használatakor az előző napok fogyasztásához viszonyítva kapcsol be a bojler, nem fűt fölöslegesen. Nagy a különbség a két üzemmód között. A konnektorosnál szinte állandóan olyan hőmérsékletű a vizünk, amire beállítottuk a bojlert, még ha hideg víz megy is hozzá. Ha ugyanis egy 80 literes bojlerből 10-15 liter meleg vizet elhasználunk, akkor a konnektoros üzemmódban azonnal bekapcsol a készülék, holott, valószínűleg még nem lenne rá szükség. Lehet, hogy az elkövetkező órákban nem lesz meleg vízre szükségünk. A frekvenciavezérelt üzemmódban időszakosan kapcsol be a bojler, és hiába használunk el egy 80 literesből 10-15 litert, még mindig van 65-70 liter 60 fokos vizünk. Mire legközelebb használjuk, megint felfűt. Szakmailag is könnyen megérthető mindez, ha tudjuk, hogy a hőfokszabályzó közvetlenül a hideg víz bemenetelénél, lent van. Ha megnyitjuk a meleg vizes csapot, a bojler azonnal tölti utána a hideg vizet, és a hőfokszabályzó hőérzékelője azonnal reagál, mert ott lenn, már csak mondjuk 45 fokos vizet érzékel. Fölötte 20 centivel azonban még mindig megvan a 60 fokos vizünk. Ezért kapcsolgat állandóan a bojler ki-be a konnektoros üzemmódban, és ez éves szinten nagyon sok pénzt jelent plusz kiadásként. Nincs értelme annak, hogy használat után kikapcsoljuk vagy kihúzzuk a konnektorból a bojlert. Nem tudunk vele spórolni, mert az újra áram alá helyezés után kell 1-1,5 óra, mire visszafűti a vizet. Ráadásul el is felejthetjük visszakapcsolni a napi rohanásban, és nem lesz időben meleg vizünk – magyarázta Batki István.