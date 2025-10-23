1 órája
Csak a zuhanyvíz folyjon el, ne a pénzünk! - A szakember szerint ezen múlik a hatalmas villanyszámla
A meleg vízre a háztartásban egész évben szükségünk van, ami jelentős költség. A villanybojler az egyik legnagyobb otthoni fogyasztónk, de sokat spórolhatunk a villanyszámlán, ha megfogadjuk a szakember tanácsait.
A villanybojler az egyik legnagyobb energiafogyasztó készülék egy háztartásban. A meleg vízre egész évben szükségünk van otthonunkban, nem mindegy, mekkora költség terheli a családi kasszát. Kellő odafigyeléssel nem vékonyodik a szükségesnél jobban a pénztárcánk, ami a fűtési szezon beköszöntével különösen nem mindegy. A háztartási gépek értékesítésével és javításával foglalkozó káli Batki István egyéni vállalkozó beszélt portálunk érdeklődésére a legfontosabb villanyszámla csökkentő tényezőkről a villanybojler esetében.
A káli szakember elmondta, hogy az emberek általában tudják, hogy a vízkövesedés és a hőfok nem megfelelő beállítása magasabb áramfogyasztást eredményez. Azt tartja azonban talán a legfontosabbnak a takarékosság szempontjából, hogyan tápláljuk árammal a villanybojlert: direkt, úgymond konnektoros üzemmóddal, vagy az áramszolgáltató által biztosított frekvenciás vezérlővel.
A villanybojler nagyfogyasztó a háztartásban, de kellő gondossággal csökken a villanyszámlánk
– A frekvenciás vezérlő révén érjük el a legkevesebb fogyasztást, de sokaknál nincs kiépítve. A frekvenciavezérelt rendszer használatakor az előző napok fogyasztásához viszonyítva kapcsol be a bojler, nem fűt fölöslegesen. Nagy a különbség a két üzemmód között. A konnektorosnál szinte állandóan olyan hőmérsékletű a vizünk, amire beállítottuk a bojlert, még ha hideg víz megy is hozzá. Ha ugyanis egy 80 literes bojlerből 10-15 liter meleg vizet elhasználunk, akkor a konnektoros üzemmódban azonnal bekapcsol a készülék, holott, valószínűleg még nem lenne rá szükség. Lehet, hogy az elkövetkező órákban nem lesz meleg vízre szükségünk. A frekvenciavezérelt üzemmódban időszakosan kapcsol be a bojler, és hiába használunk el egy 80 literesből 10-15 litert, még mindig van 65-70 liter 60 fokos vizünk. Mire legközelebb használjuk, megint felfűt. Szakmailag is könnyen megérthető mindez, ha tudjuk, hogy a hőfokszabályzó közvetlenül a hideg víz bemenetelénél, lent van. Ha megnyitjuk a meleg vizes csapot, a bojler azonnal tölti utána a hideg vizet, és a hőfokszabályzó hőérzékelője azonnal reagál, mert ott lenn, már csak mondjuk 45 fokos vizet érzékel. Fölötte 20 centivel azonban még mindig megvan a 60 fokos vizünk. Ezért kapcsolgat állandóan a bojler ki-be a konnektoros üzemmódban, és ez éves szinten nagyon sok pénzt jelent plusz kiadásként. Nincs értelme annak, hogy használat után kikapcsoljuk vagy kihúzzuk a konnektorból a bojlert. Nem tudunk vele spórolni, mert az újra áram alá helyezés után kell 1-1,5 óra, mire visszafűti a vizet. Ráadásul el is felejthetjük visszakapcsolni a napi rohanásban, és nem lesz időben meleg vizünk – magyarázta Batki István.
Ha a bojlerből recsegő-ropogó hangokat hallunk, már baj van
A legfontosabb a rendszeres karbantartás.
– Itt, Kál környékén nagyon kemény a víz, de sok más helyen előfordul Heves vármegyében is. Emiatt legalább kétévente, de még jobb, ha évente karbantartást végeztetünk szakemberrel, ami nagyon kis költséggel jár. A tömítés pár száz forintján ne múljon, hogy kárba vesszen 120 liter meleg víz, ha le kell engedni, mert akkor derül ki a nagyobb nyomás alatt, hogy elhasználódott a tömítés. Emellett rendkívül fontos a belső vízkőmentesítés, hogy ne rakódjon le a vízkő a belső alkatrészekre, főleg a fűtőbetétre ne. Ha évekig elhanyagoljuk, akkor megvastagszik belül a vízkő, rárakódik a fűtőbetétre. Amellett, hogy károsodnak a bojler belső alkatrészei, a fűtőbetétnek ekkor először a vízkövet kell felmelegíteni, csak utána tudja a vizet. Ez már eleve energiaveszteség. Ha a bojlerből recsegő-ropogó hangokat hallunk, az azt jelenti, hogy a fűtőbetét a vízkövet fűti, tehát már baj van – hívta fel a figyelmet a szerelő.
Spórolhatunk az új, energiatakarékos háztartási gépekkel, ám ezek ára az egekben
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A falakban a vízcsövek leszigetelésével is sok pénzt spórolhatunk meg
Batki István a hőfok beállítását 60-70 Celsius-fok körülire javasolja. Ha magasabbra állítjuk, az bizonyos alkatrészek meghibásodásához is vezethet, mert egy túl érzékeny alkatrész esetleg 5-10 fokkal többet érzékelhet a valóságosnál, és leold – megszűnik akkor a vízmelegítés, tette hozzá.
– Minden villanybojlernek megvan a kellő szigetelése. Minimális különbség van köztük, nem sokat lehet spórolni a választással. Az viszont már nem mindegy, hogy milyen messze van a bojlertől a felhasználás területe, azaz, mekkora a hőveszteség, amíg a víz odaér. Egyszerű a helyzet egy új háznál, vagy ott, ahol átépítik a fürdőszobát. Az a legjobb, ha fűtött helyre telepítjük a bojlert. Ugyanakkor lehet bár fűtött helyiségben, ha a legnagyobb felhasználóhely, a zuhanyzó például messze van. Építkezésnél, átépítésnél ezért nagyon fontos a csövek szigetelése, a hideg és a meleg víz tekintetében is. Fontos, hogy befelé is minél magasabb hőmérsékletű víz menjen, főleg télen, de kifelé is minél kisebb legyen a hőveszteség. Nyilván, egy kiépített fürdőszobában egy bojlercsere esetén nem fognak falat bontani, hogy leszigeteljék a csöveket, pedig nagyon fontos. Sok háztartásban ez a hőveszteség akkor is érzékelhető, ha például a mosogatáshoz csak jó fél perc múlva jön a csapból a meleg víz – sorolta Batki István.
Kulcskérdés a család számára optimális űrtartalmú villanybojler használata
Ha villanybojler szeretnénk vásárolni, vagy lecserélni, nagyon figyeljünk az optimális űrtartalom megválasztására, emelte ki a szerelő.
– Általánosságban elmondható, hogy két személynek az esetek 90 százalékban elég egy 80 literes bojler. Ha tehát ők azután cserélik le a régit, miután a gyerekek kirepültek a családi fészekből, semmi értelme ragaszkodni az addig több főt kiszolgáló 100-120 literes készülékhez. Ha viszont, mondjuk egy családtag hazaköltözött, érdemes egy mérettel nagyobb bojlert választani csere esetén. Nagyon fontos eltalálni a számunkra optimális űrtartalmat. Ha kicsit veszünk, nagyon sokat kell fűteni a bojlernek, mert nagyon gyorsan elhasználjuk a meleg vizet. Adott esetben nem is lesz elég mindenkinek, és ráadásul esetleg másra – például mosogatásra – sem jut. Nagyobbat venni is fölösleges. Nincs értelme 60-70 százalékkal több forró vizet tárolni a szükségesnél. Aki gázbojlert cserél le villanybojlerre, annak az azt használó ismerősénél, rokonánál is érdemes érdeklődni az optimális megoldás érdekében – tanácsolta Batki István.
Érdemes a bojlert inkább rendszeresen karbantartani, mint azonnal újat venni
A szakember elmondta, hogy amíg a bojler belső palástja, azaz a tartály nem lyukad ki, addig érdemes tisztítani, felújítani, akár fűtőbetétet, alaplapot, anódot cserélni, hogy hosszabb távon megint ne kelljen rá költeni. Sajnos, kívülről egy szakember se tudja megállapítani, hogy a palást kilyukadt-e, illetve a belső szigetelés milyen állapotban van, tárta szét a karját a szerelő.
– Nagyon sok háztartásban látok 30-40 éves bojlereket üzemelni. Ha folyamatosan voltak karbantartva, ha az alkatrészek megfelelő állapotban vannak, egy fűtőbetét cseréjének pár ezer forintos költségével valószínűleg működik még évekig. Én mindig azt mondom, hogy a több évtizedes Hajdu villanybojlerek még mindig sokkal jobbak, mint a mostaniak. Most már vannak digitálisan vezérelt, külső érintőgombos bojlerek, de általában másfél-kétszer annyiba kerülnek, mint a hagyományosak, és a javításuk is 2-3-szor többe kerül – összegezte Batki István.
Régi társasjáték a Gazdálkodj okosan!, aki nem tanulja újra, sok pénze bánja
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét