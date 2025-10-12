október 12., vasárnap

Rekonstrukció

23 perce

Feltúrják az utakat Egerben, lezárásokra kell számítani

Címkék#hálózat#Heves Megyei Vízmű Zrt#rekonstrukció

Felújítást tervez a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egerben oktober 13-án. Az egyik utca ivóvíz hálózatát fogják rekonstruálni.

Heol.hu

A Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 13-án megkezdi az Eger, Nagyrét utca ivóvíz hálózatának rekonstrukcióját - tudtuk meg Heves Megyei Vízmű Zrt. közleményéből. 

Feltúrják az utakat Egerben, lezárt utakra kell számítani
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint írták, a felújítási munkálatok során időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre kell számítani, ezek időpontjáról a későbbiekben ad tájékoztatást a társaság. 

A terület forgalmi rendje is megváltozik, útszűkületre, ideiglenes útlezárásra számítani a munkavégzés alatt. Az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését a munkavégzés időszakában folyamatosan nem tudjuk biztosítani. 

Kérik az érintett felhasználóikat, hogy tegyék lehetővé az ingatlanok vízmérő aknájához való hozzáférést.

 

 

