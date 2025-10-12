Feltúrják az utakat Egerben, lezárásokra kell számítani

A Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 13-án megkezdi az Eger, Nagyrét utca ivóvíz hálózatának rekonstrukcióját - tudtuk meg Heves Megyei Vízmű Zrt. közleményéből.

Feltúrják az utakat Egerben, lezárt utakra kell számítani

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint írták, a felújítási munkálatok során időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre kell számítani, ezek időpontjáról a későbbiekben ad tájékoztatást a társaság.

A terület forgalmi rendje is megváltozik, útszűkületre, ideiglenes útlezárásra számítani a munkavégzés alatt. Az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését a munkavégzés időszakában folyamatosan nem tudjuk biztosítani.

Kérik az érintett felhasználóikat, hogy tegyék lehetővé az ingatlanok vízmérő aknájához való hozzáférést.