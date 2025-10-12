23 perce
Feltúrják az utakat Egerben, lezárásokra kell számítani
Felújítást tervez a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egerben oktober 13-án. Az egyik utca ivóvíz hálózatát fogják rekonstruálni.
A Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 13-án megkezdi az Eger, Nagyrét utca ivóvíz hálózatának rekonstrukcióját - tudtuk meg Heves Megyei Vízmű Zrt. közleményéből.
Mint írták, a felújítási munkálatok során időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre kell számítani, ezek időpontjáról a későbbiekben ad tájékoztatást a társaság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A terület forgalmi rendje is megváltozik, útszűkületre, ideiglenes útlezárásra számítani a munkavégzés alatt. Az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését a munkavégzés időszakában folyamatosan nem tudjuk biztosítani.
Kérik az érintett felhasználóikat, hogy tegyék lehetővé az ingatlanok vízmérő aknájához való hozzáférést.
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Olyat merészelt a 20 éves nő, hogy megbotránkozott az egész füzesabonyi állomás