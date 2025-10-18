Baj történt a hatvani vonalon, ezek a vonatok már nem érnek időben célba

A Keleti pályaudvarról Egerbe tartó, Hatvanból 12:52-kor továbbinduló IR87-es Agria InterRégió (5514) Hatvantól várhatóan 35-40 perces késéssel és csak Füzesabonyig közlekedik, mert egy műszaki hibás tehervonat akadályozta a közlekedését. Az utasai a Keleti pályaudvarról 13:00-kor elindult, Hatvanból 13:52-kor Agria InterRégióval (554) utazhatnak – számolt be a késésekről a Mávinform.

Késnek a vonatok a hatvani és az egri vonalon.

Az Egerből 14:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR87-es Agria InterRégió (5503) várhatóan 20 perces késéssel közlekedik. Az utasoknak másik szerelvénybe kell átszállni Füzesabonyban.

