MÁV

1 órája

Késések és pótlóbuszok - ez a káosz vár a hatvani vonalon

Címkék#máv#Mátra InterRégió#vasútállomás#késés

Késésekre, illetve pótlóbuszokra kell számítani a vonatközlekedésben a hatvani vonalon szerda reggel. Mutatjuk, mi okozza a fennakadást.

Heol.hu

A hatvani vonalon szerda reggel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra lehet számítani, mert sorompóhiba okoz fennakadást a közlekedésben – számolt be a késésekről a Mávinform. Mint írják, Rákoscsaba-Újtelepnél, a Szabadság sugárúton hibásodott meg a sorompó, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Több vonat is késik a hatvani vonalon, pótlóbuszokat is bevet a MÁV.
Forrás: Molnár Zsolt/Máv Facebook

Forgalmi változások:

  • az Aszódról 7:33-kor a Keleti pályaudvarra induló S80-as vonat (3127) csak Gödöllőtől közlekedik
  • a Gyöngyösről 8:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR85-ös Mátra InterRégió (3027) csak Vámosgyörktől közlekedik. Utasait Vámosgyörkig pótlóbusz szállítja, amelyről a következő fővárosba tartó IR87-es Agria InterRégióra (547) szállhatnak át
  • a Keleti pályaudvarról 6:30-kor Gyöngyösre indult IR85-ös Mátra InterRégió (3012) csak Vámosgyörkig közlekedik a késése miatt, utasait onnan pótlóbusz szállítja tovább Gyöngyösre

A Vámosgyörk–Gyöngyös közti pótlóbusz megállóhelyei:

  • Gyöngyös vasútállomás
  • Gyöngyös, Esze Tamás utca 19. 
  • Gyöngyöshalász, Autóbusz-forduló
  • Vámosgyörk vasútállomás

Korábban beszámoltunk a MÁV havi riportjáról is:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
