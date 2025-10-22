Késések és pótlóbuszok - ez a káosz vár a hatvani vonalon

A hatvani vonalon szerda reggel hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra lehet számítani, mert sorompóhiba okoz fennakadást a közlekedésben – számolt be a késésekről a Mávinform. Mint írják, Rákoscsaba-Újtelepnél, a Szabadság sugárúton hibásodott meg a sorompó, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Több vonat is késik a hatvani vonalon, pótlóbuszokat is bevet a MÁV.

Forgalmi változások:

az Aszódról 7:33-kor a Keleti pályaudvarra induló S80-as vonat (3127) csak Gödöllőtől közlekedik

a Gyöngyösről 8:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR85-ös Mátra InterRégió (3027) csak Vámosgyörktől közlekedik. Utasait Vámosgyörkig pótlóbusz szállítja, amelyről a következő fővárosba tartó IR87-es Agria InterRégióra (547) szállhatnak át

a Keleti pályaudvarról 6:30-kor Gyöngyösre indult IR85-ös Mátra InterRégió (3012) csak Vámosgyörkig közlekedik a késése miatt, utasait onnan pótlóbusz szállítja tovább Gyöngyösre

A Vámosgyörk–Gyöngyös közti pótlóbusz megállóhelyei:

Gyöngyös vasútállomás

Gyöngyös, Esze Tamás utca 19.

Gyöngyöshalász, Autóbusz-forduló

Vámosgyörk vasútállomás

