Egerben járt az ország egyik legismertebb arca! Lefotózta a Bazilikát, majd ebbe a hotelbe vonult vissza

Címkék#Bazilika#Eger#Vujity Tvrtko

Sok sztár megfordul a megyeszékhelyen és sokan osszák meg élményeiket a közösségi média oldalaikon. Ezúttal a Pulitzer-emlékdíjas újságíró látogatott el vármegyénkbe, képet is posztolt az egri Bazilikáról.

Heol.hu

Csütörtökön Vujity Tvrtko, Pulitzer-emlékdíjas újságíró Egerből osztott meg képet a Facebookon. Mint kiderült, a riporter Mezőkövesden is megfordult, ahol előadást tartott. Az éjszakát az egri Hotel Imola Platánban töltötte, és bejegyzésében köszönetet mondott barátjának, Tóth Imrének, valamint az Aloha-brigádnak a különleges vacsoráért.

Vujity Tvrtko Egerben jár
Vujity Tvrtko a Bazilikáról posztolt képet Facebook oldalára, Mezőkövesden is megfordult
Forrás: Vujity Tvrtko Facebook oldala

Vujity Tvrtko számára felejthetetlen élmény volt Eger 

Végtelenül hálás vagyok az Imola Hotel Platánnak, Tóth Imre Barátomnak, feleségének Gabinak, csapatuknak, és az Aloha-brigádnak, hogy felejthetetlen este színhelyévé tették az Imola Hotel Platánt.  Ilyen, Michelin-csillagos vacsorát még életemben nem ettem, s büszke vagyok arra, hogy a menü ötletgazdája lehettem és sok országból érkezett, sok nemzetiségű társaság előadó házigazdája lehettem! Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a csodában!

–írta Facebook posztjában az újságíró. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mezőkövesden is járt, ahol előadást tartott a "Matyóföldieknek."

—Mezőkövesd, Matyóföld szíve, KÖSZÖNÖM. Hatalmas élmény volt ma este Veletek utaznom Matyóföldön. Köszönöm a hatalmas érdeklődést, az öleléseket, a szeretetet! – fogalmazott hálásan Vujity Tvrtko.

Korábban megírtuk, hogy az újságíró júniusban Kapu Tibornak is üzent, Hawaiiról.

 

 

