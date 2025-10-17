1 órája
Egerben járt az ország egyik legismertebb arca! Lefotózta a Bazilikát, majd ebbe a hotelbe vonult vissza
Sok sztár megfordul a megyeszékhelyen és sokan osszák meg élményeiket a közösségi média oldalaikon. Ezúttal a Pulitzer-emlékdíjas újságíró látogatott el vármegyénkbe, képet is posztolt az egri Bazilikáról.
Csütörtökön Vujity Tvrtko, Pulitzer-emlékdíjas újságíró Egerből osztott meg képet a Facebookon. Mint kiderült, a riporter Mezőkövesden is megfordult, ahol előadást tartott. Az éjszakát az egri Hotel Imola Platánban töltötte, és bejegyzésében köszönetet mondott barátjának, Tóth Imrének, valamint az Aloha-brigádnak a különleges vacsoráért.
Vujity Tvrtko számára felejthetetlen élmény volt Eger
Végtelenül hálás vagyok az Imola Hotel Platánnak, Tóth Imre Barátomnak, feleségének Gabinak, csapatuknak, és az Aloha-brigádnak, hogy felejthetetlen este színhelyévé tették az Imola Hotel Platánt. Ilyen, Michelin-csillagos vacsorát még életemben nem ettem, s büszke vagyok arra, hogy a menü ötletgazdája lehettem és sok országból érkezett, sok nemzetiségű társaság előadó házigazdája lehettem! Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a csodában!
–írta Facebook posztjában az újságíró.
Mezőkövesden is járt, ahol előadást tartott a "Matyóföldieknek."
—Mezőkövesd, Matyóföld szíve, KÖSZÖNÖM. Hatalmas élmény volt ma este Veletek utaznom Matyóföldön. Köszönöm a hatalmas érdeklődést, az öleléseket, a szeretetet! – fogalmazott hálásan Vujity Tvrtko.
