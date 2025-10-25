1 órája
Forradalmi Waze-újdonság: így segíthetsz másoknak az utakon!
A Waze legújabb frissítése olyan meglepetést tartogat a sofőröknek, ami forradalmasíthatja a közlekedést. Az alkalmazás mesterséges intelligenciája immár aktívan segít a mindennapi navigációban – de hogyan és milyen módon?
A népszerű navigációs alkalmazás, a Waze, ismét új funkcióval rukkolt elő: a legfrissebb frissítésben a mesterséges intelligencia sokkal aktívabb szerepet kap a felhasználók mellett. A legnagyobb újdonság, hogy a sofőrök mostantól szóban is küldhetnek figyelmeztetéseket egymásnak az úton történő eseményekről, például balesetekről, dugókról vagy útlezárásokról.
Ismét újít a Waze!
A Waze évek óta Magyarország egyik legkedveltebb navigációs alkalmazása, és népszerűségét annak köszönheti, hogy olyan funkciókat kínál, melyek más hasonló appokban vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. Az újítás ismét bizonyítja, hogy a technológia nemcsak az utakon navigál, hanem a közlekedés egész élményét képes átformálni.
Olvasónk szerint ez az eddigi legjobb funkció.
Ez az újítás különösen hasznos, mert csökkenti a balesetveszélyt: a sofőröknek így nem a kell a telefonjukat nyomkodni, miközben egymást segítve jelzik az úton történő eseményeket.
