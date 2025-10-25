október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újítás

1 órája

Forradalmi Waze-újdonság: így segíthetsz másoknak az utakon!

Címkék#új funkció#applikáció#Waze#baleset

A Waze legújabb frissítése olyan meglepetést tartogat a sofőröknek, ami forradalmasíthatja a közlekedést. Az alkalmazás mesterséges intelligenciája immár aktívan segít a mindennapi navigációban – de hogyan és milyen módon?

Heol.hu

A népszerű navigációs alkalmazás, a Waze, ismét új funkcióval rukkolt elő: a legfrissebb frissítésben a mesterséges intelligencia sokkal aktívabb szerepet kap a felhasználók mellett. A legnagyobb újdonság, hogy a sofőrök mostantól szóban is küldhetnek figyelmeztetéseket egymásnak az úton történő eseményekről, például balesetekről, dugókról vagy útlezárásokról.

Ismét új funkcióval bővül a Waze navigációs applikáció
Ismét új funkcióval bővül a Waze navigációs applikáció
Fotó: Knap Zoltán

Ismét újít a Waze!

A Waze évek óta Magyarország egyik legkedveltebb navigációs alkalmazása, és népszerűségét annak köszönheti, hogy olyan funkciókat kínál, melyek más hasonló appokban vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. Az újítás ismét bizonyítja, hogy a technológia nemcsak az utakon navigál, hanem a közlekedés egész élményét képes átformálni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Olvasónk szerint ez az eddigi legjobb funkció. 

Ez az újítás különösen hasznos, mert csökkenti a balesetveszélyt: a sofőröknek így nem a kell a telefonjukat nyomkodni, miközben egymást segítve jelzik az úton történő eseményeket.

 

Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogy miért mutat többet az autónk sebességmérője, mint a Waze alkalmazás. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu