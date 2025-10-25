Forradalmi Waze-újdonság: így segíthetsz másoknak az utakon!

A népszerű navigációs alkalmazás, a Waze, ismét új funkcióval rukkolt elő: a legfrissebb frissítésben a mesterséges intelligencia sokkal aktívabb szerepet kap a felhasználók mellett. A legnagyobb újdonság, hogy a sofőrök mostantól szóban is küldhetnek figyelmeztetéseket egymásnak az úton történő eseményekről, például balesetekről, dugókról vagy útlezárásokról.

Ismét új funkcióval bővül a Waze navigációs applikáció

Fotó: Knap Zoltán

Ismét újít a Waze!

A Waze évek óta Magyarország egyik legkedveltebb navigációs alkalmazása, és népszerűségét annak köszönheti, hogy olyan funkciókat kínál, melyek más hasonló appokban vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. Az újítás ismét bizonyítja, hogy a technológia nemcsak az utakon navigál, hanem a közlekedés egész élményét képes átformálni.

Olvasónk szerint ez az eddigi legjobb funkció.