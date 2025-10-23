Zacher Gábor nem hitt a szemének: különleges meglepetés várta szolgálat után

Zacher Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki 65. születésnapja alkalmából. Szolgálata végén a dokit osztályértekezletre invitálták a hatvani udvarházba. Azonban mindez csak álca volt, valójában egy születésnapi bulira várták Zachert. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról a 65 éves doktor mesélt Facebook-oldalán.

Nagy meglepetés várta Zacher Gábort Hatvanban

Forrás: Hajdú-bihari Napló/Matey István

– Amikor beléptünk, tök sötét volt az étteremben, egyszer csak felgyulladtak a lámpák, és látok egy óriás lufit 65-el, ott áll az egész osztály, minden gyönyörű szépen megterítve. Hihetetlen módon jól esett – mesélte a nyugdíjas korba lépő mentőorvos, aki viszont annak ellenére folytatja a munkát, hogy betöltötte a 65-öt.

