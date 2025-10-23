október 23., csütörtök

Zacher Gábor nem hitt a szemének: különleges meglepetés várta szolgálat után

Zacher Gábort ismét nagy meglepetés érte, kollégái 65 születésnapja alkalmából lepték meg a népszerű orvost kedd este. A mentőorvos most elmesélte, mi történt Hatvanban.

Heol.hu

Zacher Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki 65. születésnapja alkalmából. Szolgálata végén a dokit osztályértekezletre invitálták a hatvani udvarházba. Azonban mindez csak álca volt, valójában egy születésnapi bulira várták Zachert. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról a 65 éves doktor mesélt Facebook-oldalán.

Nagy meglepetés várta Zacher Gábort Hatvanban.
Nagy meglepetés várta Zacher Gábort Hatvanban
Forrás: Hajdú-bihari Napló/Matey István

– Amikor beléptünk, tök sötét volt az étteremben, egyszer csak felgyulladtak a lámpák, és látok egy óriás lufit 65-el, ott áll az egész osztály, minden gyönyörű szépen megterítve. Hihetetlen módon jól esett – mesélte a nyugdíjas korba lépő mentőorvos, aki viszont annak ellenére folytatja a munkát, hogy betöltötte a 65-öt.

Zacher Gábort két héttel ezelőtt is meglepték munkatársai, videón a megható pillanatok:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
