1 órája
Zacher Gábor nem hitt a szemének: különleges meglepetés várta szolgálat után
Zacher Gábort ismét nagy meglepetés érte, kollégái 65 születésnapja alkalmából lepték meg a népszerű orvost kedd este. A mentőorvos most elmesélte, mi történt Hatvanban.
Zacher Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki 65. születésnapja alkalmából. Szolgálata végén a dokit osztályértekezletre invitálták a hatvani udvarházba. Azonban mindez csak álca volt, valójában egy születésnapi bulira várták Zachert. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról a 65 éves doktor mesélt Facebook-oldalán.
– Amikor beléptünk, tök sötét volt az étteremben, egyszer csak felgyulladtak a lámpák, és látok egy óriás lufit 65-el, ott áll az egész osztály, minden gyönyörű szépen megterítve. Hihetetlen módon jól esett – mesélte a nyugdíjas korba lépő mentőorvos, aki viszont annak ellenére folytatja a munkát, hogy betöltötte a 65-öt.
Zacher Gábort két héttel ezelőtt is meglepték munkatársai, videón a megható pillanatok:
