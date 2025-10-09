Ilyen, amikor Zacher Gábor elsírja magát - így búcsúztak tőle kollégái - videóval

október 9., csütörtök

Szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi. Ám Zacher Gábort meglepetés érte, búcsúztatót szerveztek neki, hiszen betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de ő folytatja a munkát.

Heol.hu

Dr. Zacher Gábor mentőorvost talán senkinek sem kell bemutatni. Egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja. Már orvostanhallgatóként is vonzotta a mentőautó, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként teljesített szolgálatot, 1986-tól pedig mentőorvosként folytatta áldozatos munkáját – ír róla az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjas lett, de tovább dolgozik Forrás: Mirkó István/MW
Zacher Gábor hivatalosan nyugdíjas lett, de tovább dolgozik
Forrás: Mirkó István/MW

Zacher doktor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került. Bajtársai szeretnek vele dolgozni, pontosan tudja, hogy mivel tud mosolyt csalni az arcukra, még a legnehezebb napokon is. Szakmai tanácsért, segítségért bárki fordulhatott hozzá, mindig szeretett mesélni, tanítani és minden szituációhoz van egy jó sztorija.

Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvos ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül.

Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült.

 

 

