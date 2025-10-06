2 órája
Zachert tapsolta a Groupama Aréna, ezért ünnepelték a fradisták
A hatvani kórház toxikológusát ünnepelték a fradisták. Dr. Zacher Gábor, aki a Ferencvárosi Torna Club hazai meccseinek rendszeres mentőorvosa is, visszavonul.
Dr. Zacher Gábor, a hatvani kórház toxikológusa, aki a Ferencvárosi Torna Club hazai meccseinek rendszeres mentőorvosa is, hamarosan 65 éves lesz és visszavonul, ezért tapsoltak neki a Groupama Arénában a fradisták - olvasható a Ferencvárosi Torna Club Facebook posztjában.
Májusban megírtuk, hogy a csengersimai közúti határátkelőhelyen rendőrök ellenőriztek egy kisbuszt, mikor egy utas hirtelen rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A rendőrök azonnal megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért rögvest megkezdték az újraélesztést. Dr. Zacher Gábor szabadnapos volt és pont az eset helyszínén járt, azonnal csatlakozott az életmentéshez.
Megtörtént a legrosszabb a magyar határon, még jó, hogy ott volt Zacher Gábor
