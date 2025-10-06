október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
65 éves lesz

2 órája

Zachert tapsolta a Groupama Aréna, ezért ünnepelték a fradisták

Címkék#Fradi#Dr Zacher Gábor#Grupama Aréna

A hatvani kórház toxikológusát ünnepelték a fradisták. Dr. Zacher Gábor, aki a Ferencvárosi Torna Club hazai meccseinek rendszeres mentőorvosa is, visszavonul.

Heol.hu

Dr. Zacher Gábor, a hatvani kórház toxikológusa, aki a Ferencvárosi Torna Club hazai meccseinek rendszeres mentőorvosa is, hamarosan 65 éves lesz és visszavonul, ezért tapsoltak neki a Groupama Arénában a fradisták - olvasható a Ferencvárosi Torna Club Facebook posztjában. 

Dr. Zacher Gábor hamarosan 65 éves lesz és visszavonul, ezért neki tapsolt a Groupama Aréna
Dr. Zacher Gábor hamarosan 65 éves lesz és visszavonul, ezért neki tapsolt a Groupama Aréna 
Forrás: Ferencvárosi Torna Club/ Facebook 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Májusban megírtuk, hogy a csengersimai közúti határátkelőhelyen rendőrök ellenőriztek egy kisbuszt, mikor egy utas hirtelen rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A rendőrök azonnal megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért rögvest megkezdték az újraélesztést. Dr. Zacher Gábor szabadnapos volt és pont az eset helyszínén járt, azonnal csatlakozott az életmentéshez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu