Zachert tapsolta a Groupama Aréna, ezért ünnepelték a fradisták

Dr. Zacher Gábor, a hatvani kórház toxikológusa, aki a Ferencvárosi Torna Club hazai meccseinek rendszeres mentőorvosa is, hamarosan 65 éves lesz és visszavonul, ezért tapsoltak neki a Groupama Arénában a fradisták - olvasható a Ferencvárosi Torna Club Facebook posztjában.

Forrás: Ferencvárosi Torna Club/ Facebook

Májusban megírtuk, hogy a csengersimai közúti határátkelőhelyen rendőrök ellenőriztek egy kisbuszt, mikor egy utas hirtelen rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A rendőrök azonnal megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért rögvest megkezdték az újraélesztést. Dr. Zacher Gábor szabadnapos volt és pont az eset helyszínén járt, azonnal csatlakozott az életmentéshez.