Mini koncertek az iskola folyosóján a zene világnapján az Andrássyban

– A zene világnapját első alkalommal ilyen különleges rendezvénnyel ünnepeljük. Nagyon sok tehetséges diákunk van, akiknek lehetőséget szerettünk volna adni arra, hogy megmutassák magukat a társaiknak. Dobos, basszusgitáros, énekes, de még egy citerazenekar is a fellépők között szerepel, akiknek társaik nagy örömmel tapsoltak, biztatták őket – mondta el kérdésünkre Hajdúné Molnár Krisztina, a középiskola nevelési igazgatóhelyettese.

A Zene Világnapján az Andrássy tehetséges diákjai a szünetekben minikoncertet adtak az iskola diákságának

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– A visszajelzések alapján a program sikeres, és biztosan jövőre is kitalálunk valami izgalmasat erre a napra – tette hozzá a nevelési igazgatóhelyettes.