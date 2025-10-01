1 órája
Mini koncertek az iskola folyosóján a zene világnapján az Andrássyban
A zene világnapja alkalmából az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban "utcazenei fesztivált" tartottak: a tanórák közti szünetekben az iskola zeneművelésben kiteljesedő diákjai adhattak minikoncerteket diáktársaik nagy örömére. A zene világnapja kapcsán több intézmény is készült valamilyen programmal.
– A zene világnapját első alkalommal ilyen különleges rendezvénnyel ünnepeljük. Nagyon sok tehetséges diákunk van, akiknek lehetőséget szerettünk volna adni arra, hogy megmutassák magukat a társaiknak. Dobos, basszusgitáros, énekes, de még egy citerazenekar is a fellépők között szerepel, akiknek társaik nagy örömmel tapsoltak, biztatták őket – mondta el kérdésünkre Hajdúné Molnár Krisztina, a középiskola nevelési igazgatóhelyettese.
– A visszajelzések alapján a program sikeres, és biztosan jövőre is kitalálunk valami izgalmasat erre a napra – tette hozzá a nevelési igazgatóhelyettes.
