Mini koncertek az iskola folyosóján a zene világnapján az Andrássyban

Címkék#zene világnapja#Utcazene fesztivál#Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola

A zene világnapja alkalmából az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban "utcazenei fesztivált" tartottak: a tanórák közti szünetekben az iskola zeneművelésben kiteljesedő diákjai adhattak minikoncerteket diáktársaik nagy örömére. A zene világnapja kapcsán több intézmény is készült valamilyen programmal.

Makó-Szabó Diána

– A zene világnapját első alkalommal ilyen különleges rendezvénnyel ünnepeljük. Nagyon sok tehetséges diákunk van, akiknek lehetőséget szerettünk volna adni arra, hogy megmutassák magukat a társaiknak. Dobos, basszusgitáros, énekes, de még egy citerazenekar is a fellépők között szerepel, akiknek társaik nagy örömmel tapsoltak, biztatták őket – mondta el kérdésünkre Hajdúné Molnár Krisztina, a középiskola nevelési igazgatóhelyettese.

C94A9661
A Zene Világnapján az Andrássy tehetséges diákjai a szünetekben minikoncertet adtak az iskola diákságának
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– A visszajelzések alapján a program sikeres, és biztosan jövőre is kitalálunk valami izgalmasat erre a napra – tette hozzá a nevelési igazgatóhelyettes.

 

 

