október 4., szombat

Zöldül Eger új vásártere

Fákat ültettek a Petőfi téri vásártérre. Vágner Ákos számolt be az akcióról.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új vásártér környezetének szépítése. Ma megkezdődött közel 40 fa és cserje elültetése a területen — írta Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebookon. Eger új vásártere ősszel kezdte meg a működést, már egy régiségvásárt is tartottak ott. 

Zöldül Eger vásártere Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

– Ezzel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a tér ne csak hasznos, hanem üde közösségi helyszínné is váljon mindannyiunk számára. Köszönjük mindenkinek a türelmet, az észrevételeket! És külön köszönet az Egererdő Zrt. kollégáinak és a Tengely-Közmű Kft-nek., hogy részt vettek a telepítés munkálataiban. Egy város akkor fejlődik igazán, ha együtt formáljuk! – fűzte hozzá.

 

