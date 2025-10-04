1 órája
Zöldül Eger új vásártere
Fákat ültettek a Petőfi téri vásártérre. Vágner Ákos számolt be az akcióról.
Újabb mérföldkőhöz érkezett az új vásártér környezetének szépítése. Ma megkezdődött közel 40 fa és cserje elültetése a területen — írta Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebookon. Eger új vásártere ősszel kezdte meg a működést, már egy régiségvásárt is tartottak ott.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Minden várakozást felülmúlt az Egri Régiségvásár új helyszínén + fotók, videó
– Ezzel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a tér ne csak hasznos, hanem üde közösségi helyszínné is váljon mindannyiunk számára. Köszönjük mindenkinek a türelmet, az észrevételeket! És külön köszönet az Egererdő Zrt. kollégáinak és a Tengely-Közmű Kft-nek., hogy részt vettek a telepítés munkálataiban. Egy város akkor fejlődik igazán, ha együtt formáljuk! – fűzte hozzá.
Frontális karambol történt az M3-as autópályán, teljesen beállt a sztráda
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog