Zöldül Eger új vásártere

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új vásártér környezetének szépítése. Ma megkezdődött közel 40 fa és cserje elültetése a területen — írta Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebookon. Eger új vásártere ősszel kezdte meg a működést, már egy régiségvásárt is tartottak ott.

Zöldül Eger vásártere Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

