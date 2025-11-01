november 1., szombat

A Hortobágyról fotózták a Kékest

Címkék#időkép#Kékestető#daruvonulás#Hortobágy

Daruvonulást fotózott Kövesi Péter, kinek remek háttere is akadt a Hortobágyon.

Heol.hu
A tiszta időnek köszönhetően a Hortobágyról szépen látszottak a nyolcvan kilométerre lévő Mátra és a valamivel közelebbi Bükk vonulatai, ezt örökítette meg Nagyiván, Kunmadaras és Nádudvar határából Kövesi Péter fotós, aki fotóit az Időképen osztotta meg és a portál válogatást is közölt belőlük. A daruvonulást megörökítő fotóst a madarak sem hagyták cserben, hiszen mostanság is 130 ezer daru pihent meg a tavak környékén. A haon.hu fotósa pedig így látta a daruvonulást.

Kunmadaras és Nádudvar között is megpihentek a darvak, a tiszta időben a Kékes is látszott a pusztából
Forrás: Időkép/Kövesi Péter

A Bükk is szépen látszott a Hortobágyról
Forrás: Időkép/Kövesi Péter

 

 

