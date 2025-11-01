Napi csoda
1 órája
A Hortobágyról fotózták a Kékest
Daruvonulást fotózott Kövesi Péter, kinek remek háttere is akadt a Hortobágyon.
A tiszta időnek köszönhetően a Hortobágyról szépen látszottak a nyolcvan kilométerre lévő Mátra és a valamivel közelebbi Bükk vonulatai, ezt örökítette meg Nagyiván, Kunmadaras és Nádudvar határából Kövesi Péter fotós, aki fotóit az Időképen osztotta meg és a portál válogatást is közölt belőlük. A daruvonulást megörökítő fotóst a madarak sem hagyták cserben, hiszen mostanság is 130 ezer daru pihent meg a tavak környékén. A haon.hu fotósa pedig így látta a daruvonulást.
