Több órás áramszünetre készülhetnek ezeken a településeken Hevesben - mutatjuk, hol, mikor

November első hetében számos Heves vármegyei településen karbantartást végez az MVM Émász Áramhálózati Kft a transzformátorokon. November 3-án Szihalom Füzesabonyi végén és Füzesabony Szihalom felőli végén, az ipartelepek felé és a MÁV Lakótelep néhány utcájában lesz áramszünet, valamit a várostól Északra lévő tanyákon 7:30 és 9 óra, valamint 14 óra és 15:30 között. November 4-én az egri belváros következik, a Katona tér környékén 8-15 óra között lesz áramszünet.

November 3-7 között több Heves megyei településen is áramszünetre kell számítani

Fotó: BUS CSABA

November 5-én már több település is érintett lesz, így Sirokban több utcában és Kőkútpusztán 8-16 óra között lesz munkavégzés, Karácsondon a település észak-keleti részén két trafón dolgoznak majd 11-15 óra között, Hatvan esetében pedig a Jászfényszaru felé eső tanyákon nem lesz áram 8-16 óra közt.

Belvárost és hétvégi házas övezetet is érintenek áramszünetek

November 6-án Egerben a Dobó tér, Mecset utca környéke lesz kénytelen nélkülözni az áramot 8-15 óra között, Tenken 8-16 óra közt a Honvéd út környékén lesz áramszünet, Nagyrédén pedig ugyanebben az időben a Fő út és a Petőfi utca elején. Péntekre, november 7-re öt település maradt, Egerben 8-15 óra közt a Kracker udvar környékén végeznek karbantartást, Kisnánán Domoszló felőli utcákban 8 óra és fél 12 közt, Markazon két helyen 11-15 óra között, Kerekharaszton és Gyöngyöstarján északi külterületein 8-16 óra közt nem lesz áramszolgáltatás.