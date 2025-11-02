Több helyen is majdnem tragédiába torkollott az elhunytakra való megemlékezés Hevesben

Ezen a hétvégén Heves vármegye temetőiben sokan gyújtottak mécsest elhunyt szeretteik emlékére, ám nemcsak a megemlékezések miatt volt mozgalmas a Mindenszentek és a Halottak napja. Cikkünkben a hétvége legérdekesebb cikkeit szedtük össze.

Több helyen is rossz vége lett a Halottak napi megemlékezéseknek. Egerszalókon például egy autósüldözés végződött a temetőben.

Forrás: police.hu

Egy gyertya okozott tüzet egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélyén Gyöngyösön, szombat délután. A tűz később a lakásra is átterjedt: