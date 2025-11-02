november 2., vasárnap

Achilles névnap

Halottak napja

Több helyen is majdnem tragédiába torkollott az elhunytakra való megemlékezés Hevesben

November első hétvégéjén számos hozzátartozó emlékezett meg elhunyt szeretteire, azonban több helyszínen váratlan események történtek: Gyöngyösön egy gyertya miatt lakástűz keletkezett, Egerszalókon pedig egy autós üldözés végződött rosszul, amikor a menekülő sofőr a temetőbe hajtott be. A hétvége legfontosabb eseményeit gyűjtöttük össze.

Ezen a hétvégén Heves vármegye temetőiben sokan gyújtottak mécsest elhunyt szeretteik emlékére, ám nemcsak a megemlékezések miatt volt mozgalmas a Mindenszentek és a Halottak napja. Cikkünkben a hétvége legérdekesebb cikkeit szedtük össze. 

Több helyen is rossz vége lett a Halottak napi megemlékezéseknek. Egerszalókon például egy autósüldözés végződött a temetőben.
Egy gyertya okozott tüzet egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélyén Gyöngyösön, szombat délután. A tűz később a lakásra is átterjedt:

Hihetetlen akció rázta meg a temető csendjét Egerszalókon. Menekülés közben egy autós hajtott be az egerszalóki temetőbe, majd nekiment több sírnak is:

Az autósüldözésnek azonban hamar vége lett, az autót az egyik sír állította meg. Az esetről több fotó is készült:

Később az is kiderült, a férfi miért menekült a rendőrök elől:

2025-ben több híres ember is elhunyt Heves vármegyében: sportolóktól, művészektől, tanároktól, üzletemberektől és közéleti személyiségektől búcsúztunk:

Egy 12 éves gyöngyösi fiú álma teljesedett be azzal, hogy a világhírű londoni Royal Ballet School növendékeként balettot tanulhat. A gyöngyösi Vincze Berci őszi szünetre érkezett haza, szülei társaságában beszélgettünk vele:

Változtak a forgalomba helyezési és üzemeltetési szabályok, de ez nem jelenti azt, hogy házi autószerelésben gondolkodhatunk. LED-izzókra cserélhetjük a régi halogént a kocsikban, de ha nincs róla papír, jön a bírság is érte:

Egy vizsgálat veszélyes anyagokat mutatott ki a Kínából származó melamin tálcákban. A TEDi az érintett termékeket Magyarországon is forgalmazta, így Heves vármegyébe is kerülhetett a veszélyes termékekből:

A Hevesi Járásbíróságon tárgyalással folytatódott annak a férfinak az ügye, aki a vádirat szerint a Családsegítő Szolgálat egyik munkatársát azért fenyegette meg, mert nem kapott kedvező választ gyermekeivel kapcsolatos kérelmére. A hevesi férfi a családsegítőben elveszítette önuralmát, és trágár szavakkal, valamint fenyegetésekkel illette az ott dolgozókat. Az eset miatt büntetőeljárás indult ellene:

Virágba és gyertyafénybe borultak Mindenszentek napján a temetők. Hozzátartozók, hősök és szeretve tisztelt tanárok, papok sírjainál is fények gyulladtak november elsején:

Heves vármegye ősszel rengeteg színben ragyog, és úgy tűnik, ezt a hazai influenszerek is észrevették. A Mátra festői tájai és Eger hangulatos utcái igazi sztárparádé helyszínévé váltak a közösségi médiában:

Egyre durvább helyeken hagyják a közösségi rollereket Egerben. A bérelhető rollereket sajnos nem túlzottan becsülik az alkalmi használók, vagy a dühüket, jókedvüket rajtuk kiélők:

Döbbenetes fotókat készített a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról és a fölötte lévő kiszáradt patakmederről Járdán János, a Tiszafüred időjárása Facebook-csoport üzemeltetője. A vízesésben csak nagyon kevés víz csordogál:

Vasárnap késő délután baleset történt a 25-ös főúton, egy személygépkocsi és egy motoros karambolozott:

Pár órával később két autó ütközött össze az M3-as autópályán:

Hatalmas vicsorgós zombi tűnt fel Gyöngyösön Halloweenkor:

 

