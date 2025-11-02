1 órája
Több helyen is majdnem tragédiába torkollott az elhunytakra való megemlékezés Hevesben
November első hétvégéjén számos hozzátartozó emlékezett meg elhunyt szeretteire, azonban több helyszínen váratlan események történtek: Gyöngyösön egy gyertya miatt lakástűz keletkezett, Egerszalókon pedig egy autós üldözés végződött rosszul, amikor a menekülő sofőr a temetőbe hajtott be. A hétvége legfontosabb eseményeit gyűjtöttük össze.
Ezen a hétvégén Heves vármegye temetőiben sokan gyújtottak mécsest elhunyt szeretteik emlékére, ám nemcsak a megemlékezések miatt volt mozgalmas a Mindenszentek és a Halottak napja. Cikkünkben a hétvége legérdekesebb cikkeit szedtük össze.
Egy gyertya okozott tüzet egy harmadik emeleti társasházi lakás erkélyén Gyöngyösön, szombat délután. A tűz később a lakásra is átterjedt:
Hihetetlen akció rázta meg a temető csendjét Egerszalókon. Menekülés közben egy autós hajtott be az egerszalóki temetőbe, majd nekiment több sírnak is:
Az autósüldözésnek azonban hamar vége lett, az autót az egyik sír állította meg. Az esetről több fotó is készült:
Később az is kiderült, a férfi miért menekült a rendőrök elől:
2025-ben több híres ember is elhunyt Heves vármegyében: sportolóktól, művészektől, tanároktól, üzletemberektől és közéleti személyiségektől búcsúztunk:
Egy 12 éves gyöngyösi fiú álma teljesedett be azzal, hogy a világhírű londoni Royal Ballet School növendékeként balettot tanulhat. A gyöngyösi Vincze Berci őszi szünetre érkezett haza, szülei társaságában beszélgettünk vele:
Változtak a forgalomba helyezési és üzemeltetési szabályok, de ez nem jelenti azt, hogy házi autószerelésben gondolkodhatunk. LED-izzókra cserélhetjük a régi halogént a kocsikban, de ha nincs róla papír, jön a bírság is érte:
Egy vizsgálat veszélyes anyagokat mutatott ki a Kínából származó melamin tálcákban. A TEDi az érintett termékeket Magyarországon is forgalmazta, így Heves vármegyébe is kerülhetett a veszélyes termékekből:
A Hevesi Járásbíróságon tárgyalással folytatódott annak a férfinak az ügye, aki a vádirat szerint a Családsegítő Szolgálat egyik munkatársát azért fenyegette meg, mert nem kapott kedvező választ gyermekeivel kapcsolatos kérelmére. A hevesi férfi a családsegítőben elveszítette önuralmát, és trágár szavakkal, valamint fenyegetésekkel illette az ott dolgozókat. Az eset miatt büntetőeljárás indult ellene:
Virágba és gyertyafénybe borultak Mindenszentek napján a temetők. Hozzátartozók, hősök és szeretve tisztelt tanárok, papok sírjainál is fények gyulladtak november elsején:
Heves vármegye ősszel rengeteg színben ragyog, és úgy tűnik, ezt a hazai influenszerek is észrevették. A Mátra festői tájai és Eger hangulatos utcái igazi sztárparádé helyszínévé váltak a közösségi médiában:
Egyre durvább helyeken hagyják a közösségi rollereket Egerben. A bérelhető rollereket sajnos nem túlzottan becsülik az alkalmi használók, vagy a dühüket, jókedvüket rajtuk kiélők:
Döbbenetes fotókat készített a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról és a fölötte lévő kiszáradt patakmederről Járdán János, a Tiszafüred időjárása Facebook-csoport üzemeltetője. A vízesésben csak nagyon kevés víz csordogál:
Vasárnap késő délután baleset történt a 25-ös főúton, egy személygépkocsi és egy motoros karambolozott:
