Nem csupán sportolók

31 perce

A mátraalji dojo több egy klubnál - ők egy család, egy út, egy életforma

Címkék#Gyöngyös#Bendiák Dojo#karate

Az igazi győzelem nem az ellenfél, hanem önmagunk legyőzése, vallják a gyöngyösi karatésok. A Bendiák Dojo 1984 óta neveli tanítványait fegyelemre, tiszteletre, kitartásra és önbizalomra.

Szabó István

Különleges gyöngyösi közösség a Bendiák Dojo, ahol immár több mint négy évtizede a karate nem csupán sport, hanem életforma. Dr. Novák Tamás, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campus tanszékvezető egyetemi docense a karatéval 1993-ban ismerkedett meg, jelenleg az egész családja a dojo tagja. 

A Bendiák Dojo 1984 óta működik Gyöngyösön
Forrás: Bendiák Dojo Gyöngyös / Facebook

– 1984 óta generációk nőttek fel itt. Apró, még bizonytalan mozdulatokból született meg a fegyelem, a tisztelet, a kitartás és az önbizalom. Olyan értékek ezek, amelyek nemcsak a tatamin, hanem az életben is irányt mutatnak. Shihan Bendiák István, a dojo vezetője, több mint harminc éve neveli tanítványait. Nem csak sportolókat, hanem embereket formál. Az évek alatt több mint tizenkilenc mester nőtt ki a keze alól. Tanítványai ma már országszerte és Európában is képviselik Gyöngyöst és Magyarországot – részletezte dr. Novák Tamás.

A Bendiák Dojo igazi értéke a tanítványokban rejlik

– A dojo elmúlt évtizedekben nyolc utánpótlás magyar bajnokságot és három diákolimpiai területi döntőt szervezett. Gyöngyös városa több ízben is elismerte munkáját. A legjobb sportközösség, a legeredményesebb klub, a Gyöngyösi fiatalok a sportért díj, és az Év sportszakembere cím egyaránt a dojo nevéhez fűződik. De a Bendiák Dojo igazi értéke a tanítványokban rejlik, akik alázattal, szorgalommal és küzdőszellemmel öregbítik városunk és hazánk hírnevét – fejtette ki a gyöngyösi campus oktatója. 

A dojo nemcsak a versenyekről szól 

– A dojo minden évben szervez téli és nyári edzőtáborokat, ahová az ország más klubjaiból is érkeznek karatékák. Itt nemcsak versenysportolók, hanem családok is együtt edzenek – anyukák, apukák, testvérek. Itt megtanuljuk, hogy az igazi győzelem nem az ellenfél, hanem önmagunk legyőzése. A dojo nem működhetne a családok támogatása nélkül. Ők azok, akik hisznek a gyerekeikben, akik ott állnak a lelátón, és minden Osu! mögött ott dobog a szívük. A Bendiák Dojo tehát több, mint egy klub. Ez egy család, egy út, egy életforma. A karate nemcsak küzdelem a tatamin, hanem egy út. Önmagunk jobbá tételének útja – emelte ki dr. Novák Tamás.

A legjobb sportközösség díját is elnyerte már a dojo Gyöngyösön
Forrás: Bendiák Dojo Gyöngyös / Facebook

 

   Tanítványok 

 - Pista Nóra – a dojo fiatal reménysége. Tiszta mozdulatokkal, fegyelmezett technikával és mosolyogva lép minden versenyen a tatamira. A Reménység Kupán dobogóra állhatott katában és kumitében is, a Diákolimpia országos döntőjében pedig ezüstérmet szerzett. 
 - Ádám Mátyás Richárd – aki a tatamin mindig, derűs de a küzdelemben elszánt, mint egy oroszlán. Precíz, koncentrált, és minden edzésen a maximumot nyújtja. Bronzérmes a Diákolimpián – bizonyítva, hogy a technikai tudás mellett az akarat az, ami győzelemre visz. 
 - Tóth Máté – a csapat csendes, mégis határozott és eltökélt tagja. Mind katában, mind kumitében dobogós. Igazi példája annak, hogyan lehet játékossággal és fegyelemmel együtt fejlődni. 
 - Dudás Benedek – a fiatal korosztály egyik legbátrabb harcosa. A Reménység Kupa aranyérmese, aki már most megmutatta, mit jelent szívből küzdeni. 
 - Novák Noémi – energiája, magabiztossága és vidámsága ragadós. Többszörös győztes a Reménység Kupán és a Diákolimpián, ahol országos döntős lett. Mozdulataiból árad az elhivatottság – soha nem hiányzik az edzésekről. 
 - Novák Balázs – többszörös bajnok, a Diákolimpia országos döntőjének győztese, és a WKB Európa-bajnokság ezüstérmese. Kitartása, szerénysége és céltudatossága igazi sportemberré teszi. 
 - Vancsó Kornél – aki minden küzdelmében ösztönös tehetségével, és gyors reflexeivel tűnik ki. A Diákolimpia területi döntőjében győzedelmeskedett, az Európa-bajnokságon pedig ezüstérmet szerzett. A dojo szellemiségét képviseli a nemzetközi porondon is. 
 - Kovács Kincső – a nyugalom és összpontosítás megtestesítője. A Reménység Kupa ezüstérmese, a Diákolimpián pedig a legjobb nyolc közé jutott. Kifinomult technikája és elegáns stílusa igazi értékké teszi őt a csapatban. 
 - Barna Emese – fiatal, de már országos szinten is kiemelkedő versenyző. Ifjúsági magyar bajnoki ezüstérmes, és 2025-ben az U16-os Európa-bajnokságon képviselte hazánkat Litvániában. Szerénysége mögött igazi bajnoki szív dobog. 
 - Dudás Barnabás – mindig fáradhatatlan és elszánt harcosként lép tatamira. Reménység Kupa bronzérmes, Diákolimpiai döntős –, aki nemcsak a küzdőszellemével, hanem közvetlen, vidám természetével is kitűnik. 
 - Vancsó Ákos – ifjúsági magyar bajnoki és országos ezüstérmes, Európa-bajnoki válogatott. Minden mozdulatában ott a magabiztosság és a higgadt erő, amellyel a magyar karatét képviseli külföldön is. 
 - Bendiák Barbara – erő, fegyelem és elegancia egy személyben. Többszörös magyar bajnok és Európa-bajnoki bronzérmes csapat katában. A Bendiák család új generációját képviseli, méltón folytatva a dojo hagyományait. 
 - Haverla Levente – rendkívül technikás, bölcs és céltudatos versenyző, aki az U21-es és felnőtt Európa-bajnokságon is Magyarország válogatottjaként lépett tatamira. Csapat katában az ötödik helyet szerezte meg, ami hatalmas nemzetközi siker. 
 - dr. Seres Petra – 2. danos mester, a dojo egyik oszlopos tagja. 2018 óta magyar válogatott kerettag, felkészítő edzőként pedig példát mutat szakmai alázatból és türelemből. Az ő munkája és támogatása nélkül sok fiatal versenyző nem juthatott volna idáig. 
 - Bendiák Soma – a dojo vezetőjének méltó örököse. Többszörös magyar bajnok, világkupa-ezüstérmes, és a felnőtt Európa-bajnokságon is képviselte hazánkat. A Shihan szellemiségét viszi tovább: erővel, tisztelettel és szerénységgel. 
 - dr. Seres Attila – 1. Danos mester, aki felkészítő edzőként fáradhatatlanul építi tanítványait – nemcsak testben, hanem lélekben is. Szabadidejét és energiáját nem kímélve készíti fel a fiatalokat a versenyekre, nagyban hozzájárulva a tanítványok és a Bendiák Dojo sikeréhez. 

 

– A dojo ereje a tapasztalatban is rejlik – összegezte dr. Novák Tamás. – Shihan Bendiák István mellett több tapasztalt mester - Sensei Sándor József, Sensei Kis Szabolcs (Bonzi) és Sempai Kalina György - képviseli a klubot versenyeken, bíróként és szakmai vezetőként, őrizve a karate szellemiségét: a tiszteletet, a becsületet és az igazságosságot. 

 

 

