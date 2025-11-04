A mátraalji dojo több egy klubnál - ők egy család, egy út, egy életforma

Különleges gyöngyösi közösség a Bendiák Dojo, ahol immár több mint négy évtizede a karate nem csupán sport, hanem életforma. Dr. Novák Tamás, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campus tanszékvezető egyetemi docense a karatéval 1993-ban ismerkedett meg, jelenleg az egész családja a dojo tagja.

A Bendiák Dojo 1984 óta működik Gyöngyösön

Forrás: Bendiák Dojo Gyöngyös / Facebook

– 1984 óta generációk nőttek fel itt. Apró, még bizonytalan mozdulatokból született meg a fegyelem, a tisztelet, a kitartás és az önbizalom. Olyan értékek ezek, amelyek nemcsak a tatamin, hanem az életben is irányt mutatnak. Shihan Bendiák István, a dojo vezetője, több mint harminc éve neveli tanítványait. Nem csak sportolókat, hanem embereket formál. Az évek alatt több mint tizenkilenc mester nőtt ki a keze alól. Tanítványai ma már országszerte és Európában is képviselik Gyöngyöst és Magyarországot – részletezte dr. Novák Tamás.

A Bendiák Dojo igazi értéke a tanítványokban rejlik

– A dojo elmúlt évtizedekben nyolc utánpótlás magyar bajnokságot és három diákolimpiai területi döntőt szervezett. Gyöngyös városa több ízben is elismerte munkáját. A legjobb sportközösség, a legeredményesebb klub, a Gyöngyösi fiatalok a sportért díj, és az Év sportszakembere cím egyaránt a dojo nevéhez fűződik. De a Bendiák Dojo igazi értéke a tanítványokban rejlik, akik alázattal, szorgalommal és küzdőszellemmel öregbítik városunk és hazánk hírnevét – fejtette ki a gyöngyösi campus oktatója.

A dojo nemcsak a versenyekről szól

– A dojo minden évben szervez téli és nyári edzőtáborokat, ahová az ország más klubjaiból is érkeznek karatékák. Itt nemcsak versenysportolók, hanem családok is együtt edzenek – anyukák, apukák, testvérek. Itt megtanuljuk, hogy az igazi győzelem nem az ellenfél, hanem önmagunk legyőzése. A dojo nem működhetne a családok támogatása nélkül. Ők azok, akik hisznek a gyerekeikben, akik ott állnak a lelátón, és minden Osu! mögött ott dobog a szívük. A Bendiák Dojo tehát több, mint egy klub. Ez egy család, egy út, egy életforma. A karate nemcsak küzdelem a tatamin, hanem egy út. Önmagunk jobbá tételének útja – emelte ki dr. Novák Tamás.