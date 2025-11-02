Egyre durvább helyeken hagyják a közösségi rollereket Egerben

Nem nagyon becsülik meg a bérelhető rollereket Egerben, legalábbis erről tanúskodik az a fotó, amelyet az egyik egri közösségi csoportban osztottak meg. A Lime rollert ugyanis kidobták a kukába. Nem tudni, a használóját bosszantotta föl, mert elesett vele, vagy valaki majdnem elütötte vele, esetleg valaki útban hagyta és ezért vágta ki valaki mérgében a szemetesbe, esetleg jó poénnak tűnt az installáció. Minden esetre tény, hogy vannak széthagyott rollerek a városban, és nem feltétlenül a használók hibásak az eldobásért, eldöntögetésért.

A bérelhető rollereket rendszeresen széthagyják, vagy szétdobálják Egerben

Forrás: Poczik László

Munkatársunk egyébként a napokban a felsőváros bicikliúton, a patak mellett szépen egymás mögé sorakoztatva hat rollert számolt meg a Bükk-sétány alatti patakszakaszon. A rollereket rendszeresen dobják be a patakba, de előfordult, hogy kertekbe is behajították, illetve szoktak heverni keresztben a járdán, kerékpárúton is.