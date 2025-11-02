november 2., vasárnap

Egyre durvább helyeken hagyják a közösségi rollereket Egerben

Címkék#lime roller#elektromos roller#szemetes

Az eddigiekhez képest új helyen fordult elő a kedvelt-utált közlekedési eszköz Egerben. A bérelhető rollereket nem túlzottan becsülik az alkalmi használók, vagy a dühüket, jókedvüket rajtuk kiélők.

Tóth Balázs

Nem nagyon becsülik meg a bérelhető rollereket Egerben, legalábbis erről tanúskodik az a fotó, amelyet az egyik egri közösségi csoportban osztottak meg. A Lime rollert ugyanis kidobták a kukába. Nem tudni, a használóját bosszantotta föl, mert elesett vele, vagy valaki majdnem elütötte vele, esetleg valaki útban hagyta és ezért vágta ki valaki mérgében a szemetesbe, esetleg jó poénnak tűnt az installáció. Minden esetre tény, hogy vannak széthagyott rollerek a városban, és nem feltétlenül a használók hibásak az eldobásért, eldöntögetésért.

A bérelhető rollereket rendszeresen széthagyják, vagy szétdobálják Egerben
Forrás: Poczik László

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Munkatársunk egyébként a napokban a felsőváros bicikliúton, a patak mellett szépen egymás mögé sorakoztatva hat rollert számolt meg a Bükk-sétány alatti patakszakaszon. A rollereket rendszeresen dobják be a patakba, de előfordult, hogy kertekbe is behajították, illetve szoktak heverni keresztben a járdán, kerékpárúton is.

Bérelhető rollerrel vigyázni kell, ha nincs védőfelszerelés

Az elektromos rollereseket sajnos érik balesetek akár vétlenül is, ezért érdemes védőfelszerelésben, bukósisakban vezetni z eszközöket, bár bérjárgányos közlekedést nem feltétlenül tervez mindenki előre. Az eséseknek, bukásoknak, baleseteknek súlyos következményeik is lehetnek.

Nemrégiben Petz Zoltán autós oktatót kérdeztük a rolleresek közlekedésével kapcsolatos tapasztalatairól, ő úgy látja, hogy a biciklinél kisebb helyen elférő és gyorsabb járművekkel járdán, kerékpárúton, úttesten is megjelennek a közlekedők és naponta találkozni veszélyesen haladóval. Előfordul, hogy ketten utaznak egyetlen rolleren, és minden szabályt figyelmen kívül hagyva cikáznak keresztbe-kasul. Mivel hangtalanul jönnek, és kis helyeken is könnyedén átférnek, ezek a járművek sokkal baleset-veszélyesebbek, mint elsőre gondolnánk.

 

