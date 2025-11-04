A COVID fertőzések száma Egerben is nő, mutatjuk, mikor tetőzik az influenza

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan monitorozza hazánk nagyvárosaiban a koronavírus örökítóanyagát. A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk és olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a covid járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására.

Sok helyen stagnál, néhol növekszik a COVID örökítőanyag koncentráció

A 43. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten stagnál, ahogy Egerben is. Emelkedés tapasztalható Pécsett és Tatabányán. 19 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés Szekszárdon volt látható. A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése a következő hetekben várhatóan megáll. A 31. héttől megfigyelhető emelkedő tendencia a legfrissebb szennyvíz adatok alapján az XFG variánsnak volt köszönhető, ez megfelel az Európában az utóbbi hetekben tapasztalható trendnek. Hazai szennyvízmintákból az XFG variáns mellett eseti jelleggel a Nimbus, LP.8.1, JN.1 variáns, valamint egyéb X-rekombinánsok is kimutatható volt. Az XFG variáns megjelenésével és terjedésével újabb emelkedés várható a közeljövőben.

Az első héten kiugróan magas volt a szennyvízben az Influenza A

Nem csak a COVID terjedését figyelik

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedik. A 43. naptári héten Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Szegeden és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzések számának jelentős emelkedése a következő hetekben még nem várható. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 43. naptári héten egyik ellátási terület mintájában sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható.