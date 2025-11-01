Nem is hinnéd, mit rejt a kő a Dobó tér alatt

Készülünk az adventre a Dobó téren! Az ünnepi díszek felrakása mellett a háttérben is zajlanak a fontos előkészületek – írta a Facebookon Gömöri László alpolgármester az Eger Adventről, pontosabban annak előkészületeiről.

Az Eger Advent előtt minden évben bekukkantanak a földbe, pontosabban a kőburkolat alá a Dobó téren Fotó: Komka Péter/MTI

Készül az Eger Advent

A Dobó tér föld alatti elektromos elosztóberendezéseinek teljes körű karbantartását végzik el, hiszen ezek nélkül nem működhetne biztonságosan sem az adventi fényár, sem a rendezvények áramellátása.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!