Készülődés

2 órája

Nem is hinnéd, mit rejt a kő a Dobó tér alatt

Díszítik már Egerben a köztereket. Az Eger Adventre készülve a Dobó tér mélyére is benéznek.

Készülünk az adventre a Dobó téren! Az ünnepi díszek felrakása mellett a háttérben is zajlanak a fontos előkészületek – írta a Facebookon Gömöri László alpolgármester az Eger Adventről, pontosabban annak előkészületeiről.

Az Eger Advent előtt minden évben bekukkantanak a földbe, pontosabban a kőburkolat alá a Dobó téren Fotó: Komka Péter/MTI
Készül az Eger Advent

A Dobó tér föld alatti elektromos elosztóberendezéseinek teljes körű karbantartását végzik el, hiszen ezek nélkül nem működhetne biztonságosan sem az adventi fényár, sem a rendezvények áramellátása.

A szekrények állapota az elmúlt években erősen leromlott, mert nem végeztették el a szükséges szervízeléseket, így most mi pótoljuk az elmaradt karbantartásokat, hogy az idei ünnepi időszak és a jövőbeli események is zökkenőmentesen és biztonságosan valósulhassanak meg. Minden fejlesztés Eger jövőjét szolgálja. Mi azért dolgozunk, hogy az egrieknek jobb legyen.

– számolt be Gömöri László.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
