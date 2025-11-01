2 órája
Nem is hinnéd, mit rejt a kő a Dobó tér alatt
Díszítik már Egerben a köztereket. Az Eger Adventre készülve a Dobó tér mélyére is benéznek.
Készülünk az adventre a Dobó téren! Az ünnepi díszek felrakása mellett a háttérben is zajlanak a fontos előkészületek – írta a Facebookon Gömöri László alpolgármester az Eger Adventről, pontosabban annak előkészületeiről.
Készül az Eger Advent
A Dobó tér föld alatti elektromos elosztóberendezéseinek teljes körű karbantartását végzik el, hiszen ezek nélkül nem működhetne biztonságosan sem az adventi fényár, sem a rendezvények áramellátása.
A szekrények állapota az elmúlt években erősen leromlott, mert nem végeztették el a szükséges szervízeléseket, így most mi pótoljuk az elmaradt karbantartásokat, hogy az idei ünnepi időszak és a jövőbeli események is zökkenőmentesen és biztonságosan valósulhassanak meg. Minden fejlesztés Eger jövőjét szolgálja. Mi azért dolgozunk, hogy az egrieknek jobb legyen.
– számolt be Gömöri László.
