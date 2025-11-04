Hamarosan kiderül, mikor és honnan érkezik Eger karácsonyfája - az előző években ilyenek voltak

Sirok, Felsőtárkány, Füzesabony is adhatja idén Eger karácsonyfáját, de a városból is több felajánlás érkezett a Városgondozás Eger Kft. felhívására. Luc- és ezüstfenyő is van közöttük, de még nem tudni, melyeik lesz a befutó. Ezen a héten már kiderül, hogy melyik karácsonyfát tartják a legalkalmasabbnak a szakemberek arra, hogy a Dobó téren mindenki karácsonyfája legyen 2025-ben. Sőt, azt is megtudhatjuk hamarosan, hogy mikor érkezik a fa, portálunk idén is végigköveti a fenyő útját növekedése helyétől Eger főteréig.

A valaha volt legnagyobb - Eger karácsonyfája 2024-ben Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Már kiderült, hogy az Eger Adventen milyen programok és fellépők lesznek. Idén nem csak a főtéren, de a város több pontján is lesznek koncertek. A Csík zenekar és Szabó Balázs Bandája mellett fellép Paulina is.