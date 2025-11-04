33 perce
Hamarosan kiderül, mikor és honnan érkezik Eger karácsonyfája - az előző években ilyenek voltak
Az Eger Advent november végén kezdőik, már kiderült az is, milyen fellépők lesznek a karácsonyi rendezvénysorozaton. Nem kell már sokat várni, hogy kiderüljön, honnan és mikor érkezik Eger karácsonyfája.
Sirok, Felsőtárkány, Füzesabony is adhatja idén Eger karácsonyfáját, de a városból is több felajánlás érkezett a Városgondozás Eger Kft. felhívására. Luc- és ezüstfenyő is van közöttük, de még nem tudni, melyeik lesz a befutó. Ezen a héten már kiderül, hogy melyik karácsonyfát tartják a legalkalmasabbnak a szakemberek arra, hogy a Dobó téren mindenki karácsonyfája legyen 2025-ben. Sőt, azt is megtudhatjuk hamarosan, hogy mikor érkezik a fa, portálunk idén is végigköveti a fenyő útját növekedése helyétől Eger főteréig.
Már kiderült, hogy az Eger Adventen milyen programok és fellépők lesznek. Idén nem csak a főtéren, de a város több pontján is lesznek koncertek. A Csík zenekar és Szabó Balázs Bandája mellett fellép Paulina is.
Addig is, míg kiderül, hogy idén milyen fa díszíti a városközpontot, összeszedtük az előző évek karácsonyfáit. Tavaly Ostorosról szállították a város eddigi legnagyobb karácsonyfáját. a majd' 20 méteres fát kiemelni sem volt egyszerű, Sütő Jánosné gondozta a fát, amely hatalmasra nőtt a háza előtt. A kivágott fenyőt egyébként azonnal pótolta az önkormányzat, Vágner Ákos egri polgármester és Böjt László ostorosi polgármester ültették el közösen nem messze a fenyő helyétől.
Eger karácsonyfái régebben
2023-ban Maklárról érkezett a fa a Dobó térre, akkor a Minorita templom előtt állt az ezüstfenyő: 13 méter magas, nagyjából 25 éves, közel 2 tonna súlyú fa volt. Polonkai Ferencné volt a felajánló. A kilencvenéves Mariska néni a fa vágásakor portálunknak elmondta, hiányozni fog neki a fenyő, hisz évtizedekig állt nála. Megsiratta a fát, ami negyedszázadon keresztül állt az udvarán.
2022-ben egy 15 méter magas lucfenyőt szállítottak még november első felében a Dobó térre az egri Tulipánkert utcából, s már akkor is a templom előtti részen állt a karácsonyfa.
2021-ben egy szintén 15 méteres, de ezüstfenyő díszlett - akkor a tér nyugati oldalán állították fel, a korábbi megszokott helyén.
2020-ban a pandémia alatt kissé rendhagyó volt az advent, elmaradtak a vásárok Egerben is, a tömzsibb, 10 méter magas ezüstfenyő magában állt a tér nyugati oldalán.
Ugyanitt állt 2019-ben is a fa, akkor egy magas és sudár lucfenyő lett a város karácsonyfája.
Néhány éve kidőlt Eger karácsonyfája, most a templom előtt áll. Szavazzatok, melyik volt a legszebb!
2018 fája volt a leghíresebb az utóbbi időkben, még az országos sajtót is megjárta, hiszen az elsőnek felállított tűlevelű hamar megadta magát, az állítás utáni napon már a földön hevert. A kidőlt fát hamar sikerült pótolni, délutánra már a helyén is állt a "B" verzió. Mint arról akkor Forgó János Városgondozás Eger Kft. akkori ügyvezető igazgatója beszámolt, mindig készülnek egy pótfával.
Hevesben egyébként pompás karácsonyfa alapanyagokat találni, néhány éve ugyanis még az ország karácsonyfáját is innen ajánlották fel. 2022-ben Apcról szállították a Kossuth térre. A 18 méter magas ezüstfenyőt kékbe öltöztették a Parlament előtt.
Káprázatos fényekkel pompázik az Apcról a Parlament elé kerül karácsonyfa + fotók, videó
