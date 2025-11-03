Most találtuk: több mint 20 év után eladó Eger egyik leghíresebb kifőzdéje!

Eger egyik jól ismert, régi kedvence új gazdáját keresi. A Kistályai úton, a város egyik legforgalmasabb részén több mint két évtizede sikeresen működő melegkonyhás büfé várja azt, aki tovább vinné a hely jó hírét és hangulatát. Ez a 40 négyzetméteres, teljesen felszerelt, tehermentes vendéglátóegység stabil törzsvendégkörrel és azonnali nyitási lehetőséggel kínál biztos alapot mind a kezdő, mind a tapasztalt vállalkozóknak. Az elmúlt 23 év alatt a büfé nemcsak a környék dolgozóinak és az átutazóknak vált kedvenc ebédhelyévé, hanem igazi egri kis intézménnyé, ahol a házias ízek és a barátságos kiszolgálás jelentették a siker kulcsát.

Eger egyik legismertebb kifőzdéje vált eladóvá Fotó: Eger és környéki Ingatlanok

Az ingatlan Egerben, a nagyforgalmú Kistályai úton, közvetlenül a ZF német autóipari vállalat mellett helyezkedik el, így nap mint nap sok helyi és átutazó vendég fordul meg a környéken. A büfé előtt 17 parkolóhely található, így a látogatók számára mindig biztosított a kényelmes megállás. Az üzlet mindkét oldalán fedett terasz található, sörpadokkal berendezve – ideális helyszínt biztosítva a kültéri fogyasztáshoz. A belső tér barátságos és hangulatos, ahol az étkezés kényelmes körülmények között zajlik, akár hűvösebb időben is – olvasható egy eladó ingatlanokkal foglalkozó Facebook csoportban.

Az ingatlan háromfázisú áramellátással rendelkezik, ami minden szükséges konyhai berendezés és vendéglátóeszköz működését biztosítja. A hely teljes berendezéssel együtt eladó, így az új tulajdonosnak nincs más dolga, mint folytatni a jól bejáratott működést.

Ez a büfé ritka lehetőség azok számára, akik vállalkozást indítanának, biztos befektetést keresnek, vagy meglévő vendéglátóegységüket szeretnék bővíteni. A frekventált elhelyezkedés, a stabil vendégkör és a több mint húszéves jó hírnév mind garanciát jelentenek a jövőbeli sikerre.