Szülni feküdt be az egri kórházba, így bántak vele – egyből a főigazgatónak üzent az anyuka
Ismét egy őszinte levél érkezett a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház egészségügyi dolgozóinak. Egy édesanya osztotta meg véleményét az egri kórházzal kapcsolatban.
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán osztották meg egy levelet, melyet egy édesanya írt az intézmény munkatársainak. A páciens az egri kórház újszülött és koraszülött részlegen részesült különleges ellátásban.
Október 21-én szülte meg kisfiát az édesanya az egri kórház falai közt. Két hetet töltött az intézményben és rengeteg egészségügyi dolgozóval találkozott.
Maximálisan pozitív véleménnyel van a családunk a bánásmódról, az emberséges hozzáállásról, a szakértelemről, és a teljeskörű tájékoztatásról! Az én ellátásom mellett külön kiemelném az Újszülött és koraszülött részlegen dolgozók mérhetetlen szakmabeli hozzáértésüket, és az emberséges bánásmódot, amit tanúsítottak felénk! Örökké hálás lesz a családunk! Hiszen a kisfiunk a saját ereje mellett, főként nekik köszönheti/jük ,hogy most makk egészségesen velünk lehet! Hálásan köszönünk mindent!
