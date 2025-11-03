Egy csomagnyi szeretet: újra összefog a Vöröskereszt és a PENNY

November 7-én és 8-án, 10 és 18 óra között ismét összefog a Magyar Vöröskereszt és a PENNY Magyarország, hogy országosan, 143 üzletben segítséget nyújtsanak azoknak, akik számára az ünnepi időszak a nélkülözésről szólna, nem pedig a meghittségről. A már hatodik alkalommal megvalósuló kezdeményezés célja, hogy tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodási szerekkel támogassák a nehéz helyzetben élő családokat, hogy ők is méltó körülmények között élhessék meg a karácsonyi ünnepeket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves vármegyében is várják az adakozókat öt PENNY áruházban, ahol a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének önkéntesei és hivatásos munkatársai fáradhatatlanul dolgoznak majd azért, hogy minden adomány eljusson oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az akcióban Hatvanban, Hevesen, Gyöngyösön és két egri üzletben lesz lehetőség adományozni.

A szervezők hálás szívvel köszönik mindazoknak, akik időt, energiát és szeretetet áldoznak azért, hogy mások asztalára is jusson étel, otthonába fény, és szívébe remény. Mert egyetlen csomag is számít – egy mosoly, egy gesztus, egy kis figyelem is ajándék lehet valakinek.