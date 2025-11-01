Elhunyt kollégáikra emlékeztek a tűzoltók Hevesben

– A közelgő Halottak napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Igazgatóság aulájában az erre a célra ideiglenesen kialakított emlékhelyen, ahol az elhunyt munkatársainkra és egykor nyugalmazott kollégáinkra emlékeztünk – számolt be a megemlékezésről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Halottak napja alkalmából megemlékezést tartottak az Igazgatóság aulájában.

Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Médiaszerver

A megjelentek egy-egy mécses, gyertya gyújtásával hajtottak fejet elhunyt kollégáink emlékére.

Emléküket kegyelettel megőrizzük, nyugodjanak békében!

– zárták közleményüket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, elismerésben részesültek a hevesi tűzoltók október 23-án: