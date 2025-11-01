40 perce
Elhunyt kollégáikra emlékeztek a tűzoltók Hevesben
A Heves vármegyei tűzoltók elhunyt társaikról emlékeztek meg Hallottak napja alkalmából.
Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Médiaszerver
– A közelgő Halottak napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Igazgatóság aulájában az erre a célra ideiglenesen kialakított emlékhelyen, ahol az elhunyt munkatársainkra és egykor nyugalmazott kollégáinkra emlékeztünk – számolt be a megemlékezésről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A megjelentek egy-egy mécses, gyertya gyújtásával hajtottak fejet elhunyt kollégáink emlékére.
Emléküket kegyelettel megőrizzük, nyugodjanak békében!
– zárták közleményüket.
