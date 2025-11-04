44 perce
Van-e katasztrófaturizmus a Fátyol-vízesésnél? Saját szemünkkel néztük meg, hogy mi történik a Szalajka-völgyben + fotók, videó
Hét közben is járták a turisták a Szalajka-völgyet, ahol megnéztük, mennyire száradt ki a Fátyol-vízesés. Ragyogó napsütésben, de ázott avarban kerestük föl a már kopaszodó Szalajka-völgyet és a Fátyol-vízesést.
Kiszáradt a szilvásváradi Fátyol-vízesés, futott körbe a hír a közösségi oldalakon és sok médiumban. Ahogyan mi is beszámoltunk róla az elmúlt napokban, a vízesés csordogál, míg a folytatásban valóban eltűnik a patak medréből a víz. Megnéztük saját szemünkkel is, elszomorító látvány fogadja-e a turistákat a völgyben. Kedden a hétköznap dacára egészen sokan sétáltak a Szalajka-völgyben, megálltak a parkolóknál, felsétáltak jellemzően a Gloriette-tisztásig, esetleg megnézték a Felső-tavat, aztán elindultak visszafelé. Akár lefelé, akár fölfelé tartottak, megálltak, hogy fényképezzék az Alsó-tóban lévő kacsákat, megcsodálják a normál és a fehér színű dámszarvasokat.
A Szalajka-völgy már kezdi téli arcát ölteni, hiszen egyre kevesebb a színes levél van a fákon, az avar is egyre barnább. Az erdei vasút már nem jár, bár hétvégén még üzemelni fog, illetve lesz Mikulás-járat is. A völgyben lévő vendéglátók, így a pisztrángosok is bezártak, igaz, a kávés nyitva volt és a gyerekek örültek a forró csokinak. A Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum ajtaján is lakat fityegett. Délelőtt tíz órakor a lenti bazársor is üres volt, csak néhány étteremben volt mozgás, akik később ki is nyitottak. Dél környékén már élénkebb volt a forgalom az erdei úton, kerékpárral, elektromos rollerrel is közlekedtek kirándulók, voltak, akik az ősember barlangot is fölkeresték, és akadt, aki a kilátó felé fordult.
Brekegés a Szalajka-forrásnál
A Szalajka-forrás működik, igaz, a mederben lévő köveken át lehet menni a patak túlpartjára. Itt még békák is kuruttyoltak (sőt, szúnyogok is repültek), vagy legalábbis valami hasonló hang volt hallható. A környéken még zöldellt a fű, néhány virágos növény is virított. A forrásból tehát érkezik utánpótlás a Felső-tóba, igaz, az általában szép színekben pompázó állóvíz most egy kevésbé szép arcát mutatja. A vízszint nagyon alacsonyan van benne, de a zsilipnél áramlik a víz a patak medrébe a csöveken keresztül.
A Fátyol-vízesés felé csobogó patakon éppen hidat készítenek, és lesz dolguk a szakiknak a vízesést óvó kerítéssel is, ugyanis a bejáratnál fa döntötte le a dróthálót. A vízesésben a patakban még elfogadhatónak tűnő vízmennyiség már több erecskére szakadva valóban nem ad zuhatagot, előbb a bal oldalon, majd az alsó részen a jobb oldalon csörgedezik. A vízesés utáni szakaszon fokozatosan tűnik el a víz a mederből, a szabadtéri múzeum után az avar alól kilátszik a meder száraz alja. A víz a felszínen a Szikla-forrásnál jelenik meg benne, a szabad szemmel is látható, csobogó forrás mellett van egy ráccsal elzárt bejárat, az ottani forrásból származó víz jelenik meg újra a Szalajka-patakban. A Szikla-forrás alatti tavakban is alacsonyabb a vízszint a megszokottnál, de innentől vidám csobogás tölti be a völgyet.
Van-e katasztrófaturizmus a Fátyol-vízesésnél?
A Fátyol vízesés felé sétálók közül többektől is azt tudtuk meg: a kiszáradás híre is vonzotta őket, de legtöbben enélkül is eljöttek volna.
– Olvastam, hogy nincs víz a Fátyol-vízesésben, gondoltam megnézem – osztotta meg a két tacskójával sétáló férfi, akitől megtudtuk, a szomszédos Bükkszentmártonból ruccant át sétálni. Ő azt mondta, rosszabbra számított, hiszen csordogál azért a víz az egykor szebb napokat látott vízesésben.
Egy miskolci házaspár egy rövid kirándulásra érkezett Szilvásváradra, mint mondták, évente többször is lejönnek ide, most csak egy sétára és ebédre érkeztek, délután pedig mentek az iskolába a gyerekért. Ők is olvasták a hírt, hogy kiszáradt a vízesés, de egyébként is ide jöttek volna most feltöltődni. Szerintük lesz majd benne több víz is. A lillafüredi vízesés sem üzemel most az aszályos időjárás miatt.
Egy fiatal nyíregyházi pár évente ellátogat Szilvásváradra, most épp ilyen időszakra esett az útjuk, két napja ők is olvasták a híradást. - Nagyon szép ez a völgy így is, bár sajnáljuk, hogy alig van víz most a legendás vízesésben. Így sem vagyunk csalódottak, mert nagyon szép, napsütéses idő van – mondta a már a vízeséstől lefelé tartó pár.
Érdemes visszajönni tavasszal
Egy idősebb budapesti házaspártól megtudtuk, 1986. óta rendszeresen visszajárnak Szilvásváradra, nagyon szeretik a Szalajka-völgyet, hiszen évente négyszer jönnek. Jöttek akkor is, amikor még saras úton kellett följönni, jártak erre hóban is. Az erdei út építése óta még jobb erre kirándulni. Nosztalgiáztak kicsit a hetvenes évek iránt is, akkor is jártak erre, hosszabb időt is töltöttek erre, és akkor még autóval, motorral is be lehetett járni a Bükköt, át lehetett innen menni Lillafüred felé.
– Láttunk már ilyet, meg még fogunk is! Nincs itt semmi szokatlan – mondta a budapesti házaspár. – Volt már ilyen aszályos években, de bízunk benne, hogy helyreáll majd a vízhozam. Nem a hír miatt jöttünk, egyébként is itt pihenünk – tették hozzá és ajánlották, aki bővizű Fátyol-vízesést akar látni, tavasszal látogasson vissza.
Fátyol-vízesés, Szalajka-völgyFotók: Tóth Balázs/heol.hu
