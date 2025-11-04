Van-e katasztrófaturizmus a Fátyol-vízesésnél? Saját szemünkkel néztük meg, hogy mi történik a Szalajka-völgyben + fotók, videó

Kiszáradt a szilvásváradi Fátyol-vízesés, futott körbe a hír a közösségi oldalakon és sok médiumban. Ahogyan mi is beszámoltunk róla az elmúlt napokban, a vízesés csordogál, míg a folytatásban valóban eltűnik a patak medréből a víz. Megnéztük saját szemünkkel is, elszomorító látvány fogadja-e a turistákat a völgyben. Kedden a hétköznap dacára egészen sokan sétáltak a Szalajka-völgyben, megálltak a parkolóknál, felsétáltak jellemzően a Gloriette-tisztásig, esetleg megnézték a Felső-tavat, aztán elindultak visszafelé. Akár lefelé, akár fölfelé tartottak, megálltak, hogy fényképezzék az Alsó-tóban lévő kacsákat, megcsodálják a normál és a fehér színű dámszarvasokat.

A Fátyol-vízesésben most is csörgedezik a víz, igaz, jóval kevesebb a szokásosnál. A kirándulókat azonban kevésbé zavarja a jelenség.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A Szalajka-völgy már kezdi téli arcát ölteni, hiszen egyre kevesebb a színes levél van a fákon, az avar is egyre barnább. Az erdei vasút már nem jár, bár hétvégén még üzemelni fog, illetve lesz Mikulás-járat is. A völgyben lévő vendéglátók, így a pisztrángosok is bezártak, igaz, a kávés nyitva volt és a gyerekek örültek a forró csokinak. A Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum ajtaján is lakat fityegett. Délelőtt tíz órakor a lenti bazársor is üres volt, csak néhány étteremben volt mozgás, akik később ki is nyitottak. Dél környékén már élénkebb volt a forgalom az erdei úton, kerékpárral, elektromos rollerrel is közlekedtek kirándulók, voltak, akik az ősember barlangot is fölkeresték, és akadt, aki a kilátó felé fordult.

Brekegés a Szalajka-forrásnál

A Szalajka-forrás működik, igaz, a mederben lévő köveken át lehet menni a patak túlpartjára. Itt még békák is kuruttyoltak (sőt, szúnyogok is repültek), vagy legalábbis valami hasonló hang volt hallható. A környéken még zöldellt a fű, néhány virágos növény is virított. A forrásból tehát érkezik utánpótlás a Felső-tóba, igaz, az általában szép színekben pompázó állóvíz most egy kevésbé szép arcát mutatja. A vízszint nagyon alacsonyan van benne, de a zsilipnél áramlik a víz a patak medrébe a csöveken keresztül.

A Szalajka-forrás még működik

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A Fátyol-vízesés felé csobogó patakon éppen hidat készítenek, és lesz dolguk a szakiknak a vízesést óvó kerítéssel is, ugyanis a bejáratnál fa döntötte le a dróthálót. A vízesésben a patakban még elfogadhatónak tűnő vízmennyiség már több erecskére szakadva valóban nem ad zuhatagot, előbb a bal oldalon, majd az alsó részen a jobb oldalon csörgedezik. A vízesés utáni szakaszon fokozatosan tűnik el a víz a mederből, a szabadtéri múzeum után az avar alól kilátszik a meder száraz alja. A víz a felszínen a Szikla-forrásnál jelenik meg benne, a szabad szemmel is látható, csobogó forrás mellett van egy ráccsal elzárt bejárat, az ottani forrásból származó víz jelenik meg újra a Szalajka-patakban. A Szikla-forrás alatti tavakban is alacsonyabb a vízszint a megszokottnál, de innentől vidám csobogás tölti be a völgyet.