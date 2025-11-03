Hiába keresik a turisták, eltűnt Heves vármegye egyik legszebb látványossága – az Egererdő is megszólalt

Nem néz ki túl jól a szilvásváradi Fátyol-vízesés, de ez előfordult már korábban is, ahogyan arról írtunk a tiszafüredi Járdán János fotója alapján. A területet az Egererdő Zrt. kezeli, amely közleményt is kiadott a jelenségről. Mint írták, a szinte kiszáradt állapotban elsőre szomorú látvány, az okok megértése segít abban, hogy reagálhassunk, illetve bízhassunk a helyzet javulásában. A 2024/25-ös téli időszakban a megszokottnál kevesebb csapadék hullott és a hótakaró is visszafogottabb volt. Mivel a hegység gyomrában lévő víztároló rendszerek (karsztos kéreg, talajrétegek) nem tudtak megfelelően feltöltődni, kevesebb víz jutott a völgyekbe, meredek lejtőkhöz és patakmedrekhez. A tavasz és a nyár sem hozott elég csapadékot, csak forró szárazságot. Ez azt eredményezte, hogy a korábban feltöltődött vízforrások is csökkent vízhozammal működnek, ami közvetlenül hat a vízesésre is. Emellett a Felső-tó vízszintje is több mint két méterrel csökkent.

Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben

Forrás: Járdán János

Kevés eső esett a Szalajka-völgyben

Az Egererdő tájékoztatása szerint a Bükk-hegység mészkő alapkőzetű, a benne kialakult résrendszerbe a csapadék harmada szivárog be és vesz részt a felszín alatti karszt kialakításában. Mivel most kevesebb víz jutott be ilyen módon a hegység gyomrába - hiszen a száraz melegben inkább elpárolgott vagy gyorsan elfolyt - a hegylábaknál, völgyekben jelentősen csökkent a vízhozam.

A Bükk hegység évente jellemzően 600–700 milliméter csapadékot kap a hegylábi részeken, míg a fennsíkon ez akár 800 milliméter körül is lehet. Idén viszont a Bánkút térségében is jóval az átlag alatt maradt a csapadék, az országos adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában mindössze 350 milliméter eső hullott, ami jelentős elmaradás.

Kell idő, míg újraindul a Fátyol-vízesés

Az Egererdő szerint sokak számára talán meglepő, hogy a forró, száraz nyári időszakban még működött a Fátyol-vízesés, míg a mostani, csapadékosabb hónapokban kiszáradt. Ennek oka a hegység gyomrában rejlő „pufferhatás”: a beszivárgó csapadék nem azonnal jelenik meg a forrásokban és patakokban, hanem lassan, a karsztos rétegeken keresztül áramlik lefelé. A víz akár hetekig-hónapokig is utazhat a föld alatt, mielőtt újra a felszínre lép a hegylábi forrásokban – például a Szalajka-völgyben. Ez azt is jelenti, hogy a most hulló esők hatása késleltetve, de pozitívan fog megmutatkozni a völgy forrásainak vízhozamában és a Fátyol-vízesés életre kelésében is.