november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szalajka-völgy

1 órája

Hiába keresik a turisták, eltűnt Heves vármegye egyik legszebb látványossága – az Egererdő is megszólalt

Címkék#Szalajka-patak#aszály#Szilvásvárad#Szalajka-völgy#Fátyol-vízesés

A szokásos csapadékmennyiség fele hullott idén a Bükkben, ami megviselte az ottani forrásokat. A Fátyol-vízesés is emiatt apadt most el és kell pár hét, hónap, míg a mostani eső utat talál a Szalajka-forrásig.

Tóth Balázs

Nem néz ki túl jól a szilvásváradi Fátyol-vízesés, de ez előfordult már korábban is, ahogyan arról írtunk a tiszafüredi Járdán János fotója alapján. A területet az Egererdő Zrt. kezeli, amely közleményt is kiadott a jelenségről. Mint írták, a szinte kiszáradt állapotban elsőre szomorú látvány, az okok megértése segít abban, hogy reagálhassunk, illetve bízhassunk a helyzet javulásában. A 2024/25-ös téli időszakban a megszokottnál kevesebb csapadék hullott és a hótakaró is visszafogottabb volt. Mivel a hegység gyomrában lévő víztároló rendszerek (karsztos kéreg, talajrétegek) nem tudtak megfelelően feltöltődni, kevesebb víz jutott a völgyekbe, meredek lejtőkhöz és patakmedrekhez. A tavasz és a nyár sem hozott elég csapadékot, csak forró szárazságot. Ez azt eredményezte, hogy a korábban feltöltődött vízforrások is csökkent vízhozammal működnek, ami közvetlenül hat a vízesésre is. Emellett a Felső-tó vízszintje is több mint két méterrel csökkent.

Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben
Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben
Forrás: Járdán János

Kevés eső esett a Szalajka-völgyben

Az Egererdő tájékoztatása szerint a Bükk-hegység mészkő alapkőzetű, a benne kialakult résrendszerbe a csapadék harmada szivárog be és vesz részt a felszín alatti karszt kialakításában. Mivel most kevesebb víz jutott be ilyen módon a hegység gyomrába - hiszen a száraz melegben inkább elpárolgott vagy gyorsan elfolyt - a hegylábaknál, völgyekben jelentősen csökkent a vízhozam.

A Bükk hegység évente jellemzően 600–700 milliméter csapadékot kap a hegylábi részeken, míg a fennsíkon ez akár 800 milliméter körül is lehet. Idén viszont a Bánkút térségében is jóval az átlag alatt maradt a csapadék, az országos adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában mindössze 350 milliméter eső hullott, ami jelentős elmaradás.

Kell idő, míg újraindul a Fátyol-vízesés

Az Egererdő szerint sokak számára talán meglepő, hogy a forró, száraz nyári időszakban még működött a Fátyol-vízesés, míg a mostani, csapadékosabb hónapokban kiszáradt. Ennek oka a hegység gyomrában rejlő „pufferhatás”: a beszivárgó csapadék nem azonnal jelenik meg a forrásokban és patakokban, hanem lassan, a karsztos rétegeken keresztül áramlik lefelé. A víz akár hetekig-hónapokig is utazhat a föld alatt, mielőtt újra a felszínre lép a hegylábi forrásokban – például a Szalajka-völgyben. Ez azt is jelenti, hogy a most hulló esők hatása késleltetve, de pozitívan fog megmutatkozni a völgy forrásainak vízhozamában és a Fátyol-vízesés életre kelésében is.

Az alsóbb források még üzemelnek

A Szalajka-völgyben működő pisztrángtelep tulajdonosa, Sáfrány László az elmúlt négy évtizedből számos hasonló időszakra emlékszik – ebből a 2015-ös volt az, amikor aggódtak – , a Fátyol-vízesés elapadása nem új jelenség, időről időre előfordult eddig, is ezután is elő fog. Három hete apadt el, igazán, aminek senki nem örül, de nem történik tragédia. A környék vízrajzával kapcsolatban elmondta, a Szalajka-forrás elapadása még a völgyben nem okoz óriási gondot, bár az táplálja a vízesést, a legnagyobb vízhozamú a Szikla-forrás és az előtte lévő kisebb és nagyobb tó alján feltörő bővizű források. Amennyiben a Szikla-forrás látható módon nem is zubog, a kis tavacskában gyöngyöző buborékok jelzik a víz felszínre törését. A Szikla-forrás és a vízesés közötti mederszakaszon is előfordul, hogy kiszárad, alatta azonban folyik a víz, ott búvópatakként is működik a Szalajka-patak.

Sáfrány László kiemelte, a pisztrángoknak és a falut ellátó vízműnek is jut elegendő víz, éppen a Szikla-forrás miatt. A patakban általában négyezer köbméternyi víz folyik naponta, míg ilyen időszakban ez lecsökkenhet háromezer köbmétere. A telepen általában naponta 900 köbméter víz folyik keresztül, elegendő oxigénhez juttatva a gyors folyású hegyi patakokat kedvelő pisztrángokat.

Hozzátette, ha lesz hó, eső, akkor lesz víz is majd a vízesésben. Egyébként csapadékos időszakban is apadt már el a Szalajka-forrás. A mostanihoz hasonló állapot január-február tájékán is előfordulhat, amikor nincs hó, de fagyos az időjárás.

Márciusban még ilyen volt a Szalajka-patak és a Fátyol-vízesés:

Mivel most is sokan turistáskodnak a völgyben érdemes bemenni a múzeumba, ahol két kiállítás is megtekinthető:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu