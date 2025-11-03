1 órája
Hiába keresik a turisták, eltűnt Heves vármegye egyik legszebb látványossága – az Egererdő is megszólalt
A szokásos csapadékmennyiség fele hullott idén a Bükkben, ami megviselte az ottani forrásokat. A Fátyol-vízesés is emiatt apadt most el és kell pár hét, hónap, míg a mostani eső utat talál a Szalajka-forrásig.
Nem néz ki túl jól a szilvásváradi Fátyol-vízesés, de ez előfordult már korábban is, ahogyan arról írtunk a tiszafüredi Járdán János fotója alapján. A területet az Egererdő Zrt. kezeli, amely közleményt is kiadott a jelenségről. Mint írták, a szinte kiszáradt állapotban elsőre szomorú látvány, az okok megértése segít abban, hogy reagálhassunk, illetve bízhassunk a helyzet javulásában. A 2024/25-ös téli időszakban a megszokottnál kevesebb csapadék hullott és a hótakaró is visszafogottabb volt. Mivel a hegység gyomrában lévő víztároló rendszerek (karsztos kéreg, talajrétegek) nem tudtak megfelelően feltöltődni, kevesebb víz jutott a völgyekbe, meredek lejtőkhöz és patakmedrekhez. A tavasz és a nyár sem hozott elég csapadékot, csak forró szárazságot. Ez azt eredményezte, hogy a korábban feltöltődött vízforrások is csökkent vízhozammal működnek, ami közvetlenül hat a vízesésre is. Emellett a Felső-tó vízszintje is több mint két méterrel csökkent.
Kevés eső esett a Szalajka-völgyben
Az Egererdő tájékoztatása szerint a Bükk-hegység mészkő alapkőzetű, a benne kialakult résrendszerbe a csapadék harmada szivárog be és vesz részt a felszín alatti karszt kialakításában. Mivel most kevesebb víz jutott be ilyen módon a hegység gyomrába - hiszen a száraz melegben inkább elpárolgott vagy gyorsan elfolyt - a hegylábaknál, völgyekben jelentősen csökkent a vízhozam.
A Bükk hegység évente jellemzően 600–700 milliméter csapadékot kap a hegylábi részeken, míg a fennsíkon ez akár 800 milliméter körül is lehet. Idén viszont a Bánkút térségében is jóval az átlag alatt maradt a csapadék, az országos adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában mindössze 350 milliméter eső hullott, ami jelentős elmaradás.
Kell idő, míg újraindul a Fátyol-vízesés
Az Egererdő szerint sokak számára talán meglepő, hogy a forró, száraz nyári időszakban még működött a Fátyol-vízesés, míg a mostani, csapadékosabb hónapokban kiszáradt. Ennek oka a hegység gyomrában rejlő „pufferhatás”: a beszivárgó csapadék nem azonnal jelenik meg a forrásokban és patakokban, hanem lassan, a karsztos rétegeken keresztül áramlik lefelé. A víz akár hetekig-hónapokig is utazhat a föld alatt, mielőtt újra a felszínre lép a hegylábi forrásokban – például a Szalajka-völgyben. Ez azt is jelenti, hogy a most hulló esők hatása késleltetve, de pozitívan fog megmutatkozni a völgy forrásainak vízhozamában és a Fátyol-vízesés életre kelésében is.
Az alsóbb források még üzemelnek
A Szalajka-völgyben működő pisztrángtelep tulajdonosa, Sáfrány László az elmúlt négy évtizedből számos hasonló időszakra emlékszik – ebből a 2015-ös volt az, amikor aggódtak – , a Fátyol-vízesés elapadása nem új jelenség, időről időre előfordult eddig, is ezután is elő fog. Három hete apadt el, igazán, aminek senki nem örül, de nem történik tragédia. A környék vízrajzával kapcsolatban elmondta, a Szalajka-forrás elapadása még a völgyben nem okoz óriási gondot, bár az táplálja a vízesést, a legnagyobb vízhozamú a Szikla-forrás és az előtte lévő kisebb és nagyobb tó alján feltörő bővizű források. Amennyiben a Szikla-forrás látható módon nem is zubog, a kis tavacskában gyöngyöző buborékok jelzik a víz felszínre törését. A Szikla-forrás és a vízesés közötti mederszakaszon is előfordul, hogy kiszárad, alatta azonban folyik a víz, ott búvópatakként is működik a Szalajka-patak.
Sáfrány László kiemelte, a pisztrángoknak és a falut ellátó vízműnek is jut elegendő víz, éppen a Szikla-forrás miatt. A patakban általában négyezer köbméternyi víz folyik naponta, míg ilyen időszakban ez lecsökkenhet háromezer köbmétere. A telepen általában naponta 900 köbméter víz folyik keresztül, elegendő oxigénhez juttatva a gyors folyású hegyi patakokat kedvelő pisztrángokat.
Hozzátette, ha lesz hó, eső, akkor lesz víz is majd a vízesésben. Egyébként csapadékos időszakban is apadt már el a Szalajka-forrás. A mostanihoz hasonló állapot január-február tájékán is előfordulhat, amikor nincs hó, de fagyos az időjárás.
Márciusban még ilyen volt a Szalajka-patak és a Fátyol-vízesés:
