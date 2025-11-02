Veszélyben a Szalajka-völgy ékköve – a Fátyol-vízesés lassan eltűnik +videók

Döbbenetes fotókat készített a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról és a fölötte lévő kiszáradt patakmederről Járdán János, a Tiszafüred időjárása facebook csoport üzemeltetője. A vízesésben csak nagyon kevés víz csordogál, ahogyan arról a korábbi napokban, hetekben készült fotók is tanúskodnak. Nem segít a látványban az sem, hogy jelentős mennyiségű avar hullt a mederbe, így a minimális víz alig látszik.

Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben

Forrás: Járdán János

Hasonlóra a korábbi években is volt példa, amikor rendkívül száraz időjárás jellemezte a nyarakat, vagy a teleket. Bár a Bükkben októberben volt eső, az ezek szerint nem volt elegendő ahhoz, hogy a patakot tápláló legfölső forrásból és a Felső-tóból is elegendő víz jusson a Szalajka-patakba és a Fátyol-vízesésbe. Lentebb is van egy olyan rész a mederben, amelyben el szokott tűnni a víz egy része, vagy éppen most a teljes maradék vízhozam.