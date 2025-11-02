november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fátyol-vízesés

1 órája

Veszélyben a Szalajka-völgy ékköve – a Fátyol-vízesés lassan eltűnik +videók

Címkék#Szalajka-patak#aszály#Szilvásvárad#Szalajka-völgy#Fátyol-vízesés

Sokan látogatnak el az őszi színekben pompázó Szalajka-völgybe. Színes leveleket bőven látni most, de zubogó Fátyol-vízesést egy cseppet sem.

Tóth Balázs
Veszélyben a Szalajka-völgy ékköve – a Fátyol-vízesés lassan eltűnik +videók

A leapadt Felső-tó a Szalajka-völgyben

Forrás: Járdán János

Döbbenetes fotókat készített a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról és a fölötte lévő kiszáradt patakmederről Járdán János, a Tiszafüred időjárása facebook csoport üzemeltetője. A vízesésben csak nagyon kevés víz csordogál, ahogyan arról a korábbi napokban, hetekben készült fotók is tanúskodnak. Nem segít a látványban az sem, hogy jelentős mennyiségű avar hullt a mederbe, így a minimális víz alig látszik.

Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben
Az alig csordogáló Fátyol-vízesés a Szalajka-völgyben
Forrás: Járdán János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hasonlóra a korábbi években is volt példa, amikor rendkívül száraz időjárás jellemezte a nyarakat, vagy a teleket. Bár a Bükkben októberben volt eső, az ezek szerint nem volt elegendő ahhoz, hogy a patakot tápláló legfölső forrásból és a Felső-tóból is elegendő víz jusson a Szalajka-patakba és a Fátyol-vízesésbe. Lentebb is van egy olyan rész a mederben, amelyben el szokott tűnni a víz egy része, vagy éppen most a teljes maradék vízhozam.

Alig esett eső, ami táplálná a Fátyol-vízesést

Erdőjárók szerint már régen esett kiadós eső és régóta fennáll a helyzet. Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere elmondta, két hónapja kevés víz van a mederben, két hete volt a mélypont. A másfél héttel ezelőtt érkezett csapadék valamelyest javított a helyzeten, csordogál a patak, a vízesés nem nagyon üzemel. A csapadékot beitta a föld, és nem jutott még el a forrásokig.

Márciusban még ilyen volt a Szalajka-patak és a Fátyol-vízesés:

Mivel most is sokan turistáskodnak a völgyben érdemes bemenni a múzeumba, ahol két kiállítás is megtekinthető:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu