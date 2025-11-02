1 órája
Veszélyben a Szalajka-völgy ékköve – a Fátyol-vízesés lassan eltűnik +videók
Sokan látogatnak el az őszi színekben pompázó Szalajka-völgybe. Színes leveleket bőven látni most, de zubogó Fátyol-vízesést egy cseppet sem.
A leapadt Felső-tó a Szalajka-völgyben
Forrás: Járdán János
Döbbenetes fotókat készített a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról és a fölötte lévő kiszáradt patakmederről Járdán János, a Tiszafüred időjárása facebook csoport üzemeltetője. A vízesésben csak nagyon kevés víz csordogál, ahogyan arról a korábbi napokban, hetekben készült fotók is tanúskodnak. Nem segít a látványban az sem, hogy jelentős mennyiségű avar hullt a mederbe, így a minimális víz alig látszik.
Hasonlóra a korábbi években is volt példa, amikor rendkívül száraz időjárás jellemezte a nyarakat, vagy a teleket. Bár a Bükkben októberben volt eső, az ezek szerint nem volt elegendő ahhoz, hogy a patakot tápláló legfölső forrásból és a Felső-tóból is elegendő víz jusson a Szalajka-patakba és a Fátyol-vízesésbe. Lentebb is van egy olyan rész a mederben, amelyben el szokott tűnni a víz egy része, vagy éppen most a teljes maradék vízhozam.
Alig esett eső, ami táplálná a Fátyol-vízesést
Erdőjárók szerint már régen esett kiadós eső és régóta fennáll a helyzet. Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere elmondta, két hónapja kevés víz van a mederben, két hete volt a mélypont. A másfél héttel ezelőtt érkezett csapadék valamelyest javított a helyzeten, csordogál a patak, a vízesés nem nagyon üzemel. A csapadékot beitta a föld, és nem jutott még el a forrásokig.
Márciusban még ilyen volt a Szalajka-patak és a Fátyol-vízesés:
