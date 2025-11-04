november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testület ülés

32 perce

Fejlesztésekről, óvodai, iskolai alapítványok támogatásáról is döntöttek Hatvanban

Címkék#Bajza gimnázium#Brunszvik óvoda#testület

Óvodai és iskolai alapítványok mellett döntöttek a kórház és az evangélikus egyház támogatásáról. Emellett elindul a közvilágítás fejlesztése, valamint a Kossuth iskola udvarán egy játszóteret is építenek.

Heol.hu
Fejlesztésekről, óvodai, iskolai alapítványok támogatásáról is döntöttek Hatvanban

Fejlesztésekről is döntöttek Hatvanban.

Forrás: Albert Péter

Hatvanban is összeült a képviselő-testület, s az októberi ülésen az képviselők arról döntöttek, hogy támogatják a Brunszvik óvoda, a Bajza gimnázium és a kórház alapítványát. Emellett pedig az evangélikus egyházközösséget és a hatvani babákat életkezdését is segítik. Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy annak ellenére, hogy milyen nehéz év ez anyagi szempontból a városnak, ők, ahol tehetik, segítik a hatvaniakat – írja a Hatvani Hírlap.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Fejlesztésekről is döntöttek, újabb, a hatvaniak által, a Közösségi Költségvetésben megszavazott projektek indulnak el: kezdődik a közvilágítás fejlesztése, első lépésként a Népkertben. Új játszóteret építenek, ezúttal a Kossuth iskola udvarára.
– Mi hatvanaik együtt döntünk, ezek olyan fejlesztések, amik az itt élők ötletei alapján és a hatvaniak döntése nyomán valósulnak meg. A projektekkel folyamatosan dolgozunk, van ami a tervezési fázisban, más már a kivetelezésnél tart – fogalmazott a városvezető.

Január elsejétől változnak a belépők az uszodába, így a diák és nyugdíjas jegy 1000 forintba kerül majd, Hatvan Kártyával pedig 850 forintot kell fizetni. A Csányi úti piacon a parkolás árát pedig 50 forinttal, emelik meg, 400 forintba fog kerülni.

Szó volt az ülésen arról, hogy a téli időszakban módosul több intézmény nyitvatartása, annak érdekben, hogy a fűtésen spórolni tudjanak. Ennek megfelelően a Grassalkovich Művelődés Ház december 22-től 2026. január 21-ig, a Hatvany Lajos Múzeum február 3-ig nem fogad látogatókat. A Hatvani Galéria pedig november 1 és március 31 között zárva tart.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu