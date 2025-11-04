Fejlesztésekről, óvodai, iskolai alapítványok támogatásáról is döntöttek Hatvanban

Hatvanban is összeült a képviselő-testület, s az októberi ülésen az képviselők arról döntöttek, hogy támogatják a Brunszvik óvoda, a Bajza gimnázium és a kórház alapítványát. Emellett pedig az evangélikus egyházközösséget és a hatvani babákat életkezdését is segítik. Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy annak ellenére, hogy milyen nehéz év ez anyagi szempontból a városnak, ők, ahol tehetik, segítik a hatvaniakat – írja a Hatvani Hírlap.

Fejlesztésekről is döntöttek, újabb, a hatvaniak által, a Közösségi Költségvetésben megszavazott projektek indulnak el: kezdődik a közvilágítás fejlesztése, első lépésként a Népkertben. Új játszóteret építenek, ezúttal a Kossuth iskola udvarára.

– Mi hatvanaik együtt döntünk, ezek olyan fejlesztések, amik az itt élők ötletei alapján és a hatvaniak döntése nyomán valósulnak meg. A projektekkel folyamatosan dolgozunk, van ami a tervezési fázisban, más már a kivetelezésnél tart – fogalmazott a városvezető.

Január elsejétől változnak a belépők az uszodába, így a diák és nyugdíjas jegy 1000 forintba kerül majd, Hatvan Kártyával pedig 850 forintot kell fizetni. A Csányi úti piacon a parkolás árát pedig 50 forinttal, emelik meg, 400 forintba fog kerülni.

Szó volt az ülésen arról, hogy a téli időszakban módosul több intézmény nyitvatartása, annak érdekben, hogy a fűtésen spórolni tudjanak. Ennek megfelelően a Grassalkovich Művelődés Ház december 22-től 2026. január 21-ig, a Hatvany Lajos Múzeum február 3-ig nem fogad látogatókat. A Hatvani Galéria pedig november 1 és március 31 között zárva tart.