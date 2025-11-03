39 perce
Fiatalok gyakorolták az életmentést az egyetemen + fotók, videó
Hétfőn az egri egyetem B épületében rendezték meg a hatodik Újraélesztés Világnapi versenyt, ahol egyetemisták sajátíthatták el az életmentő technikákat.
Hétfőn hatodik alkalommal rendezték meg Egerben, az Eszterházy Károly Egyetem B épületében a vármegyei Újraélesztés Világnapi versenyt. Az eseményen a helyi középiskolák diákjai mellett az egyetem hallgatói is részt vettek. Az ifjúsági vöröskeresztes önkéntesek célja, hogy minél több ember sajátíthassa el az újraélesztés alapjait, és felhívják a figyelmet a készség jelentőségére.
Fürné Mosoni Anita, a pedagógiai kar mesteroktatója elmondta, hogy az eseményre három babát is vittek, melyen a gyógypedagógiai hallgatók, az általános és középiskolások a komplett újraélesztést gyakorolhatták. Ő maga mutatta be a résztvevőknek az újraélesztés szabályait, miközben bárki bekapcsolódhatott a programba. A mesteroktató kiemelte, hogy az újraélesztésre legtöbbször családtagok vagy barátok körében van szükség, ezért különösen fontos, hogy mindenki rendelkezzen ezzel a tudással.
Újraélesztési verseny az egri egyetemenFotók: Szántó György/Heol.hu
