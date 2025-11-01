1 órája
Sok felnőtt még a saját viszonyát sem rendezte a halállal – egri pszichológus mondja el, hogy segíthetünk egy gyermeknek, ha gyászol
Nemcsak felnőtteket, gyermekeket is érhet olyan veszteség, amit nem tud egyedül feldolgozni. Egy szerettük halála után a gyermekek számára különösen fontos a gyászfeldolgozás, hiszen ők máshogy látják a világot, más következtetést szűrnek le abból, ha valaki hirtelen nem az életük része többé.
A halottak napja közeledtével nem lehet megkerülni a gyász, gyászfeldolgozás témáját. Arról, hogy a felnőttek hogyan gyászolnak, korábbi cikkünkben már volt szó, azonban fontos kitérni arra is, hogy a gyermekek számára hogyan zajlik a gyász. Ebben, ahogy a korábbi cikkben is, Sáfrány Judit, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet pszichológusa volt segítségünkre.
– A gyerekek sokszor nálunk természetesebben kezelik a halált, a halál utáni időszakot, a gyászt. Nagyban megkönnyíthetjük azonban ezt a folyamatot, ha életkorukhoz illeszkedve, megfelelő természetességgel és a saját gyászunkat is tiszteletben tartva támogatjuk őket – jelentette ki Sáfrány Judit.
Elmondta, sok felnőtt nem akarja, hogy a gyermek észlelje az ő szenvedését, gyászát, igyekszik rejteni nehéz érzéseit. A gyerekek azonban sokkal érzékenyebben észlelik környeztük lelkiállapotát, a ki nem mondott szavak mögötti világot. A gyermek esetleg szolidaritásból, minket kímélve nem mer kérdezni. Azzal is mintát adunk a gyerekeknek, ha látják, hogy szabad megélni a veszteséget, a negatív, fájdalmas érzéseket, és akár sírhatunk is. Lehessen kölcsönösen beszélni a gyászról, a szeretett személyről, a gyerek kérdezhessen.
Sok felnőtt még a saját viszonyát sem rendezte a halállal, felkészületlenül kerülhetünk a veszteség krízisébe, tanácstalanul szemlélhetjük, milyen feladataink vannak, akár a szokások, érzelmek területén. Ügyeljünk azonban arra, hogy a gyerekek számára ne tegyük tabuvá a témát, mert ezzel egyedül hagyjuk őket érzéseikkel, akár félelmeikkel
– mondta Sáfrány Judit.
Hozzátette, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyerekre kell kényszerítenünk a témát, „muszáj” beszélni, hanem az alapvető információk megosztása után nyitva kell hagynunk a lehetőséget a kérdésekre, akár későbbi időpontban is, igazodva a gyermek igényeihez. Az ismeretlen dolgok esetében a gyermeki fantázia tölti ki az információhézagokat, ilyenkor akár nagyobb veszélyt észlelnek a gyerekek, mint a valóság.
Mit jelent, ha egy könnycsepp sem jön? A gyász valódi folyamata, amiről csak kevesen beszélnek
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Találkoztam olyan esettel, amikor közvetlen hozzátartozó halálánál érdeklődtem, hogyan közölték a gyerekkel a rossz hírt. „Tudta ő azt!” – volt a válasz. A magyarázat nélkül hagyott „eltűnés” azt az élményt keltheti, hogy bárki bármikor kiléphet az életünkből, különösebb ok nélkül is. Ilyenkor szeparációs szorongás alakulhat ki, amikor a gyermek túlzottan ragaszkodik a szülőhöz, szinte árnyékként követi, elutasítja azokat a helyzeteket, amikor egyedül van vagy távol a biztonságot adó felnőttől, sőt, rémálmok is gyötörhetik, nem mer elaludni, önállóan aludni – részletezte Sáfrány Judit.
Félelemek alakulhatnak ki, ha elhanyagoljuk a gyermek gyászát
Elmondta, hogy szintén tapasztalható jelenség, hogy az egészséggel kapcsolatos félelmek, a folyamatos önmegfigyelés lesz a reakció. Állandó szorongásos készenléttel éli meg a hétköznapokat, mikor talál magán valami eltérést, tünetet, ami akár halálos fenyegetettséget is jelenthet – a saját fantáziája szerint. Olykor bűntudatérzés is követheti a halált, a „biztos én csináltam valami rosszat” félelme. Fontos feladat tehát a halál megfogalmazása. Az „elaludt” és ehhez hasonló félreérthető kifejezések egyéb problémákat is generálhatnak, pl. veszélyessé válhat számára az alvás, és ellenállni kezd az esti altatás idejéhez közelítve, húzza az időt.
A pszichológus kiemelte, hogy a gyermeki gondolkodás minden esetben elképzelhető magyarázatot igényel. Ez a magyarázat azonban semmi esetre se legyen túl naturalisztikus, félelmetes. Azokban a családokban, ahol a hit, a vallás jelen van, könnyen található kapaszkodó a gyermek számára is. A csillagok közt él tovább, csillagként vigyáz ránk, és hasonló gyermeki képzeletvilág általában azoknak a felnőtteknek is elfogadható, akik saját maguk nem rendelkeznek konkrét elképzeléssel. A gyermek még nem áll készen arra, hogy a felnőtt kételkedés filozófiai fejtegetését befogadja, ez nem lesz megnyugtató számára, szorongani kezdhet.
A gyászfeldolgozás része lehet a temetés is
Sáfrány Judit kiemelte a temetésen való részvétel kérdését. A gyermek számára ez is egy természetes helyzet lehet, segítheti a búcsúzást, a lezárást, a halál tényének tudomásul vételét. Kiemelte azonban, hogy a felnőtt igényeit is figyelembe kell azonban venni.
– Ha úgy érezzük, számunkra külön nehézséget okozna a gyermek jelenléte, akkor dönthetünk úgy, hogy nélküle veszünk részt a temetésen. A gyerekek azonban természetességgel tudják megélni ezt a helyzetet is, ami a későbbi életük szempontjából is segítség lehet. Beépül számukra az az elfogadás, hogy a halál is természetes része az életnek. Ne hagyjuk egyedül a gyermeket gyászával, adjunk neki mintát, vezessük be a családi szokásainkba életkorának megfelelő szinten – emelte ki Sáfrány Judit.
Menekülő autós ütközött sírnak Mindenszentek napján az egerszalóki temetőben
Mit tud az Eger melletti falu, amit a többi nem? Újabban ezt a csodahelyet nézték ki maguknak a turisták
12 éves kisfiú csinálta meg a gyöngyösi álmot, így lubickol Berci a világ egyik legjobb sulijában