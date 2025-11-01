Sok felnőtt még a saját viszonyát sem rendezte a halállal – egri pszichológus mondja el, hogy segíthetünk egy gyermeknek, ha gyászol

A halottak napja közeledtével nem lehet megkerülni a gyász, gyászfeldolgozás témáját. Arról, hogy a felnőttek hogyan gyászolnak, korábbi cikkünkben már volt szó, azonban fontos kitérni arra is, hogy a gyermekek számára hogyan zajlik a gyász. Ebben, ahogy a korábbi cikkben is, Sáfrány Judit, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet pszichológusa volt segítségünkre.

A gyászfeldolgozás máshogy működik gyermekeknél, mint a felnőtteknél

Forrás: Shutterstock

– A gyerekek sokszor nálunk természetesebben kezelik a halált, a halál utáni időszakot, a gyászt. Nagyban megkönnyíthetjük azonban ezt a folyamatot, ha életkorukhoz illeszkedve, megfelelő természetességgel és a saját gyászunkat is tiszteletben tartva támogatjuk őket – jelentette ki Sáfrány Judit.

Elmondta, sok felnőtt nem akarja, hogy a gyermek észlelje az ő szenvedését, gyászát, igyekszik rejteni nehéz érzéseit. A gyerekek azonban sokkal érzékenyebben észlelik környeztük lelkiállapotát, a ki nem mondott szavak mögötti világot. A gyermek esetleg szolidaritásból, minket kímélve nem mer kérdezni. Azzal is mintát adunk a gyerekeknek, ha látják, hogy szabad megélni a veszteséget, a negatív, fájdalmas érzéseket, és akár sírhatunk is. Lehessen kölcsönösen beszélni a gyászról, a szeretett személyről, a gyerek kérdezhessen.

Sok felnőtt még a saját viszonyát sem rendezte a halállal, felkészületlenül kerülhetünk a veszteség krízisébe, tanácstalanul szemlélhetjük, milyen feladataink vannak, akár a szokások, érzelmek területén. Ügyeljünk azonban arra, hogy a gyerekek számára ne tegyük tabuvá a témát, mert ezzel egyedül hagyjuk őket érzéseikkel, akár félelmeikkel

– mondta Sáfrány Judit.

Hozzátette, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyerekre kell kényszerítenünk a témát, „muszáj” beszélni, hanem az alapvető információk megosztása után nyitva kell hagynunk a lehetőséget a kérdésekre, akár későbbi időpontban is, igazodva a gyermek igényeihez. Az ismeretlen dolgok esetében a gyermeki fantázia tölti ki az információhézagokat, ilyenkor akár nagyobb veszélyt észlelnek a gyerekek, mint a valóság.