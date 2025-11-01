48 perce
12 éves kisfiú csinálta meg a gyöngyösi álmot, így lubickol Bence a világ egyik legjobb sulijában
Egy 12 éves mátraalji fiú álma teljesedett be azzal, hogy a világhírű londoni Royal Ballet School növendékeként balettot tanulhat. A gyöngyösi Vincze Berci őszi szünetre érkezett haza, szülei társaságában beszélgettünk vele.
A 12 éves gyöngyösi Vincze Bertalan szeptember óta a világ legjobb balettiskolája, a londoni Royal Ballet School növendéke, ahol a legkiválóbb mesterektől tanulhat. Október végén először érkezett haza a tanév során az őszi szünet idejére, otthonában kerestük fel őt.
A csupa mosoly Berci a szülei – Vincze Bertalan és Vincze-Bódis Beáta – társaságában elmesélte, hogy amikor még nagyon kicsi volt, már akkor a tévé előtt "balettozott". Ez naponta 0-24-ben ment, de Bercinek az sem volt elég, tette hozzá nevetve az édesapja.
– Valójában csak táncoltam a videókra, például musicalre. Anya akkor mondta, próbáljam ki az ő táncstúdióját, a gyöngyösi Dance Land Táncstúdiót. Az nagyon tetszett. Én döntöttem arról, hogy balettozni szeretnék, de szeretem a modern táncokat is, bár, a hip hop-ot nem annyira – mondta Berci.
A gyöngyösi Vincze Berci már 12 évesen a londoni Royal Ballet School növendéke
Mint megtudtuk, a táncstúdióban már lehetett látni, hogy Berci ügyes, jó adottságai vannak, vette át a szót a táncpedagógus édeanyja. Az általános iskola 1. osztályát a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánctagozatán végezte, és már akkor felvették az Operaház utánpótlását nevelő Magyar Nemzeti Balettintézetbe. Berci ott végezte el a 2-4. általános iskolai osztályt, közben vitte az intézet versenyekre Olaszországba, Berlinbe, Bécsbe. Sok darabban szerepelt, többször táncolta a Diótörő kisfiú főszerepét is. Amikor a Diótörő előadására készült, annak a videóját tanulmányozta a tévén másfél évig, napjában kétszer, tette hozzá Bea. Berci fellépett a KisHattyúk tavában, a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán és az Operaház újranyitó ünnepségén is. És szerepelt a Budapest Ballet Grand Prix gálaműsorában is. Számos hazai és nemzetközi versenyen ért el első helyezést, nyert kiemelt aranydíjat. Nem volt véletlen, hogy az 5. osztályba már a Magyar Táncművészeti Egyetemen járt.
"A végén elkenődve jöttem haza"
Aztán, elérkezett 2024 nyara, a Royal Ballet School nyári kurzusainak ideje.
– Nagyon szerettem volna részt venni rajta, mert mindig az volt az álmom, hogy ebben az iskolában tanuljak – tért rá Berci az álomszerű történetre. – A kurzusra kiválasztással, beküldött fotók alapján lehetett bekerülni. Az egy hét alatt balett- és dzsesszóráink voltak, meg színpadi gyakorlatok, például hogyan tudjuk kifejezni az érzelmeinket. Nagyon jól éreztem magam, barátokat is szereztem, de a végén elkenődve jöttem haza. Az utolsó napon az igazgató és egy hölgy bejött nézni az órákat, jegyzeteltek is. Arra számítottam, hogy szólnak, menjek Londonba tanulni. Aztán, augusztus végén értesítettek, hogy szeretnék, ha visszamennék a felvételi utolsó fordulójára. Ennek nagyon megörültem. Ma már tudom, azért nem szóltak rögtön, mert az én kurzusomat még több is követte azon a nyáron – emlékezett vissza Berci.
– A két napos felvételi 2025. februárjában volt táncórákkal, beszélgetésekkel. Soha nem vagyok beteg, de pont ott 38 fokos lázam volt. Mégis sikerült. Amikor értesítettek arról, hogy felvettek, akkor derült ki, hogy mennyibe is kerül a képzés. Nem volt túl kellemes végigolvasni – tette hozzá Berci.
"Több mint két év múlva a tandíjának a 90 százalékát elengedik, de addig mi lesz?"
Az édesapa elmondta, hogy már előtte is tudták, hogy egy tanév tandíja 40 ezer font.
– Elsőre nem ijedtünk meg nagyon az összegtől, mert a Royal Ballet School honlapján azt olvastuk, hogy a tanulók 90 százalékos támogatásban részesülnek. A nyári kurzusra is kaptunk kedvezményt. Ezzel együtt is dilemmáztunk, elmenjünk-e a felvételire, de Berci hallani sem akart arról, hogy lemaradjon róla. Arra is gondoltunk, hogyan merjük elengedni, még annyira fiatal, sőt, gyerek még. Fel vagyunk-e minderre készülve akár mi, szülők, akár ő. Sokat töprengtünk. Amikor felvették Bercit, az egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Örültünk a sikerének, de a támogatást igénylő levelünkre az a válasz jött, hogy azt az első két és fél év után lehet kérelmezni. Az oké, hogy akkor majd a tandíjának a 90 százalékát elengedik, de addig mi lesz? – tette fel újra az egykori kérdést Bertalan.
"Szinte egy emberként mozdult meg Gyöngyös"
– Márciusban kiírtuk a Facebook-oldalunkra, hogy sikerült a felvételi – vette át a szót Bea –, de hozzátettük, a londoni iskolát el kell engednünk, mert ez hatalmas összeg. Ami ezután történt, az rendkívül megindító volt. Szinte egy emberként mozdult meg Gyöngyös, hogy Berci tandíja összegyűljön. Ismerősök, ismeretlenek, cégek és még külföldön élő magyarok is támogatták a fiunkat, gyakorlatilag a nyár elején összejött a szükséges pénz. Persze, ez csak az első tanévre elég, gyűjteni kell majd a másodikra is – fűzte hozzá az édesanya.
"El se hittem, hogy ez megtörténik velem"
Berci ez év szeptember 13-án utazott el Londonba, hogy elkezdje az iskolát.
– Amikor Londonba értem, el se hittem, hogy ez megtörténik velem, de igazából még most is ez van bennem. Viszont, már most érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem. Angol nyelvből az előzetes szintfelméréshez képest tanítanak Londonban. Szerencsére jól megy a nyelv is, ugyanazt tanulom, mint a többi osztálytársam. Reggelente kétórás balettórával kezdünk. Délelőtt és délután is 3-3 akadémiai óránk van – ugyanazok a tantárgyak, mint a velünk egykorú gyerekek iskolai tananyaga. Szakmai elméleti képzés még nincs, az később lesz. Délutánonként is van balettóra, majd próbák jöttek. Itt is éppen Diótörőt gyakoroljuk. Este házigyűlésen átbeszéljük a napot, hogy mi volt jó, vagy min kell javítani. Utána a házi feladatok készítése jön, és este telefonon beszélhetünk a szüleinkkel – sorolta Berci.
Mint mondta a hétvégéken a nevelőkkel kijárnak a közeli bevásárló utcába, voltak már vidámparkban, a karaoke estet pedig ő nyerte Korda György Reptér című slágerével. Nagyon jó a közösségi élet az iskolában, a közelmúltbeli születésnapján az étkezdében lepték meg társai és tanárai, zengett a menza a Happy Birthday-től. Ez különösen szívet melengető volt számára, mert a 14 fős csoportjában ő az egyetlen külföldi.
"Nehéz így, nélküle, de tudjuk, ez a célja"
Bea elmondta, hogy a felvételin sok külföldi volt, de azt nem tudják, hogy nem vették fel őket, vagy a pénzt nem tudták előteremteni, vagy meggondolták magukat a szülők.
– Berci életkorában még nem nagyon merik talán a szülők elengedni a gyereküket. Nem biztos, hogy elég érett egy 11-12 éves gyerek ahhoz, hogy fel tudja dolgozni ezt. Az első hét volt neki nagyon honvágyas, de akkor és azóta se hívott azzal bennünket, hogy haza akarna jönni. Kellett hivatalos gyámot is biztosítanunk, aki egy korábbi barátnőm, az Angliában élő, nagyrédei származású Pataki Márta. Tudtuk, hogy jó helyre küldjük Bercit. Nehéz így, nélküle, de tudjuk, ez a célja. Mondtuk neki az elején, hogy nem muszáj Londonban bizonyítani. Nem ér annyit, hogy lelkileg rámenjen. Ám megnyugodva látjuk, a londoni iskolában nemcsak a diákok tanulmányi és a szakmai előmenetelével törődnek, de a mentális egészségükkel is – fejtette ki Bea.
"Annyira nyitott az egészre, hogy azt gondolom, ez menni fog neki"
Bertalan is arról beszélt, hogy kettős érzés van bennük, szülőkben.
– Óriási boldogság, hogy Berci álma teljesült, és ott tanulhat. Azt hiszem, mi nem engedtük volna el, ha ő nem akarja annyira. Ő az első magyar, aki már 7. évfolyamtól megkezdhette itt a tanulmányait. Ez óriási büszkeség. Ugyanakkor még gyerek, nekünk nagyon hiányzik. Aggódunk, nehogy sérüljön lelkileg a család hiánya miatt. De úgy látjuk, hogy nagyon jól helytáll. Az iskola rendszeresen tájékoztat a tanulmányi eredményeiről, amelyek jók, az online fogadóórákon a tanárai csak jókat mondtak róla: nyitott, boldog, örökké mosolyog, ha nem ért vagy tud valamit, akkor kérdez. Annyira nyitott az egészre, hogy azt gondolom, ez menni fog neki – fogalmazott az édesapa.
Korábban úgy volt, hogy Berci december 14-én repülhet haza legközelebb, a téli szünetre.
– Úgy volt a terv, hogy csak január 4-én visszük vissza. Közben azonban Bercit beválogatták egy modern darabba, és már a december 29-i próbán ott kell lennie. Ráadásul az is kiderült, hogy december 22-ig haza se tud jönni, mert addig meg a Diótörőt próbálják. Így gyorsan elapadt az álomszerűen hosszú itthonléte – tette hozzá Bea.
"Csak az élhet itt, akinek van mosómedvéje"
Búcsúzáskor Berci a lelkünkre kötötte: a kedvenc állata, a mosómedve mindenképpen szerepeljen a cikkben.
– Az egyik drámaórán csoportokban elképzelt szigetet kellett megtervezni. A miénk neve Mosómedve-sziget lett. A sziget alakja olyan, mint a mosómedve feje. A szigeten 3 szabály van: csak az élhet itt, akinek van mosómedvéje, továbbá csak az, aki tiszteli az állatot, illetve csak az, aki rendesen eteti – sorolta huncut, ízig-vérig gyermeki mosollyal Berci.
