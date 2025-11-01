12 éves kisfiú csinálta meg a gyöngyösi álmot, így lubickol Bence a világ egyik legjobb sulijában

A 12 éves gyöngyösi Vincze Bertalan szeptember óta a világ legjobb balettiskolája, a londoni Royal Ballet School növendéke, ahol a legkiválóbb mesterektől tanulhat. Október végén először érkezett haza a tanév során az őszi szünet idejére, otthonában kerestük fel őt.

A gyöngyösi Vincze Berci az otthonában a szüleivel

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A csupa mosoly Berci a szülei – Vincze Bertalan és Vincze-Bódis Beáta – társaságában elmesélte, hogy amikor még nagyon kicsi volt, már akkor a tévé előtt "balettozott". Ez naponta 0-24-ben ment, de Bercinek az sem volt elég, tette hozzá nevetve az édesapja.

– Valójában csak táncoltam a videókra, például musicalre. Anya akkor mondta, próbáljam ki az ő táncstúdióját, a gyöngyösi Dance Land Táncstúdiót. Az nagyon tetszett. Én döntöttem arról, hogy balettozni szeretnék, de szeretem a modern táncokat is, bár, a hip hop-ot nem annyira – mondta Berci.

A gyöngyösi Vincze Berci már 12 évesen a londoni Royal Ballet School növendéke

Mint megtudtuk, a táncstúdióban már lehetett látni, hogy Berci ügyes, jó adottságai vannak, vette át a szót a táncpedagógus édeanyja. Az általános iskola 1. osztályát a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánctagozatán végezte, és már akkor felvették az Operaház utánpótlását nevelő Magyar Nemzeti Balettintézetbe. Berci ott végezte el a 2-4. általános iskolai osztályt, közben vitte az intézet versenyekre Olaszországba, Berlinbe, Bécsbe. Sok darabban szerepelt, többször táncolta a Diótörő kisfiú főszerepét is. Amikor a Diótörő előadására készült, annak a videóját tanulmányozta a tévén másfél évig, napjában kétszer, tette hozzá Bea. Berci fellépett a KisHattyúk tavában, a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán és az Operaház újranyitó ünnepségén is. És szerepelt a Budapest Ballet Grand Prix gálaműsorában is. Számos hazai és nemzetközi versenyen ért el első helyezést, nyert kiemelt aranydíjat. Nem volt véletlen, hogy az 5. osztályba már a Magyar Táncművészeti Egyetemen járt.

