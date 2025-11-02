1 órája
Kezdődik a invázió – hogyan védekezzünk a harlekinkaticák ellen?
Ahogy itt a hideg, nem csak a poloskák hanem a katicabogarak is igyekeznek közelebb kerülni hozzánk. Van, aki egyetlen módszerre esküszik a harlekinkatica invázió ellen.
Ahogy eljön az, és az igazi, hider reggelek és esték, nem csak a poloskák keresik az utat a fűtött lakásokba. Gyermekkorunk kedvencei voltak, a kerteket aóvják a kártevőktől, a biologiai védekezés nagyágyúi a hétpettyes katicák. Csakhogy az utóbbi időben velük már alig találkozni, helyettük az invazív harlekinkaticák érkeznek. Első pillantásra könnyű őket összetéveszteni, ugyanis sokféle színvariánssal rendelkeznek, de itthon három színváltozata ismert: narancs alapú, fekete pettyes és a fekete alapú, piros pettyes változatok gyakran elfordulnak, és általában ha valahol tömegesen megjelenik a harlekinkatica, ezek a legfeltűnőbbek.
Az imágók, azaz a kifejlett bogarak áttelelnek, és ehhez szükségük van egy fagymentes helyre. A természetben általában fák kérge alatt, odvakban telelnek át, az emberi épületekben viszont kényelmesebb szállást találnak. Sokan úgy vélik, hogy a katicák „harapnak” vagy „csípnek”. Az Origo cikke szerint a rovarinvázoó az egész országot érinti és a a harlekinkatica valóban képes enyhe bőrreakciót okozni, főleg az érzékeny bőrűeknél. Bár nem veszélyes, viszketést és pirosságot okozhat. A kertben viszont nem az emberekre, hanem az őshonos katicafajokra jelentenek veszélyt: elpusztítják azok lárváit és táplálékát, így felborítják az ökoszisztémát.
Mit tehetünk a harlekinkatica invázió ellen?
- Zárjuk le a réseket és nyílásokat az ajtóknál, ablakoknál.
- Helyezzünk finom hálót a szellőzőkre és tetőablakokra.
- Ne nyomjuk szét őket, mert bűzös váladékot engednek.
- Porszívóval gyűjtsük össze, majd a portartályt ürítsük ki kint.
- Illóolajokkal, citrus, levendulaolajjal is távoltarthatók.
Egy egri háziasszonyokat tömörítő Facebook csoportban is panaszkodtak a tagok arra, hogy nem tudnak mihez kezdeni a katicákkal. Egyikük elmondta, sem az erős vegyszerek, sem az ablak réseinek tömtése nem segített, így is találtak befelé utat a rovarok. Mint mondta, az egyetlen módszer, ami neki bevált, a poszívó.
A harlekinkaticák egyébként nem a kertünkben tesznek kárt, hanem a fent említett őshonos katicafajok lárváiban, ráadásul rendkívül falánkok. Kevesen tudják, hogy gyakorlatilag biológiai fegyverként hurcolták be először az Egyesült Államokba, majd később Európában is megjelent. Magyarországon először 2008-ban írták le, és azóta szinte mindenütt elszaporodott. Korábban már olyan esetről is beszámoltunk, amikor a Kéktúrát keserítették meg a ragadozóbogarak: harlekinkatica-tömegek és kullancslegyek okoznak bosszúságot az Alföldi Kéktúra több szakaszán is a kirándulók beszámolói szerint. A Petőrészi kilátónál, Cigánd és Kisvárda között harlekinkatica invázióra figyelmeztetne a kirándulók az Alföldi Kéktúra nevű Facebook csoportban. Egy másik kéktúrázó pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy Tiszakanyár és Rétközberencs között kullancslegyekkel is meg kell küzdeniük az arra járóknak. Azt tanácsolják egymásnak, a szakaszon gyorsan keljenek át.
