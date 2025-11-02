Kezdődik a invázió – hogyan védekezzünk a harlekinkaticák ellen?

Ahogy eljön az, és az igazi, hider reggelek és esték, nem csak a poloskák keresik az utat a fűtött lakásokba. Gyermekkorunk kedvencei voltak, a kerteket aóvják a kártevőktől, a biologiai védekezés nagyágyúi a hétpettyes katicák. Csakhogy az utóbbi időben velük már alig találkozni, helyettük az invazív harlekinkaticák érkeznek. Első pillantásra könnyű őket összetéveszteni, ugyanis sokféle színvariánssal rendelkeznek, de itthon három színváltozata ismert: narancs alapú, fekete pettyes és a fekete alapú, piros pettyes változatok gyakran elfordulnak, és általában ha valahol tömegesen megjelenik a harlekinkatica, ezek a legfeltűnőbbek.

A harlekinkatica tényleg fájdalmat tud nekünk okozni Forrás: kormany.hu

Az imágók, azaz a kifejlett bogarak áttelelnek, és ehhez szükségük van egy fagymentes helyre. A természetben általában fák kérge alatt, odvakban telelnek át, az emberi épületekben viszont kényelmesebb szállást találnak. Sokan úgy vélik, hogy a katicák „harapnak” vagy „csípnek”. Az Origo cikke szerint a rovarinvázoó az egész országot érinti és a a harlekinkatica valóban képes enyhe bőrreakciót okozni, főleg az érzékeny bőrűeknél. Bár nem veszélyes, viszketést és pirosságot okozhat. A kertben viszont nem az emberekre, hanem az őshonos katicafajokra jelentenek veszélyt: elpusztítják azok lárváit és táplálékát, így felborítják az ökoszisztémát.