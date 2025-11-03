1 órája
Förtelem az erdei útnál, lecsapott a Mátra szégyene – az ilyennek erdő közelébe sem kéne mennie…
A Mátra erdei területein az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt a természetkárosító tevékenységek száma. Az illegális hulladéklerakás nemcsak a táj szépségét rontja, hanem komoly veszélyt jelent az erdő élővilágára és a látogatók biztonságára is.
Több illegális hulladéklerakó helyet számolt fel a Mátrában az Egererdő Zrt.
Forrás: Egererdő Zrt.
Az utóbbi hónapokban aggasztó mértékben megszaporodtak az illegális hulladéklerakások az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészetének területén. A legérintettebb szakasz a 24137-es számú erdei út, amely Károlytáró és Bagolyirtás/Fallóskút között húzódik. Az erdőgazdaság, mint az érintett terület kezelője, fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a jelenség súlyosságára és annak hosszú távú következményeire. Az illegális szemét nemcsak a táj szépségét rontja, hanem komoly veszélyt jelent a természetes élővilágra és az erdőt látogatók biztonságára is.
A hulladék illegális lerakása a jogszabályok súlyos megsértése, nagyobb mennyiség esetén pedig már bűncselekménynek minősül. Az elmúlt hetekben több alkalommal is veszélyes hulladék – köztük gumihulladék és azbesztes pala – került a Natura 2000 védettségű erdei környezetbe. Az utóbbi anyagból több mint egy tonnát kellett engedéllyel rendelkező környezetvédelmi vállalkozás bevonásával elszállíttatnunk. Egy esetben, konkrét információk alapján, büntetőfeljelentést is tettünk - írja az Egererdő Zrt.
Az utóbbi hónapokban eldurvult az illegális hulladéklerakás mértéke a Mátrában
Az ilyen cselekmények nemcsak a természetes élőhelyek állapotát veszélyeztetik, hanem a közösségi tulajdonban lévő erdők értékét is rombolják. Ennek megakadályozása érdekében az Egererdő Zrt. járőrszolgálatot indít, és kamerákat helyez el az érintett területeken, hogy visszaszorítsa a további jogsértéseket.
Az Egererdő Zrt. arra kér minden természetjárót és helyi lakost, hogy amennyiben illegális hulladéklerakást vagy más, erdőellenes tevékenységet észlelnek, értesítsék az Egererdő Zrt.-t.
Közös felelősségünk, hogy megőrizzük a Mátra és a Bükk természeti értékeit a jövő generációi számára.
