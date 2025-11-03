Így fest a magasból a készülő egri korcsolyapálya

Már nem kell sokat várni a csúszós élményre! Látványos tempóban halad az érsekkerti jégpálya építése, s a drónfelvételen is jól látszik, milyen impozáns lesz a végeredmény – írta közösségi oldalán Vágner Ákos polgármester. Hosszú idő óra idén télen lesz először korcsolyapálya a városban.

Így néz ki most az érsekkerti jégpálya Fotó: Vágner Ákos Facebook

Reméljük, hogy az itt élők és a hozzánk látogatók számára is maradandó élményt ad majd, s ez lesz a téli időszak egyik legkedveltebb programja!

– írta a posztban.

Készül a jégpálya

Nemrégiben Gömöri László alpolgármester közölte, hogy november 22-től tart majd nyitva a pálya. Mint megírtuk hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.

– Alakja, mérete és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd – nyilatkozta korábban az önkormányzat.